82 quân nhân Việt Nam sẵn sàng lên đường hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả động đất

TPO - Bộ Quốc phòng đã giao nhiệm vụ cho đoàn công tác gồm 82 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp tham gia hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả động đất. Theo kế hoạch, đoàn sẽ xuất quân vào đêm 29/6, mang theo gần 90 tấn trang thiết bị, vật tư và hàng cứu trợ, dự kiến thực hiện nhiệm vụ trong khoảng 20 ngày.

Chiều 28/6, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị giao nhiệm vụ cho lực lượng Quân đội tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela. Dưới sự chủ trì của Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, tham dự hội nghị có lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong Quân đội.

Ảnh: Nguyễn Minh

Triển khai 82 quân nhân, 8 chó nghiệp vụ cùng nhiều trang thiết bị

Thiếu tướng Phạm Hải Châu - Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng tham mưu), cho biết theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Cục Cứu hộ - Cứu nạn đã phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan hoàn chỉnh kế hoạch, phương án cơ động lực lượng, phương tiện và thực hiện công tác chuẩn bị tiễn đoàn lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Lực lượng tham gia hỗ trợ Venezuela gồm 82 sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp, chia thành 4 bộ phận. Trong đó bộ phận chỉ huy và cơ quan gồm 11 người do Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ - Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn, làm trưởng đoàn công tác.

Đội Công binh cứu sập thuộc Binh chủng Công binh gồm 31 quân nhân cùng trang thiết bị gồm bộ dò tìm nạn nhân trong đống đổ nát, banh cắt, kê kích, khoan cắt bê tông và một số trang thiết bị khác.

Thiếu tướng Phạm Hải Châu - Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng tham mưu).

Đội Quân y gồm 30 quân nhân cùng đầy đủ thiết bị y tế, thuốc, vật tư bảo đảm thực hiện nhiệm vụ, trong đó có lực lượng của Bệnh viện Quân y 103 (Học viện Quân y), Bệnh viện Quân y 354 và Bệnh viện Quân y 105 thuộc Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật.

Đội sử dụng chó nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn thuộc Trường Trung cấp 24 Biên phòng (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) gồm 10 quân nhân và 8 chó nghiệp vụ tinh nhuệ.

Trang thiết bị, hàng hóa mang theo dự kiến khoảng 88 tấn, gồm cả trang thiết bị làm nhiệm vụ và hỗ trợ Venezuela. Trong đó hàng hóa hỗ trợ và làm nhiệm vụ có 50 tấn lương khô, 1.600 bộ nhà bạt và 15 máy phát điện…

Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật đã gấp rút hoàn tất công tác chuẩn bị cho nhiệm vụ cứu trợ và hỗ trợ tại Venezuela.

Về tổ chức cơ động, hiện nay, kế hoạch cơ động vận chuyển các trang thiết bị, vật chất hậu cần, kỹ thuật do Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật chủ trì, chỉ đạo các cơ quan đơn vị tổ chức vận chuyển hơn 80 tấn hàng hóa, thiết bị phục vụ công tác cứu trợ và hỗ trợ tại Venezuela.

Hiện các cơ quan đang tích cực phối hợp với hãng hàng không để có chuyến bay sớm nhất đưa đoàn công tác đi thực hiện nhiệm vụ. Tổng thời gian bay dự kiến đến sân bay Maiquetia (cách thủ đô Caracas khoảng 40km) là khoảng 24 giờ.

Sau khi tới Venezuela, đoàn công tác sẽ phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại đây và các cơ quan chức năng của Venezuela để xác định địa điểm thực hiện nhiệm vụ. Thời gian dự kiến thực hiện nhiệm vụ tại Venezuela khoảng 20 ngày.

Khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Giao nhiệm vụ cho đoàn công tác, Đại tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ quốc tế cao cả, góp phần thể hiện sinh động phương châm, quan điểm đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta; góp phần nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trong các hoạt động ứng phó thảm họa toàn cầu, cũng như khẳng định mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác toàn diện tốt đẹp giữa Việt Nam và Venezuela.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương động viên, giao nhiệm vụ cho lực lượng Công binh.

Theo Đại tướng Nguyễn Tân Cương, đây là lần thứ 3 Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam đưa lực lượng, phương tiện ra nước ngoài thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa.

Trong số các quân nhân tham gia thực hiện nhiệm vụ đợt này, nhiều người đã từng tham gia hỗ trợ chính phủ và nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ, Myanmar khắc phục thảm họa động đất năm 2023 và 2025. Qua đó khẳng định tinh thần trách nhiệm, năng lực của QĐND Việt Nam, để lại những dấu ấn, tình cảm tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế đối với đất nước, con người Việt Nam.

Đánh giá cao các cơ quan, đơn vị đã phối hợp làm tốt công tác chuẩn bị đầy đủ, Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu đoàn công tác quán triệt nghiêm túc nhiệm vụ, xây dựng ý chí quyết tâm, nêu cao tinh thần tự giác, ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội tin tưởng giao phó.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương động viên, giao nhiệm vụ cho lực lượng Quân y.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương động viên, giao nhiệm vụ cho lực lượng Biên phòng. Ảnh: Nguyễn Minh

Lưu ý toàn bộ lực lượng tham gia khắc phục hậu quả động đất phải xác định đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề, nguy hiểm, Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu các quân nhân chú trọng giải quyết tốt mối quan hệ, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an nhân dân Việt Nam cũng như các lực lượng quốc tế, chính quyền, nhân dân nước sở tại; chủ động giúp nhân dân nước sở tại trong điều kiện cho phép.

Cùng với đó, đoàn công tác phải chú trọng bảo đảm kỷ luật, an toàn về người và trang bị; chấp hành quy định pháp luật của nước sở tại và khu vực địa phương nơi đoàn thực hiện nhiệm vụ; kết hợp tuyên truyền bằng các hành động cụ thể để nâng cao hình ảnh, vị thế của QĐND Việt Nam, tạo ấn tượng tốt đẹp với bạn bè quốc tế và chính quyền, nhân dân Venezuela.

Tổng Tham mưu trưởng Nguyễn Tân Cương nêu rõ, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, với tinh thần "tướng quân tại ngoại", các chỉ huy đoàn công tác chủ động bàn bạc, thống nhất giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền; đối với vấn đề vượt thẩm quyền cần kịp thời báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo.