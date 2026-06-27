Venezuela tiếp tục hứng động đất, số người thiệt mạng vượt 900

TPO - Một trận động đất nữa vừa xảy ra ngoài khơi bờ biển phía bắc Venezuela, chỉ vài ngày sau khi 2 trận động đất mạnh liên tiếp san phẳng nhiều tòa nhà và cướp đi sinh mạng của gần 1.000 người.

Các phóng viên Reuters tại thủ đô Caracas và thành phố Maracay cho biết họ cảm nhận rõ rung chấn trong trận động đất vào tối 26/6. Trung tâm Giám sát Động đất châu Âu - Địa Trung Hải (EMSC) xác định trận động đất mới nhất có cường độ 4,9.

Hình ảnh thiệt hại và nỗ lực cứu hộ sau động đất ở Venezuela. (Ảnh: AP)

Trong khi đó, người dân Venezuela cùng lực lượng cứu hộ vẫn đang chạy đua tìm kiếm những người còn sống sót, khi số người thiệt mạng do 2 trận động đất trước đó đã vượt 900. Các đội cứu hộ quốc tế và hàng viện trợ mới chỉ bắt đầu đến những khu vực bị tàn phá sau gần 2 ngày xảy ra thảm họa.

Chính phủ Venezuela cho biết hiện vẫn còn 172 người mắc kẹt, 920 người đã thiệt mạng và 3.360 người bị thương do 2 trận động đất xảy ra tối 24/6, tàn phá nhiều khu vực ở Caracas và vùng phụ cận. Hơn 50.000 người được báo cáo mất tích.

Chiều 26/6, mặt đất tiếp tục rung chuyển với trận động đất 4,9 độ, được cảm nhận tại Caracas và Maracay.

Bang La Guaira là một trong những nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất, khi người dân và các tình nguyện viên vẫn phải dùng tay đào bới đống đổ nát do thiếu cần cẩu và thiết bị hạng nặng, trong khi lực lượng chức năng hiện diện rất hạn chế.

Jennifer Palacios, 25 tuổi, cho biết con trai 6 tuổi cùng 5 người thân khác của cô vẫn đang kẹt dưới khu chung cư Hugo Chavez gồm 8 tòa tháp ở thành phố La Guaira.

“Chính cộng đồng đã cứu được những người còn sống. Chúng tôi cần cần cẩu để di chuyển các tấm bê tông. Vẫn còn nhiều người mắc kẹt”, chị Palacios cho biết.

Các phóng viên Reuters ghi nhận nhiều tuyến đường cao tốc bị nứt vỡ, hàng chục tòa nhà chỉ còn lại bê tông vụn và khung thép méo mó. Nhiều công trình được sơn tên lên đống đổ nát để lực lượng cứu hộ dễ nhận diện.

Các tình nguyện viên liên tục vận chuyển hàng cứu trợ bằng xe máy từ Caracas và Valencia.

Bà Rodriguez ban đầu cảm ơn lực lượng tình nguyện, nhưng sau đó kêu gọi người dân không tiếp tục đổ về thành phố La Guaira vì các tuyến đường bị ùn tắc, cản trở hoạt động cứu hộ. Chính quyền thông báo sẽ đóng các tuyến đường từ 20 giờ ngày 26/6, chỉ cho phép các đội cứu hộ chính thức và đã đăng ký lưu thông.

Đợt thảm họa lần này có thể gây ra những tác động chính trị đối với Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez, người đang cố tạo nên sự thay đổi cho quốc gia nhiều năm rơi vào khó khăn kinh tế.

Báo cáo của Liên Hợp Quốc ước tính thiệt hại trực tiếp từ 2 trận động đất mạnh nhất trong hơn 1 thế kỷ lên tới khoảng 6,7 tỷ USD.

Bộ trưởng Dầu mỏ Paula Henao cho biết, sản lượng dầu của Venezuela không bị ảnh hưởng trong trận động đất và nguồn cung nhiên liệu vẫn được bảo đảm.

Các đội cứu hộ quốc tế, gồm cả từ những quốc gia từng có quan hệ căng thẳng với Venezuela, đã bắt đầu đến nước này từ tối 25/6 và trong ngày 26/6.

Bà Rodriguez đã có điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Ngoại trưởng Marco Rubio. Trước đó, bà cùng các quan chức Venezuela gặp đại diện Bộ Tư lệnh phương Bắc của quân đội Mỹ và các chuyên gia ứng phó thiên tai.

Mỹ thông báo huy động 150 triệu USD viện trợ, đồng thời nới lỏng các biện pháp trừng phạt. Quân đội Mỹ cũng điều 2 tàu tới hỗ trợ và cho biết trực thăng cùng máy bay sẽ tham gia các hoạt động cứu nạn.

Tại khu ven biển Los Corales, 50 thành viên đội cứu hộ El Salvador sử dụng máy bay không người lái, máy quét nhiệt và chó nghiệp vụ để tìm kiếm người sống sót trong 3 tòa nhà cao 10 tầng bị sập.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) ước tính tổng số người thiệt mạng ở Venezuela có thể vượt 10.000 người, biến đây thành một trong những thảm họa động đất chết chóc nhất tại Mỹ Latin trong thế kỷ qua.

Tổ chức Di cư Quốc tế của Liên Hợp Quốc cho biết gần 7 triệu người có thể bị ảnh hưởng và đang khẩn cấp cung cấp nơi ở tạm cùng các nhu yếu phẩm cứu trợ.