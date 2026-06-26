Dự án gần 5.000 tỷ đồng chính thức vận hành, ‘Đoàn tàu Bạch Mai’ mở hành trình đặc biệt

TPO - Trước thời điểm chính thức vận hành, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đã thu hút sự quan tâm lớn khi không chỉ đưa vào hoạt động một bệnh viện quy mô 1.000 giường mà còn lần đầu tiên triển khai mô hình “Đoàn tàu Bạch Mai” đưa đón đội ngũ y bác sĩ từ Hà Nội đến làm việc hằng ngày.

Mô hình này được kỳ vọng góp phần đưa các dịch vụ y tế chuyên sâu đến gần hơn với người dân khu vực phía Nam đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ.

Từ 6 giờ sáng ngày 26/6, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình với số vốn đầu tư gần 5000 tỷ đồng chính thức tiếp nhận người dân đến khám, chữa bệnh, đánh dấu thời điểm dự án được khởi công từ năm 2015 bước vào giai đoạn vận hành sau hơn một thập kỷ xây dựng, hoàn thiện cơ sở vật chất và chuẩn bị nguồn nhân lực.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ khai trương hoạt động đoàn tàu chuyên biệt phục vụ đưa đón y, bác sĩ làm việc tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2, kết nối Hà Nội với ga Phủ Lý.

Cùng ngày, “Đoàn tàu Bạch Mai” cũng chính thức lăn bánh. Đây là tuyến tàu chuyên biệt phục vụ việc đưa đón đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế từ Hà Nội đến Ninh Bình làm việc hằng ngày, được xem là mô hình vận chuyển chuyên dụng bằng đường sắt đầu tiên dành cho hoạt động của một bệnh viện tuyến cuối.

Theo kế hoạch, tàu PL1 khởi hành từ ga Hà Nội lúc 6 giờ 15 phút, dừng đón khách tại ga Giáp Bát trước khi đến ga Phủ Lý lúc 7 giờ 22 phút. Sau đó, toàn bộ cán bộ, nhân viên y tế được bố trí xe trung chuyển đưa thẳng đến Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình để bắt đầu ca làm việc.



Chuyên gia nước ngoài và nhân viên y tế đầu tiên

﻿lên chuyến tàu đặc biệt sáng sớm ngày 26/6.



Chiều cùng ngày, tàu PL2 xuất phát từ ga Phủ Lý lúc 17 giờ 20 phút và trở về ga Hà Nội lúc 18 giờ 30 phút. Theo lãnh đạo bệnh viện, tuyến tàu này sẽ được duy trì thường xuyên nhằm phục vụ công tác điều động nhân lực giữa hai cơ sở.

Bác sĩ, nhân viên y tế cơ sở 1 tại Hà Nội chào mừng đoàn tàu đặc biệt chở các đồng nghiệp đi làm việc tại cơ sở 2 (Ninh Bình).

PGS.TS Nguyễn Tuấn Tùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, bệnh viện đã chuẩn bị đầy đủ điều kiện hậu cần, bao gồm nơi ở, phương tiện đi lại và các điều kiện sinh hoạt cho cán bộ được điều động về công tác tại cơ sở mới. Việc phối hợp với ngành đường sắt để tổ chức đoàn tàu chuyên biệt nhằm bảo đảm việc di chuyển thuận lợi, ổn định cho đội ngũ y tế.

Theo PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, từ ngày 26/6, cơ sở Ninh Bình sẽ trở thành cơ sở chính trong mô hình hoạt động của bệnh viện. Bản thân ông cũng đăng ký lịch làm việc cố định tại đây ba ngày mỗi tuần, vào các ngày thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy; các ngày còn lại làm việc tại cơ sở Hà Nội.

Cơ sở 2 BV Bạch Mai tại Ninh Bình có đầy đủ thiết bị hiện đại.

Để bảo đảm hoạt động ngay từ ngày đầu, Bệnh viện Bạch Mai đã điều động 1.288 viên chức và người lao động có nhiều kinh nghiệm, trong đó có gần 1.300 giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, dược sĩ và cán bộ quản lý đến công tác tại cơ sở Ninh Bình. Tất cả đều đã được đào tạo, phân công nhiệm vụ cụ thể và sẵn sàng phục vụ người bệnh.

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình được xây dựng với quy mô 1.000 giường bệnh, tổng mức đầu tư 4.990 tỷ đồng. Cơ sở này được đầu tư đồng bộ về hạ tầng với hệ thống phòng mổ, hồi sức tích cực, cấp cứu, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm và điều trị theo tiêu chuẩn hiện đại. Trang thiết bị y tế được đồng bộ với cơ sở Hà Nội, cho phép triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu ngang tầm các trung tâm y khoa lớn trong khu vực.

Theo lãnh đạo bệnh viện, ngay từ khi đi vào hoạt động, cơ sở Ninh Bình sẽ vận hành theo mô hình “một Bạch Mai thống nhất”, bảo đảm đồng bộ về chuyên môn, quản trị, nhân lực và chuyển đổi số giữa hai cơ sở.

Ngay trong giai đoạn đầu, bệnh viện triển khai đồng loạt các chuyên ngành mũi nhọn như cấp cứu - hồi sức tích cực, tim mạch, đột quỵ, ung bướu, thần kinh, hô hấp, nội tiết, tiêu hóa, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm cùng nhiều lĩnh vực phẫu thuật chuyên sâu khác.

Đáng chú ý, Khoa Cấp cứu sẽ duy trì lực lượng bác sĩ và điều dưỡng trực 24/24 giờ để tiếp nhận các trường hợp đột quỵ ngay từ những phút đầu. Trong điều trị đột quỵ, “thời gian vàng” có ý nghĩa quyết định đến khả năng cứu sống cũng như phục hồi chức năng của người bệnh. Việc có thêm một trung tâm đủ năng lực điều trị chuyên sâu ngay tại Ninh Bình được kỳ vọng sẽ giúp rút ngắn thời gian vận chuyển, tăng cơ hội can thiệp sớm và giảm nguy cơ tàn phế cho người bệnh.

Song song với hoạt động chuyên môn, ngay trong ngày đầu vận hành, bệnh viện triển khai hệ thống quản trị bệnh viện thông minh kết nối liên thông với cơ sở Hà Nội, cho phép hội chẩn từ xa, điều hành trực tuyến, giám sát chất lượng theo thời gian thực và hỗ trợ chuyên môn liên tục.

Việc Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình chính thức đi vào hoạt động được kỳ vọng sẽ nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân Ninh Bình cùng các địa phương lân cận như Nam Định, Hà Nam, Thanh Hóa và nhiều tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ. Đây cũng được xem là bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng mạng lưới khám chữa bệnh chuyên sâu của các bệnh viện tuyến cuối, góp phần giảm tải cho các cơ sở y tế tại Hà Nội và tạo điều kiện để người dân được tiếp cận dịch vụ kỹ thuật cao ngay tại địa phương.