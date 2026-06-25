Bệnh viện Tâm Anh đạt 3 chứng nhận quốc tế về phẫu thuật thay khớp bằng robot AI

Lần đầu tiên tại Việt Nam, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đạt cùng lúc 3 chứng nhận quốc tế về phẫu thuật thay khớp bằng robot AI CUVIS-Joint, khẳng định năng lực chuyên môn cao, công nghệ và hiệu quả ngang tầm thế giới về lĩnh vực này.

Chứng nhận do CUREXO - Nhà sản xuất robot thay khớp chủ động uy tín trên thế giới, trao cho Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh ngày 24/6, bao gồm: Trung tâm xuất sắc phẫu thuật thay khớp bằng Robot AI, Trung tâm Đào tạo quốc tế kỹ thuật thay khớp bằng Robot AI và Giảng viên quốc tế đào tạo lâm sàng phẫu thuật thay khớp bằng Robot AI.

Buổi lễ trao 3 chứng nhận quốc tế xuất sắc về phẫu thuật thay khớp bằng robot AI CUVIS-Joint đầu tiên tại Việt Nam cho Bệnh viện Tâm Anh. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Ông Cho Young Jean - Giám đốc Thương mại quốc tế hãng robot CUREXO, cho biết Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh là cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam được trao các chứng nhận quốc tế danh giá này từ CUREXO. Đây là cột mốc tiên phong đối với lĩnh vực chấn thương chỉnh hình tại Việt Nam. Có bốn tiêu chí nghiêm ngặt và toàn diện được xem xét để trao các chứng nhận này.

Thứ nhất, cơ sở hạ tầng và công nghệ cao đồng bộ, đơn vị phải sở hữu các trang thiết bị phẫu thuật hiện đại và hệ thống chẩn đoán hình ảnh tiên tiến đồng bộ hoàn hảo với hệ thống robot.

Thứ hai, số lượng và hiệu quả phẫu thuật cao, đơn vị phải đạt được tần suất sử dụng robot cao và ổn định vào các ca phẫu thuật thực tế, minh chứng xuất sắc cho hiệu quả, nhu cầu phẫu thuật, khả năng chăm sóc hậu phẫu và phục hồi tốt, liền mạch, khép kín trong cùng một bệnh viện.

Thứ ba, năng lực lâm sàng, khám chữa bệnh và đảm bảo tính an toàn, hồ sơ thực tế về các ca phẫu thuật thay khớp thành công của Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh chứng minh sự xuất sắc về hiệu quả, tính an toàn trong phẫu thuật và khả năng phục hồi tốt sau phẫu thuật của người bệnh.

Thứ tư, năng lực học thuật và đào tạo, sự hiện diện của các chuyên gia đầu ngành, tay nghề cao, có khả năng giảng dạy, hướng dẫn và chuyển giao các kỹ thuật phẫu thuật robot cho các bác sĩ quốc tế khác.

Ông Cho Young Jean - Giám đốc Thương mại quốc tế hãng robot CUREXO, phát biểu tại lễ trao chứng nhận quốc tế xuất sắc cho Bệnh viện Tâm Anh. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Robot thay khớp chủ động thế hệ mới nhất tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) CUVIS-Joint đầu tiên tại Việt Nam được Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đưa vào sử dụng từ cuối tháng 3/2026. Chỉ sau hơn 2 tháng, gần 100 bệnh nhân đã được thực hiện thay khớp gối, khớp háng bằng robot AI thế hệ mới này, tập trung ở những người bệnh cao tuổi, nhiều bệnh nền, có biến chứng khớp nặng, hoặc những người có nhu cầu hồi phục nhanh, ít đau tối đa và xuất viện sớm.

Tỷ lệ thành công của gần 100 ca phẫu thuật đầu tiên đạt 100%, bệnh nhân có thể tập đi lại rất sớm gần như ngay sau khi rời khỏi phòng hậu phẫu, ít đau, vết mổ nhỏ. Đặc biệt, người bệnh đánh giá cao khớp nhân tạo vận động tự nhiên, linh hoạt, khôi phục trục chi tối ưu, cải thiện biên độ vận động như duỗi, gập khớp tự nhiên, ít cảm nhận có sự hiện diện của khớp nhân tạo.

Bác sĩ hướng dẫn bà Phượng, 65 tuổi, tập đi lại ngay ngày đầu sau phẫu thuật thay khớp bằng robot CUVIS-Joint. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Ông Cho Young Jean cho biết, tại nhiều cơ sở y tế quốc tế, thông thường phải mất từ ​​6-12 tháng để đạt được con số gần 100 ca phẫu thuật robot do việc lựa chọn bệnh nhân, đào tạo nhân viên và thích ứng với hệ thống. Khả năng thực hiện an toàn gần 100 ca trong thời gian ngắn chỉ hơn hai tháng của Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh là tốc độ tăng trưởng nhanh nhất và số lượng ca phẫu thuật cao nhất toàn cầu có ứng dụng robot CUVIS-Joint trong giai đoạn đầu ra mắt.

TTƯT.TS.BS Lê Văn Tuấn - Giám đốc Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, cho biết khác với các hệ thống robot bán chủ động trước đây chỉ đóng vai trò định hướng, robot AI CUVIS-Joint thế hệ mới chủ động thực hiện hoặc hỗ trợ bác sĩ trong nhiều công đoạn lên kế hoạch mổ và các thao tác cần độ “siêu chính xác”, đặc biệt là ở những khu vực khó. Robot hỗ trợ bác sĩ chọn loại khớp, kích cỡ, vị trí đặt khớp, trục chi, cân bằng phần mềm.

Bác sĩ đang dùng robot AI CUVIS-Joint phẫu thuật thay khớp cho người bệnh. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Theo kế hoạch đã được bác sĩ phê duyệt, robot chủ động cắt xương chuẩn xác từng milimet, hỗ trợ đặt khớp nhân tạo chính xác, tránh tối đa tổn thương mô mềm, mạch máu, thần kinh, hạn chế biến chứng lỏng khớp, trật khớp, lệch trục chi. Robot còn có thể điều chỉnh kế hoạch ngay trong lúc mổ giúp cuộc mổ có độ chính xác và an toàn vượt trội.

Mô phỏng robot AI chủ động cắt xương thay khớp chuẩn xác từng milimet theo kế hoạch được bác sĩ phê duyệt. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Hiện robot CUVIS-Joint thế hệ mới chỉ có ở vài chục bệnh viện lớn trong khu vực và trên thế giới, đặc biệt chỉ có rất ít bệnh viện đạt được các chứng nhận xuất sắc này, chủ yếu ở Hàn Quốc, Ấn Độ và một vài trung tâm y tế lớn ở Đông Nam Á. Riêng chứng nhận Trung tâm đào tạo phẫu thuật thay khớp bằng robot AI thì Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh là đơn vị thứ hai được trao vì các tiêu chí khắt khe, sau Indonesia và sắp tới sẽ là Nhật Bản.

Sự kiện trao cùng lúc 3 chứng nhận quốc tế là minh chứng cho sức mạnh tổng hợp vượt trội của Bệnh viện Tâm Anh khi hội tụ đội ngũ chuyên gia, bác sĩ giỏi và thiết bị hiện đại ở hầu hết các lĩnh vực, là điều kiện vô cùng quan trọng để đảm bảo cho sự thành công của một ca phẫu thuật lớn như thay khớp gối hay khớp háng. Sự kiện cũng cho thấy ngành chấn thương chỉnh hình Việt Nam đang tiếp cận rất nhanh với các công nghệ khám chữa bệnh hiện đại hàng đầu trên thế giới và đạt được các tiêu chuẩn quốc tế cao cấp trong lĩnh vực phẫu thuật.