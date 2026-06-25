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Từ cơn sốt nhẹ đến viện phí điều trị hơn 1 tỷ đồng

Vân Sơn

TPO - Gia đình bé gái 11 tuổi ngụ tại An Giang phải chi hơn 1 tỷ đồng để giành lại sự sống cho con sau khi nhiễm phế cầu khuẩn. Các chuyên gia cảnh báo vi khuẩn này không chỉ gây biến chứng nặng mà còn trở nên khó điều trị hơn bởi tình trạng kháng thuốc kháng sinh.

Tại tọa đàm “Nâng cao hiểu biết về bệnh phế cầu khuẩn, xây dựng lá chắn phế cầu đủ rộng bảo vệ sức khỏe con đầy đủ”, diễn ra ngày 24/6 tại TPHCM, BS-CKII Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố, cho biết bệnh viện đã tiếp nhận không ít trường hợp trẻ mắc bệnh do phế cầu khuẩn với diễn tiến rất nặng.

Trong đó, đáng chú ý là trường hợp bệnh nhi 11 tuổi nhập viện trong tình trạng sốt kéo dài, tổn thương phổi nặng và nhanh chóng xuất hiện nhiều biến chứng nguy hiểm. Quá trình điều trị đòi hỏi sự phối hợp của nhiều chuyên khoa cùng các kỹ thuật hồi sức chuyên sâu. Dù bệnh nhi được cứu sống nhưng chi phí điều trị đã vượt mức 1 tỷ đồng, trở thành gánh nặng rất lớn đối với gia đình.

Một trường hợp khác là bệnh nhi 13 tuổi với diễn biến bệnh phức tạp, phải trải qua thời gian điều trị kéo dài do tình trạng nhiễm khuẩn nặng. BS Minh Tiến cho biết, những ca bệnh như vậy không còn là cá biệt tại các cơ sở điều trị nhi khoa tuyến cuối.

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Bé gái 11 tuổi trong giai đoạn phải chạy ECMO tại Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố (ảnh: BSCC)

Theo các chuyên gia, phế cầu khuẩn là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây viêm phổi, viêm màng não và nhiễm khuẩn huyết ở trẻ em. Điều đáng lo ngại là vi khuẩn này có thể khởi phát từ những triệu chứng khá phổ biến như sốt, ho hoặc viêm đường hô hấp khiến nhiều phụ huynh dễ chủ quan trong giai đoạn đầu.

PGS.TS Phạm Quang Thái, Phó khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết, phế cầu khuẩn hiện vẫn là một trong những tác nhân gây tử vong hàng đầu do bệnh truyền nhiễm trên thế giới. Gánh nặng bệnh tật không chỉ đến từ các ca tử vong mà còn từ những trường hợp để lại di chứng thần kinh, giảm thính lực hoặc tổn thương nhiều cơ quan sau khi khỏi bệnh.

Đáng chú ý, tình trạng kháng thuốc kháng sinh đang khiến việc điều trị các bệnh do phế cầu khuẩn ngày càng khó khăn hơn. Nhiều chủng phế cầu đã ghi nhận khả năng kháng với các loại kháng sinh thường được sử dụng trong điều trị nhiễm khuẩn hô hấp. Điều này khiến bác sĩ buộc phải sử dụng các phác đồ điều trị phức tạp hơn, kéo dài thời gian nằm viện và làm tăng đáng kể chi phí điều trị.

Theo GS.TS Phan Trọng Lân, Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Chủ tịch Hội Y học Dự phòng Việt Nam, thực tế tại nhiều bệnh viện cho thấy các ca bệnh nặng do phế cầu khuẩn không chỉ xuất hiện ở trẻ nhỏ mà còn ghi nhận ở những trẻ lớn hơn, đặc biệt là nhóm có bệnh nền. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của các tuýp huyết thanh mới với độc lực cao và khả năng đề kháng nhiều loại kháng sinh đang tạo thêm áp lực cho công tác điều trị.

Các chuyên gia nhận định, trong bối cảnh ô nhiễm môi trường, quá trình đô thị hóa và tình trạng sử dụng kháng sinh chưa hợp lý vẫn còn phổ biến, nguy cơ xuất hiện các trường hợp nhiễm phế cầu khuẩn diễn tiến nặng vẫn hiện hữu. Vì vậy, phụ huynh không nên xem nhẹ các dấu hiệu sốt kéo dài, khó thở, li bì hoặc các biểu hiện bất thường ở trẻ.

Từ trường hợp của bệnh nhi 11 tuổi với chi phí điều trị hơn 1 tỷ đồng, các chuyên gia cho rằng, nhiều hậu quả nặng nề hoàn toàn có thể được hạn chế nếu bệnh được phát hiện sớm và xử trí kịp thời. Quan trọng hơn, cộng đồng cần nâng cao hiểu biết về phế cầu khuẩn để nhận diện nguy cơ, tránh tâm lý chủ quan trước những triệu chứng tưởng chừng đơn giản nhưng có thể là khởi đầu của một bệnh cảnh nghiêm trọng.

Vân Sơn
#Nguy cơ nhiễm phế cầu khuẩn ở trẻ em #Chi phí điều trị bệnh phế cầu cao #Kháng kháng sinh và khó khăn điều trị #Tác nhân gây viêm phổi và viêm màng não #Vai trò dự phòng và nâng cao nhận thức cộng đồng

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