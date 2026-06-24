Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hỗn chiến trong đêm khiến 2 người nhập viện

Huỳnh Thủy

TPO - Nhóm đối tượng hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn trong đêm, khiến 2 người nhập viện. Công an đã thu giữ 10 dao và 1 nỏ bắn bi sắt để phục vụ điều tra.

Ngày 24/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã bắt khẩn cấp 9 đối tượng mang hung khí nguy hiểm tham gia vụ hỗn chiến trong đêm khiến 2 người phải nhập viện cấp cứu.

Liên quan vụ án, còn có 8 đối tượng chưa đủ 18 tuổi được gia đình bảo lãnh và 2 đối tượng đang điều trị tại bệnh viện, chờ xử lý sau.

tienphong-9042.jpg
Nhóm đối tượng cùng tang vật trong vụ hỗn chiến.

Theo điều tra ban đầu, Phạm Văn Tùng (16 tuổi) và Hồ Viết Huy (20 tuổi), cùng trú xã Ea Drăng, có mâu thuẫn từ trước. Khoảng 21h ngày 19/6, hai bên nhắn tin qua mạng xã hội hẹn gặp giải quyết mâu thuẫn.

Đến khoảng 1h ngày 20/6, hai nhóm rủ thêm hàng chục đối tượng mang dao rựa, nỏ bắn đạn bi và gạch đá đến bờ đập sinh thái, thôn 1, xã Ea Drăng để hỗn chiến.

Tại đây, hai nhóm lao vào đánh nhau. Hậu quả, 2 người trong nhóm của Tùng bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Ea Drăng phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk nhanh chóng xác minh, làm rõ toàn bộ các đối tượng liên quan. Tang vật thu giữ gồm 10 con dao các loại , 1 nỏ bắn đạn bi sắt.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Huỳnh Thủy
#Hỗn chiến #Đắk Lắk #bắt giữ #dao #nỏ #bạo lực #công an

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe