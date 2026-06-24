Công an Hà Nội bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII

TPO - Công an thành phố Hà Nội đã triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm giao thông, huy động lực lượng, phương tiện tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các hoạt động của Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 và việc đi lại của nhân dân trên địa bàn Thủ đô.

Ngày 24/6, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 chính thức khai mạc với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Trung ương Đoàn cùng 788 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Lực lượng CSGT làm nhiệm vụ phục vụ Đại hội.

Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Đại hội, Công an thành phố Hà Nội đã triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm giao thông, huy động lực lượng, phương tiện tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các hoạt động của Đại hội và việc đi lại của nhân dân trên địa bàn Thủ đô.

Theo phương án được triển khai, các lực lượng Công an TP Hà Nội, trong đó Phòng Cảnh sát giao thông giữ vai trò nòng cốt, đã tăng cường lực lượng tại các tuyến đường trọng điểm, khu vực diễn ra Đại hội, nơi lưu trú của đại biểu và các đầu mối giao thông quan trọng.

Công tác phân luồng, điều tiết giao thông được thực hiện từ sớm, từ xa nhằm hạn chế ùn tắc, bảo đảm các đoàn đại biểu di chuyển thuận lợi, đúng thời gian và lộ trình.

Ngay từ những ngày trước khi Đại hội diễn ra, lực lượng Cảnh sát giao thông đã chủ động xây dựng phương án tổ chức giao thông, bố trí cán bộ, chiến sĩ thường trực trên các tuyến đường huyết mạch như Đại lộ Thăng Long, Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, Trần Duy Hưng, đường Vành đai 3, Lê Quang Đạo và các tuyến kết nối đến Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Lực lượng Cảnh sát giao thông đã chủ động xây dựng phương án tổ chức giao thông, bố trí cán bộ, chiến sĩ thường trực trên các tuyến đường.

Mặc dù thời tiết Hà Nội những ngày cuối tháng 6 nắng nóng gay gắt, nền nhiệt ngoài trời ở nhiều thời điểm lên cao, song cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông vẫn duy trì quân số, bám chốt, điều tiết giao thông liên tục trên các tuyến đường trọng điểm.

Bên cạnh đó, lực lượng dẫn đoàn được triển khai bài bản, bảo đảm công tác đón, dẫn các đoàn đại biểu tham dự Đại hội diễn ra an toàn, thông suốt. Các tổ công tác thường xuyên duy trì quân số, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài ảnh hưởng đến hoạt động của Đại hội.

Trong ngày khai mạc Đại hội, tình hình giao thông tại khu vực Trung tâm Hội nghị Quốc gia và các tuyến đường lân cận cơ bản ổn định, các đoàn đại biểu di chuyển thuận lợi, an toàn, không xảy ra ùn tắc kéo dài.