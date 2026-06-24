Ông Bùi Xuân Cường giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn

TPO - Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM quyết định điều động, chỉ định ông Bùi Xuân Cường - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Sáng 24/6, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Được - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về việc điều động, chỉ định ông Bùi Xuân Cường - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cùng Phó Bí thư Thành ủy Văn Thị Bạch Tuyết trao quyết định, tặng hoa chúc mừng tân Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn Bùi Xuân Cường. Ảnh: Việt Dũng

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh: Phường Sài Gòn là địa bàn hội tụ nhiều cơ quan, doanh nghiệp lớn, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của thành phố. Do đó, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM cân nhắc kỹ, quyết định cử nhân sự đủ tâm, đủ tầm làm lãnh đạo địa phương.

Chủ tịch UBND TPHCM mong Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn Bùi Xuân Cường phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác để cùng tập thể lãnh đạo, đưa phường Sài Gòn phát triển hiện đại, xứng đáng là phường trung tâm thành phố.

Tân Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn Bùi Xuân Cường cam kết cùng Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và nhân dân, doanh nghiệp phấn đấu, hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ phường đề ra, tiếp tục giữ vững vị thế, tiềm năng của phường trọng điểm mà TPHCM đã giao cho phường Sài Gòn.

Lãnh đạo TPHCM chúc mừng ông Bùi Xuân Cường đảm nhận cương vị mới. Ảnh: Việt Dũng

Ông Bùi Xuân Cường sinh năm 1975, quê quán tỉnh Ninh Bình. Ông có trình độ chuyên môn tiến sĩ Xây dựng công trình, thạc sĩ Kỹ thuật, thạc sĩ Quản lý hành chính công, kỹ sư Xây dựng cầu đường; Cao cấp Lý luận chính trị.

Ông Bùi Xuân Cường được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TPHCM vào tháng 10/2022.

Trước đó, ông từng trải qua nhiều vị trí công tác tại Sở Giao thông vận tải TPHCM (trước sắp xếp) và Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM.

Ngày 19/6 vừa qua, ông Cường được HĐND TPHCM miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND TPHCM để thực hiện công tác cán bộ.