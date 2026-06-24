Nữ MC VTV làm nóng Trường đua F1

TPO - Concert Thanh xuân do Báo Tiền Phong tổ chức tái hiện hành trình thanh xuân Việt Nam bằng âm nhạc hiện đại. Đồng hành cùng chương trình là hai MC Phí Linh và Vũ Mạnh Cường, đại diện cho hai phong cách dẫn dắt trẻ trung, linh hoạt và bản lĩnh, trang trọng. Sự kết hợp này góp phần tạo mạch dẫn dắt xuyên suốt cho đêm nhạc giàu cảm xúc.

MC từng dẫn hơn 100 chương trình truyền hình trực tiếp

Tối 27/6, tại Trường đua F1 Mỹ Đình (Hà Nội), concert Thanh xuân chính thức diễn ra, mở ra một hành trình âm nhạc quy mô lớn về sức trẻ.

Không chỉ là một đêm nhạc giải trí, chương trình được định hình như một không gian nghệ thuật tổng hợp, nơi ký ức, hiện tại và khát vọng tương lai của thế hệ trẻ được tái hiện bằng ngôn ngữ âm nhạc hiện đại.

﻿ MC Vũ Mạnh Cường bén duyên với sự nghiệp truyền hình từ năm 2008.

Hai MC đảm nhận vai trò dẫn dắt đêm nhạc là Phí Linh và Vũ Mạnh Cường. Sự kết hợp của họ được xem là điểm nhấn đặc biệt. Một bên đại diện cho phong cách dẫn dắt giàu năng lượng trẻ trung, linh hoạt, hiện đại, một bên lại mang đến chiều sâu, sự trang trọng và kinh nghiệm sân khấu quy mô quốc gia.

MC Vũ Mạnh Cường là gương mặt quen thuộc của nhiều sự kiện chính luận, nghệ thuật cấp quốc gia.

Anh từng được giao trọng trách dẫn dắt các chương trình lớn trong dịp kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiêu biểu như cầu truyền hình Bản trường ca hòa bình, đại nhạc kịch bán thực cảnh Ký ức để lại, chương trình nghệ thuật đặc biệt Mùa xuân thống nhất.

Không chỉ dừng ở vai trò MC, Vũ Mạnh Cường là một trong những nghệ sĩ tiêu biểu của TPHCM từng tham gia diễu hành trong sự kiện 30/4, đồng thời sở hữu kinh nghiệm dẫn dắt hơn 100 chương trình truyền hình trực tiếp và cầu truyền hình quy mô quốc gia.

Vũ Mạnh Cường thường xuyên đảm nhận vai trò MC, biên tập viên cũng như vị trí giám khảo cho các chương trình truyền hình thực tế, ca nhạc.



Sự dày dạn kinh nghiệm này giúp anh làm chủ những sân khấu lớn, mang ý nghĩa trang trọng.

Đầu năm 2026, Vũ Mạnh Cường vượt qua nhiều MC đình đám để giành giải Người dẫn chương trình xuất sắc tại Mai vàng lần thứ 31. Chiếc cúp minh chứng cho tài năng và nỗ lực cống hiến bền bỉ của nam MC suốt nhiều năm cầm mic.

Màu sắc hiện đại, linh hoạt

Song hành với Vũ Mạnh Cường ở concert Thanh xuân, MC Phí Linh mang đến sắc thái linh hoạt, trẻ trung và giàu tính tương tác. MC Phí Linh từng dẫn dắt nhiều chương trình giải trí và sự kiện lớn như Vietnam International Fashion Week 2016, WeChoice Awards 2017, The Voice Việt Nam, Liên hoan phim Quốc tế Việt Nam và đặc biệt là Lễ khai mạc SEA Games 31.

MC Phí Linh có phong cách dẫn linh hoạt, thường xuyên tương tác, kết nối với khán giả.

MC Phí Linh cũng là gương mặt được ban tổ chức nhiều sự kiện âm nhạc lớn tin tưởng. Nữ MC từng gây ấn tượng ở lễ hội âm nhạc Forestival tại Ninh Bình hai năm liên tiếp, được trao cơ hội ở chương trình nghệ thuật Âm vang Tổ quốc, Anh trai vượt ngàn chông gai.

Điểm mạnh của MC Phí Linh nằm ở khả năng xử lý sân khấu linh hoạt, ứng biến tốt và đặc biệt là khả năng dẫn không phụ thuộc kịch bản cứng.

Điều này giúp cô dễ dàng thích ứng với những chương trình mang tính trình diễn cao, nơi cảm xúc khán giả thay đổi liên tục theo từng tiết mục.

Khả năng sử dụng tiếng Anh tốt cũng giúp Phí Linh đảm nhận các phần dẫn có yếu tố quốc tế, phù hợp với xu hướng mở rộng đối tượng khán giả trong các đại nhạc hội hiện đại.

Trong concert Thanh Xuân, Phí Linh được kỳ vọng sẽ là điểm chạm cảm xúc với khán giả trẻ, kết nối những mạch nội dung hiện đại như pop, EDM, rap hay các phần trình diễn thị giác mang tính bùng nổ.

Concert Thanh xuân được xây dựng như một hành trình ba chương: từ ký ức lịch sử, nhịp sống đương đại cho tới khát vọng của thế hệ trẻ trong thời đại mới.

﻿ ﻿ Hai thập kỷ gắn bó với sự nghiệp MC, Phí Linh xuất hiện trên hàng loạt các chương trình nghệ thuật, game show lớn nhỏ.

Sân khấu tại Trường đua F1 (Mỹ Đình, Hà Nội) sẽ được dàn dựng theo hướng mở, tận dụng không gian ngoài trời để tạo hiệu ứng thị giác lớn, phù hợp với tinh thần đại nhạc hội quy mô hơn 20.000 khán giả trực tiếp.

Chương trình không đi theo lối minh họa đơn thuần cho các ca khúc quen thuộc.

Những bài hát gắn với thanh xuân, tình yêu quê hương, tinh thần tình nguyện, hòa bình và lý tưởng sống sẽ được làm mới bằng phối khí hiện đại, kết hợp pop đương đại, rock, rap, EDM và cả chất liệu dân gian đương đại.

Trong một chương trình được xây dựng như hành trình thanh xuân Việt Nam, đan xen ký ức, hiện tại và tương lai, sự hòa quyện giữa hai phong cách dẫn dắt hứa hẹn trở thành mảnh ghép làm nên thành công của đêm nhạc.