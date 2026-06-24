Có công bằng cho 'Mesdames Thanh Sắc'

TPO - Cảnh quay của Thanh Hằng trong "Mesdames Thanh Sắc" trở thành đề tài bàn tán khắp mạng xã hội. Điều đáng nói là phân cảnh chỉ kéo dài vài chục giây đang lấn át mọi cuộc thảo luận về phim, giữa lúc tác phẩm chật vật cạnh tranh doanh thu và làn sóng phim kinh dị áp đảo phòng vé.

"Dừng xe đi" ngập các diễn đàn

Sau khi Mesdames Thanh Sắc ra rạp, khi lướt các kênh TikTok, Facebook Reels hay các hội nhóm bàn luận về điện ảnh Việt, không khó bắt gặp video ghi lại phân cảnh Dũng (Lương Thế Thành đóng) cầm lái và chở Cầm Thanh (Thanh Hằng).

Nhân vật do Thanh Hằng thủ vai liên tục khóc và nói: "Dừng xe đi". Chỉ kéo dài vài chục giây, phân cảnh trở thành hiện tượng lan truyền trên mạng xã hội. Hàng loạt video parody, lồng tiếng, cắt ghép và bắt trend xuất hiện dày đặc. Không ít người chưa xem Mesdames Thanh Sắc nhưng vẫn biết đến câu thoại này.

Trên nhiều diễn đàn điện ảnh, phân cảnh được mang ra mổ xẻ dưới nhiều góc độ khác nhau. Một bộ phận khán giả cho rằng cách thể hiện cảm xúc của nhân vật chưa đủ thuyết phục khi bị tách riêng khỏi tổng thể câu chuyện. Một số khác lại xem đây đơn thuần là meme mới của điện ảnh Việt.

Không ít khán giả còn liên tưởng câu thoại "Dừng xe đi" với câu nói "Nguy hiểm lắm" của Quỳnh Thy trong bộ phim Một thời ta đã yêu từng gây sốt hồi tháng 5.

Tạo hình của Thanh Hằng ở Mesdames Thanh Sắc.

Thời điểm đó, câu thoại của Quỳnh Thy trở thành chủ đề bàn tán kéo dài trên các diễn đàn khi nhiều người cho rằng cách nhấn nhá lời thoại và biểu cảm nhân vật tạo cảm giác hài hước ngoài chủ đích. Hàng loạt video chế, ảnh meme xuất hiện dày đặc khiến khán giả nhớ đến câu thoại nhiều hơn chính nội dung bộ phim.

Điểm chung giữa hai trường hợp đều là phân đoạn được xây dựng như cao trào cảm xúc của nhân vật. Tuy nhiên, khi được cắt riêng và lan truyền dưới dạng clip ngắn, cảm xúc mà nhà làm phim muốn truyền tải lại được một bộ phận khán giả tiếp nhận theo hướng khác.

Khoảng cách giữa dụng ý nghệ thuật và cách tiếp nhận của công chúng không phải hiện tượng lạ. Nhưng giữa lúc video ngắn phát triển mạnh, một câu thoại, biểu cảm hoặc khoảnh khắc diễn xuất bị cắt khỏi ngữ cảnh gốc có thể bị hiểu lầm là đại diện cho toàn bộ nội dung phim.

Hiện, sức lan tỏa của video vượt xa mức độ quan tâm dành cho chính Mesdames Thanh Sắc. Thay vì bàn luận về câu chuyện, bối cảnh hay các tuyến nhân vật, phần lớn cuộc trò chuyện trên mạng xã hội những ngày qua đều xoay quanh câu thoại "Dừng xe đi". Điều này cũng phản ánh điều đáng lo là bộ phim dài hai tiếng có thể bị định danh bởi vài chục giây được thuật toán lựa chọn và lan truyền rộng rãi.

Mesdames Thanh Sắc ra mắt giữa lúc thị trường đang chứng kiến sự thống trị của dòng phim kinh dị. Những tác phẩm kinh dị Việt Nam và Hàn Quốc liên tục dẫn đầu doanh thu, thu hút phần lớn sự chú ý của khán giả trẻ.

Bộ phim tâm lý - chính kịch bối cảnh thập niên 1960 vốn gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận công chúng. Khi sự chú ý trên mạng xã hội chỉ còn tập trung câu thoại gây tranh cãi, bộ phim gần như mất cơ hội tạo ra những cuộc thảo luận sâu hơn về nội dung.

Có công bằng cho bộ phim?

Bên dưới tranh luận câu thoại đang gây bão mạng, Mesdames Thanh Sắc tham vọng thể hiện lát cắt Sài Gòn thập niên 1960, lấy cảm hứng vụ đánh ghen bằng axit từng gây chấn động dư luận một thời. Thay vì đi theo hướng điều tra hay khai thác yếu tố giật gân, tác phẩm tập trung những mối quan hệ phức tạp xoay quanh tình yêu, tham vọng, quyền lực và sự trả giá.

Trọng tâm câu chuyện là thế giới của những người phụ nữ thượng lưu, nơi vẻ hào nhoáng bên ngoài che giấu nhiều bí mật và những cuộc đấu tranh ngầm.

Một trong những điểm nổi bật của phim nằm ở phần mỹ thuật. Việc tái hiện Sài Gòn trước năm 1975 là thách thức không nhỏ với điện ảnh Việt bởi đòi hỏi chi phí sản xuất lớn cũng như nghiên cứu kỹ bối cảnh.

Trong phim, các không gian như phòng trà, vũ trường, sân khấu biểu diễn hay những biệt thự sang trọng được đầu tư tương đối công phu. Không khí đô thị miền Nam những năm 1960 hiện lên thông qua hệ thống bối cảnh, đạo cụ và phục trang được xây dựng đồng bộ.

Yếu tố thời trang đóng vai trò quan trọng. Áo dài, đầm dạ hội, trang phục biểu diễn và phong cách làm đẹp của phụ nữ Sài Gòn xuất hiện xuyên suốt, góp phần tạo nên bản sắc thị giác riêng cho tác phẩm.

Lương Thế Thành và Hồng Ánh ghi điểm diễn xuất.

Bộ phim còn khai thác đời sống giải trí về đêm của đô thị miền Nam - đề tài ít được điện ảnh Việt khai thác. Sân khấu ca nhạc, phòng trà, các mối quan hệ giữa giới nghệ sĩ, doanh nhân và thế giới ngầm được đưa khai thác mạnh.

Về diễn xuất, Hồng Ánh nhận được nhiều phản hồi tích cực. Vai Madame Sắc được xây dựng với nhiều lớp tâm lý, quyền lực nhưng cũng mang nhiều tổn thương.

Lương Thế Thành tạo được dấu ấn với vai cảnh sát Bá Dũng. Nhân vật được xây dựng theo hướng nội tâm với nhiều giằng xé giữa trách nhiệm, quyền lực và cảm xúc cá nhân.

Thanh Hằng là trường hợp nhận nhiều tranh luận nhất sau khi phim ra mắt. Nhân vật Cầm Thanh có hành trình phát triển kéo dài xuyên suốt tác phẩm, từ cô gái trẻ nhiều khát vọng đến người phụ nữ đối diện biến cố lớn của cuộc đời.

Việc nhân vật không được xây dựng theo hướng tạo thiện cảm ngay từ đầu khiến phản ứng của khán giả phân hóa. Có người đánh giá nỗ lực thay đổi hình ảnh của Thanh Hằng, có ý kiến cho rằng một số trường đoạn cảm xúc chưa thuyết phục.

Những tranh luận quanh vai diễn cho thấy Mesdames Thanh Sắc không phải kiểu phim dễ xem hoặc dễ đồng thuận. Tác phẩm dành nhiều thời lượng cho việc xây dựng không khí, bối cảnh và các mối quan hệ nhân vật hơn là những cú twist liên tục hay nhịp kể dồn dập.

Đó cũng là lý do bộ phim nhận về nhiều phản hồi khác nhau sau khi ra mắt. Một số khán giả cho rằng nhịp phim còn chậm ở vài đoạn, cách triển khai một số tuyến truyện chưa thật sự sắc nét. Đây là những nhận xét xuất hiện khá phổ biến trong các thảo luận về phim.

Ở chiều ngược lại, không ít người xem đánh giá cao nỗ lực thực hiện một dự án thời kỳ với sự đầu tư đáng kể cho phần mỹ thuật, phục trang và bối cảnh, những yếu tố không dễ thực hiện trong điều kiện sản xuất của điện ảnh Việt Nam.