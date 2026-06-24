Nữ diễn viên bị gia đình nông dân truy đuổi suốt 12 năm

TPO - Lý Kim Minh có dịp ghé một gia đình nông dân từ năm 2014. Đến nay, họ vẫn sử dụng tên tuổi của cô để trục lợi.

Trang Sina đưa tin sự việc hy hữu đã xảy ra với nữ diễn viên Lý Kim Minh khi một gia đình nông dân đeo bám cô suốt 12 năm, khiến danh tiếng nữ diễn viên bị tổn hại, thậm chí khiến cô lui về ở ẩn.

Năm 2014, Lý Kim Minh tham gia chương trình giải trí Minh tinh đến nhà tôi, giả làm cô dâu mới gả về gia đình nông thôn tại Vân Nam, Trung Quốc. Đây là chương trình trải nghiệm nông thôn dành cho các minh tinh, tuy nhiên gia đình người chồng giả này lại cho rằng Lý Kim Minh thực sự là con dâu của mình.

Vì vậy, họ ép cô làm nhiều công việc nặng nhọc, cho biết "đánh là thương, yêu là hại". Thậm chí, người mẹ còn xúi giục con trai nửa đêm lẻn vào phòng của nữ diễn viên để "gạo nấu thành cơm". Tới khi show được quay xong, họ cũng không cho phép nữ diễn viên rời đi vì mặc định rằng Lý Kim Minh đã trở thành con dâu của họ.

Gia đình người chồng giả liên tục đăng các bài viết tự nhận là người thân của Lý Kim Minh.

Gia đình này còn khởi kiện chương trình và Lý Kim Minh, đòi cô thực hiện nghĩa vụ hôn nhân, yêu cầu bồi thường 200.000 NDT. Yêu cầu của họ không được tòa án chấp thuận.

Những năm qua, gia đình người chồng hờ giữ lại bát thức ăn mà nữ diễn viên ăn dở, để nguyên căn phòng Lý Kim Minh từng ở và liên tục đăng các bài viết trên mạng như "nhớ con dâu", "lợn mừng cưới để dành cho Kim Minh", "con trai nhớ mùi hương của cô".

Đến năm 2026, gia đình người chồng vẫn đeo bám và dựa vào danh tiếng nữ diễn viên. Họ còn sử dụng hình ảnh cưới trong chương trình làm ảnh đại diện tài khoản, nhận là người thân của Lý Kim Minh, khẳng định nữ diễn viên là con dâu nhà họ. "Mỗi đêm mẹ đều vào phòng của con khoảng 30 phút. Mẹ nhớ ánh mắt nụ cười và cả mùi hương thoang thoảng của con", một bài đăng của mẹ chồng hờ trên MXH.

Lý Kim Minh nổi tiếng nhờ vai diễn Trần Mỹ Gia trong phim Chung cư tình yêu. Nữ diễn viên có ngoại hình trong sáng. Nhưng sau khi tham gia show Minh tinh đến nhà tôi, cô bị "mẹ chồng hờ" lên tiếng tố cáo là người kênh kiệu.

Thời điểm đó, khán giả không biết câu chuyện phía sau, cho rằng Lý Kim Minh coi thường người nông dân nên danh tiếng của cô giảm sút. Khoảng 5 năm trở lại đây, Lý Kim Minh không đóng phim, biến mất trước truyền thông.

Lý Kim Minh một đêm thành sao nhờ phim Chung cư tình yêu.

Sau khi thông tin về gia đình chồng hờ bùng nổ, nữ diễn viên cho biết cô không bị tổn hại, cũng không bị ám ảnh quá mức, Lý Kim Minh cũng không kiện những người nông dân vì đã lợi dụng danh tiếng của cô.

Khán giả cho rằng hành vi qua gia đình đã vượt quá giới hạn mối quan hệ xã hội bình thường vì liên tục quấy rối nữ diễn viên trong nhiều năm. Đối phương đã nhầm lẫn giữa kịch bản chương trình với thực tế.