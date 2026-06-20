Đát Kỷ đẹp nhất màn ảnh yêu tỷ phú Hong Kong

TPO - Na Nhiên Naran được cho là sẽ kết hôn với cháu trai tỷ phú Hong Kong Hoắc Anh Đông vào tháng 11. Hoắc Khải Sơn từng là tình cũ của Chương Tử Di.

Trang QQ đưa tin mối quan hệ của bông hồng lai Na Nhiên Naran và tỷ phú Hoắc Khải Sơn được chú ý khi có thông tin cặp đôi tổ chức hôn lễ vào tháng 11 tại đảo Hải Nam, Trung Quốc.

Hoắc Khải Sơn năm nay 43 tuổi, hơn Na Nhiên 14 tuổi là doanh nhân nổi tiếng tại Hong Kong, từng có mối tình với các nghệ sĩ nổi tiếng như Chương Tử Di, Hà Siêu Liên.

Mối quan hệ giữa Hoắc Khải Sơn và Na Nhiên bắt đầu từ năm 2015, khi nữ nghệ sĩ tới Hong Kong gia nhập công ty người mẫu Genesis Model Agency. Đây là đơn vị mà Hoắc Khải Sơn giữ chức CEO kiêm cổ đông lớn. Khi đó, Na Nhiên vẫn còn là người đẹp vô danh, trong khi Hoắc Khải Sơn đã người tình trong mộng của hàng triệu cô gái nhờ xuất thân từ gia tộc tỷ phú, có quyền lực cả trong giới kinh doanh và chính trị tại Hong Kong như Phó tổng giám đốc tập đoàn Hoắc Đông Anh, phụ trách chiến lược phát triển, mở rộng kinh doanh quốc tế.

Bản thân anh cũng là người nắm giữ nhiều chức vụ trong các tổ chức chính trị, hiệp thương, tài sản cá nhân vượt hàng chục tỷ USD Hong Kong.

"Đát Kỷ" Na Nhiên được cho là sắp kết hôn với tỷ phú Hong Kong Hoắc Khải Sơn.

Hoắc Khải Sơn (ngoài cùng bên phải) cùng cha là Hoắc Chấn Đình nắm giữ chức vụ cao trong Ủy ban Olympic Hong Kong.

Năm 2023, Na Nhiên nổi tiếng với vai diễn Đát Kỷ trong phim điện ảnh Phong Thần 1. Cô được cho là "Đát Kỷ đẹp nhất màn ảnh" 10 năm trở lại đây. Cặp đôi được cho là bắt đầu hẹn hò từ năm 2024, Na Nhiên chăm chỉ tới Hong Kong và học tiếng Quảng Đông.

Đến tháng 11/2025, tại hôn lễ của Hoắc Khải Nhân, em trai Hoắc Khải Sơn tổ chức tại Lệ Giang, Trung Quốc, Na Nhiên ngồi cùng bàn chính của gia tộc họ Hoắc. Đầu năm 2026, nữ diễn viên còn bị bắt gặp cùng gia đình họ Hoắc tới Milan du lịch để mừng sinh nhật 80 tuổi của Hoắc Chấn Đình, cha Hoắc Khải Sơn. Trong dịp Tết Nguyên đán, cô cũng được cho là cùng gia đình du lịch tại Florence (Italy).

Việc mỹ nhân Phong Thần liên tục góp mặt trong sự kiện quan trọng hay thân mật của gia đình họ Hoắc cho thấy nữ diễn viên đã được phía nhà trai chấp thuận và dần gia nhập vào gia tộc thượng lưu.

Na Nhiên nhiều lần xuất hiện trong các sự kiện quan trọng của gia tộc họ Hoắc.

Na Nhiên Naran sinh năm 1997 (tên tiếng Nga: Narana Erdyneeva), có mẹ là người Nga, cha là người Mông Cổ. Cô sở hữu chiều cao 1,73 m nổi bật, vẻ đẹp lai hoàn hảo của hai dòng máu Mông Cổ - Nga.

Na Nhiên Naran được chú ý từ năm 2016 khi trở thành nữ chính trong MV Bong bóng tỏ tình của Châu Kiệt Luân. Song, người đẹp vẫn chỉ tập trung với công việc làm người mẫu và được nhiều thương hiệu săn đón. Người đẹp từng hẹn hò Phòng Tổ Danh - con trai Thành Long.

Theo HK01, gia tộc họ Hoắc giàu có nhiều đời, trong đó người sáng lập là tỷ phú Hoắc Anh Đông, ông nội của Hoắc Khải Sơn là nhân vật tiếng tăm tại Hong Kong, có sức ảnh hưởng trong giới chính trị - kinh doanh - thể thao.