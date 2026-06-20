Đặc phái viên Mỹ lên đường đến Thuỵ Sĩ đàm phán với Iran

TPO - Sau khi Israel và Li-băng ngừng bắn, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump - ông Steve Witkoff - đã lập tức lên đường đến Thuỵ Sĩ để tham gia vòng đàm phán đầu tiên với Iran về một thỏa thuận hạt nhân tiềm năng, Axios đưa tin.

Đặc phái viên Steve Witkoff và con rể Tổng thống Trump Jared Kushner. (Ảnh: Reuters)

Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Trump, cũng dự kiến ​​sẽ đến Thụy Sĩ. Thời điểm diễn ra các cuộc đàm phán tiếp theo vẫn chưa rõ ràng.

Động thái này được báo cáo một ngày sau khi Phó Tổng thống Mỹ JD Vance hủy bỏ kế hoạch tham dự các cuộc đàm phán tại Thuỵ Sĩ, trong bối cảnh giao tranh tái diễn ở Li-băng. Israel và phong trào Hezbollah ở Li-băng sau đó đã tuyên bố ngừng bắn, bắt đầu từ chiều 19/6.

Tổng thống Trump nói với đài NBC News, rằng ông đã nói chuyện với Israel và yêu cầu nước này đồng ý với lệnh ngừng bắn.

“Đôi khi bạn chỉ cần bình tĩnh lại và dùng lý trí”, ông Trump nói, nhưng không tiết lộ liệu ông có nói chuyện trực tiếp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hay không.

Một lệnh ngừng bắn tạm thời được ký kết trong tuần này giữa Mỹ và Iran đã cho hai nước thêm 60 ngày để đạt được một thỏa thuận lâu dài hoặc gia hạn thỏa thuận tạm thời.

Bản ghi nhớ dự kiến ​​sẽ giúp Iran thoát khỏi các lệnh trừng phạt kinh tế, được giải phóng số tài sản trị giá hàng chục tỷ đô la và được phép xuất khẩu dầu. Bản ghi nhớ cũng quy định một quỹ tái thiết trị giá 300 tỷ USD cho Iran và các ưu đãi tài chính khác.

Tổng thống Trump một lần nữa bảo vệ thỏa thuận sau những lời chỉ trích ở Washington, bao gồm cả từ một số đồng minh đảng Cộng hòa của ông trong Quốc hội, những người đặt câu hỏi liệu ông có nhượng bộ quá nhiều để chấm dứt một cuộc chiến vốn không được lòng người Mỹ trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 hay không.

"Cuộc chiến đã làm suy yếu Iran!”, ông Trump viết trên mạng xã hội hôm 19/6: "Chúng ta không rơi vào tuyệt vọng, mà là Iran. Chúng ta sẽ sử dụng hết 60 ngày. Họ sẽ chưa nhận được tiền, dù chỉ mười xu!"