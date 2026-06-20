Nỗi đau của nạn nhân mua hợp đồng nghỉ dưỡng

TPO - “Chúng tôi chỉ muốn hưởng tuổi già bằng những chuyến du lịch nghỉ dưỡng”, bà V.T.L. (67 tuổi, Hà Nội) nghẹn ngào chia sẻ. Niềm tin đặt vào những lời quảng bá hấp dẫn đã khiến người phụ nữ nghỉ hưu nhiều lần rút tiền tiết kiệm để tham gia hợp đồng nghỉ dưỡng, để rồi nhận lại là sự thất vọng và hành trình dài đi đòi quyền lợi.

Từ 500 nghìn đồng giữ chỗ

Ngày 19/6, tại khu vực tiếp dân của Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP Hà Nội) có nhiều nạn nhân mua "hợp đồng kỳ nghỉ" đến trình báo, tố giác tội phạm. Đa phần, họ là những người lớn tuổi, nghỉ hưu.

Ngồi lặng lẽ trên bậc thềm khu vực tiếp dân, bà V.T.L. (67 tuổi, giáo viên nghỉ hưu) cho biết vừa lặn lội hàng chục cây số đến đây. Trò chuyện với phóng viên, bà vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhắc lại "hành trình" khiến bản thân mất hàng trăm triệu đồng chỉ vì mong muốn được tận hưởng tuổi già bằng những chuyến du lịch nghỉ dưỡng.

Bà L. viết đơn trình báo cơ quan Công an.

Bà L. kể, vào mùa hè năm 2023, đúng lúc gia đình đang có ý định đi du lịch thì bà nhận được cuộc gọi mời tham dự một hội thảo về nghỉ dưỡng. Bị thu hút bởi những lời giới thiệu hấp dẫn, bà quyết định đến trụ sở Công ty cổ phần đầu tư phát triển du lịch Ravi (gọi tắt là Công ty Ravi) nằm trên phố Duy Tân (nay chuyển về số 3 Lê Trọng Tấn, phường Phương Liệt, Hà Nội) để tìm hiểu theo lời của nhân viên tư vấn.

Tại đây, bà được tiếp đón chu đáo, xem các video quảng bá về những khu nghỉ dưỡng sang trọng trên màn hình lớn. Không khí hội thảo được đẩy lên cao trào khi các nhân viên liên tục thúc giục khách hàng nhanh chóng ký hợp đồng để hưởng ưu đãi.

“Tôi có cảm giác như bị cuốn theo. Họ liên tục nói chỉ còn vài suất cuối cùng, nếu không quyết định ngay sẽ mất cơ hội”, bà nhớ lại.

Buổi tư vấn kéo dài từ sáng đến trưa khiến bà vừa mệt vừa đói. Khi bà nói không mang theo tiền, trong người chỉ còn 500 nghìn đồng, nhân viên vẫn động viên nộp trước số tiền này để “giữ chỗ”.

Không dừng lại ở đó, nhân viên công ty còn theo bà về tận nhà, tiếp tục thuyết phục tham gia chương trình nghỉ dưỡng. Cuối cùng, bà mang sổ tiết kiệm hơn 60 triệu đồng ra ngân hàng rút tiền và nộp cho công ty.

Phiếu thu hơn 60 triệu đồng bà L. nộp.

Ngày hôm sau, bình tĩnh suy nghĩ lại, bà nhận ra hoàn cảnh gia đình không phù hợp với loại hình nghỉ dưỡng này khi mẹ già đau yếu nằm một chỗ, con cái bận rộn không thể cùng tham gia. Bà đề nghị được hoàn tiền nhưng không thành.

Theo lời bà L., khi đến trụ sở công ty ở số 3 Lê Trọng Tấn, một người phụ nữ tự xưng là Phó Giám đốc công ty tiếp tục thuyết phục bà duy trì hợp đồng và khẳng định doanh nghiệp không có chủ trương hoàn lại tiền cho khách hàng.

Đóng hàng trăm triệu đồng nhưng chưa một lần được đi nghỉ dưỡng

Đến cuối năm 2023, các cuộc gọi vận động đóng thêm tiền vẫn liên tục diễn ra. Lo ngại sẽ mất toàn bộ số tiền đã nộp trước đó, bà V.T.L. tiếp tục đóng thêm nhiều đợt, nâng tổng số tiền lên hàng trăm triệu đồng.

“Tôi sợ mất số tiền đã nộp nên đành cố theo. Họ luôn nói công ty làm ăn uy tín, nếu không hoàn thành hợp đồng thì tôi sẽ mất trắng”, bà kể.

Bản hợp đồng trị giá 240 triệu đồng. Trong khi đó, bà L. nộp vào số tiền hơn 200 triệu đồng.

Thế nhưng, từ năm 2023 đến nay, bà chưa từng được sử dụng bất kỳ dịch vụ nghỉ dưỡng nào như cam kết. Mỗi lần liên hệ, bà đều nhận được những lời giải thích khác nhau và được yêu cầu tiếp tục chờ đợi.

Mới đây, công ty từng sắp xếp cho bà một chuyến nghỉ dưỡng tại Phú Quốc vào tháng 7/2026. Tin tưởng, bà đã mua vé máy bay. Tuy nhiên, chuyến đi sau đó bất ngờ bị hủy.

Hàng loạt hợp đồng mua bán của Công ty Ravi bị cơ quan điều tra thu giữ.

Điều khiến bà L. thực sự sốc là khi nhân viên công ty gọi điện thông báo một số người liên quan đã bị cơ quan công an tạm giữ, đồng thời nhờ bà “nói giúp” để họ được xem xét. Ngay cả lúc đó, bà vẫn chưa nghĩ mình là nạn nhân của một vụ lừa đảo.

Chỉ đến khi biết được thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc doanh nghiệp bị điều tra, bà mới nhận ra những dấu hiệu bất thường kéo dài suốt nhiều năm qua.

“Khi tôi gọi điện hỏi thì họ còn biện minh rằng “chương trình này do công ty đặt bên truyền hình…” – bà L. kể lại.

Bà L. thanh toán đủ số tiền và được kích hoạt đầy đủ quyền lợi, nhưng sau 3 năm vẫn chưa được một lần đi nghỉ dưỡng.

Bà L. nghẹn ngào nói, chúng tôi chỉ mong tuổi già được đi du lịch, nghỉ ngơi và đã đặt niềm tin vào họ. Nhưng cuối cùng, lòng tin ấy lại đặt nhầm chỗ.

Người phụ nữ 67 tuổi mong cơ quan điều tra sớm làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và thu hồi tài sản để bảo vệ quyền lợi cho những người bị hại như bà.

Liên quan đến các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức mua bán, chuyển nhượng hợp đồng nghỉ dưỡng xảy ra trên địa bàn, theo Công an TP Hà Nội, từ năm 2023-2025, các đối tượng đã lập 27 công ty, trong đó phân công nhiệm vụ từng người để bán, môi giới việc cho thuê, sang nhượng hợp đồng kỳ nghỉ du lịch theo nội dung đã được các đối tượng thống nhất từ trước.

Lợi dụng lòng tin, sự thiếu hiểu biết, nhằm vào tâm lý thích được tặng quà của người dân, các đối tượng thành lập nhiều công ty bán gói “nghỉ dưỡng, kỳ nghỉ du lịch".

Qua thống kê sổ sách, dữ liệu của các đối tượng có khoảng 17.000 hợp đồng, gần 500 bị hại, số tiền chiếm đoạt hơn 181 tỷ đồng.

Quá trình khám xét, cơ quan điều tra tạm giữ tiền, tài sản của các bị can trong các vụ án tổng giá trị hơn 680 tỷ đồng, gồm: 17 tỷ đồng tiền mặt, phong tỏa tài khoản của các đối tượng hơn 60 tỷ đồng, 11 ô tô trị giá 14,3 tỷ đồng, 19 bất động sản trị giá khoảng 540 tỷ đồng, 3 số tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng; tạm dừng giao dịch 2 tài sản Công ty New Era trị giá khoảng 150 tỷ đồng. Bước đầu ước tính số tiền liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng là 2.700 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố 25 vụ án, khởi tố 201 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", trong đó có 2 bị can khởi tố 2 tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".

Cơ quan Công an đề nghị những ai là bị hại hoặc có liên quan việc mua bán các gói nghỉ dưỡng, du lịch thì liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế (địa chỉ 382 Khâm Thiên, phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám) để phối hợp điều tra theo quy định của pháp luật.