Tổng thống Mỹ Trump: 'Quyền lực của tôi không giới hạn'

TPO - Tổng thống Donald Trump khẳng định cuộc xung đột với Iran không cho thấy bất kỳ giới hạn nào đối với quyền lực của ông, dù cuối cùng Washington chấp nhận một thỏa thuận thay vì theo đuổi mục tiêu "đầu hàng vô điều kiện". Ông cho rằng chiến dịch này đã chứng minh sức mạnh quân sự của Mỹ và giúp ngăn chặn nguy cơ khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

Trong cuộc phỏng vấn trên chương trình The Axios Show, Tổng thống Donald Trump bác bỏ quan điểm cho rằng cuộc xung đột với Iran đã phơi bày những giới hạn trong khả năng thực thi quyền lực của ông, khẳng định rằng ông vẫn tin "không có giới hạn nào cả".

Mỹ bước vào cuộc chiến với yêu cầu Iran phải "đầu hàng vô điều kiện". Tuy nhiên, cuộc xung đột kết thúc bằng một bản ghi nhớ hợp tác có phạm vi hạn chế hơn nhiều so với mục tiêu ban đầu.

Trong cuộc trao đổi với nhà báo Marc Caputo của Axios, Tổng thống Mỹ Trump thừa nhận đã chấp nhận đàm phán để tránh nguy cơ cuộc chiến leo thang thành một cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Dù vậy, ông phủ nhận việc đây là dấu hiệu cho thấy ông phải nhượng bộ.

Khi được hỏi đã rút ra bài học gì về thực thi quyền lực và những giới hạn quyền lực của mình sau cuộc xung đột, ông Trump trả lời: "Không có giới hạn nào cả. Tôi vẫn chưa rút ra được điều gì từ đó".

Tổng thống Mỹ tuyên bố Washington đã "đánh bại hoàn toàn Iran về mặt quân sự", đồng thời cho rằng bản ghi nhớ hợp tác vừa đạt được "có thể được xem là một sự đầu hàng vô điều kiện" của Tehran.

Tổng thống Trump cũng lập luận rằng cuộc chiến là minh chứng cho sức mạnh quân sự của Mỹ. "Ai khác có thể thực hiện một cuộc phong tỏa như vậy? Tôi đã thực hiện một cuộc phong tỏa hải quân mà không một con tàu nào có thể vượt qua được. Một số đã thử, nhưng không kéo dài được lâu", ông Trump nói.

Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn, ông Trump cũng thừa nhận những lựa chọn khác ngoài việc đạt được thỏa thuận có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Đáp lại những chỉ trích từ các quan điểm cứng rắn cho rằng ông chưa đủ mạnh tay với Iran, Tổng thống Trump nói cách duy nhất để cứng rắn hơn là kéo dài chiến dịch quân sự thêm vài tuần và tiếp tục không kích dữ dội. Theo ông, điều đó sẽ không mang lại lợi ích chiến lược vì eo biển Hormuz vẫn không thể được mở lại.

"Cách duy nhất tôi có thể cứng rắn hơn là nếu tôi ở lại đó thêm hai hoặc ba tuần nữa và tiếp tục các cuộc không kích. Phải không? Nhưng điều đó mang lại cho chúng ta điều gì? Eo biển Hormuz sẽ không mở cửa", ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ lưu ý rằng: "Sẽ không có dầu trong nhiều tháng, chừng nào còn ném bom, nguồn cung đó sẽ tự động bị cắt đứt", đồng thời cảnh báo đây là kịch bản có thể châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

Theo một nguồn thạo tin, ông Trump từng bày tỏ lo ngại lượng dự trữ dầu toàn cầu đang suy giảm và thế giới có thể phải đối mặt với một cú sốc năng lượng nếu eo biển Hormuz tiếp tục bị phong tỏa.

Những lo ngại đó được cho là một trong các yếu tố khiến ông Trump chấp nhận thỏa thuận hiện có với Iran thay vì theo đuổi mục tiêu tối đa từng được đưa ra trước chiến tranh.

​