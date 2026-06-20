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Khoa học

Đáy biển cao thêm 2m sau động đất cực mạnh ở Philippines

Bình Giang

TPO - Bộ Môi trường Philippines cho biết, trận động đất mạnh 7,8 độ vừa xảy ra ở nước này đã nâng đáy biển lên tới 2m, khiến các rạn san hô lộ ra khỏi mặt nước và gây tổn hại nghiêm trọng cho hệ sinh thái biển.

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Bờ biển ở Sarangani ngổn ngang sau trận động đất. (Ảnh: Xinhua)

Trận động đất ngoài khơi phía nam đảo Mindanao ngày 8/6 khiến ít nhất 78 người thiệt mạng và ít nhất 40 người mất tích.

Hiện tượng địa chất được gọi là “nâng bờ biển” xuất hiện 2 ngày sau trận động đất. Bộ Môi trường Philippines cho biết hiện tượng này đã khiến đường bờ biển ở một số khu vực mở rộng thêm tới 200m.

Viện Núi lửa và Địa chấn học Philippines (PHIVOLCS) cho biết sự dịch chuyển của rãnh sâu Cotabato đã đẩy một phần bờ biển của các tỉnh Sarangani và Davao lên cao, làm lộ ra phần đáy biển trước đây nằm dưới mặt nước. Theo cơ quan này, mức nâng được ghi nhận lên tới khoảng 2m.

Rãnh Cotabato nằm cách bờ biển phía nam đảo Mindanao chỉ khoảng 50km và là khu vực thường xuyên xảy ra hoạt động địa chấn. Tháng 1 năm nay, nơi đây từng ghi nhận chuỗi động đất với hàng nghìn đợt rung chấn nhỏ.

Nhóm chuyên gia được cử tới hiện trường cho biết họ phát hiện những dải bờ biển dài cùng các rạn san hô và thảm cỏ biển đã bị lộ hoàn toàn khỏi mặt nước.

Một quan chức cho biết, đến nay vẫn chưa thể xác định chính xác phạm vi khu vực bị ảnh hưởng do diện tích cần khảo sát quá lớn. Những hình ảnh do văn phòng khu vực của Bộ Môi trường công bố cho thấy các dải san hô rộng lớn bị phơi lộ, bên trên có nhiều cá chết và các sinh vật thủy sinh khác.

Bình Giang
Theo The Guardian
#Động đất #Philippines #Đáy biển #Hoạt động địa chấn

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