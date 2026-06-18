Bắt được động vật quý hiếm đi lạc, người dân giao nộp công an

TPO - Công an xã Hòa Hiệp, tỉnh Vĩnh Long vừa tiếp nhận một cá thể tê tê do người dân trên địa bàn tự nguyện giao nộp.

Trước đó, ông Trần Chí Hiếu làm việc tại cửa hàng vật liệu xây dựng trên địa bàn xã Hòa Hiệp, tỉnh Vĩnh Long đã phát hiện một cá thể tê tê đi lạc vào khu tập kết cát đá của cửa hàng.

Biết tê tê là động vật hoang dã quý hiếm, ông Hiếu đã bắt lại và nhờ anh Trần Thanh Duy (con ông Hiếu) mang đến giao nộp cho Công an xã Hòa Hiệp.

Công an tiếp nhận cá thể tê tê từ anh Trần Thanh Duy.

Sau khi tiếp nhận, Công an xã Hòa Hiệp đã lập biên bản và phối hợp với Phòng Kinh tế xã tiến hành ra thông báo và xác minh theo quy định.

Hiện Việt Nam có 2 loài tê tê, là tê tê Java (Manis javanica) và tê tê vàng (Manis pentadactyla), đều thuộc nhóm động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm (nhóm IB) đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng cao do nạn săn bắt trái phép, được bảo vệ nghiêm ngặt.

Mọi hành vi săn bắt, nuôi nhốt, vận chuyển, buôn bán trái phép các loài trên đều vi phạm pháp luật và có thể bị xử lý hình sự.