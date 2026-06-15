Cận cảnh những giải pháp an ninh tiên tiến tại Gala 'Tổ quốc bình yên'

Từ các hệ thống chế áp UAV tầm xa, công nghệ AI phân tích hành vi đến sản phẩm bảo mật dữ liệu trọng yếu…, gala triển lãm "Tổ quốc bình yên" quy tụ sức mạnh của những giải pháp an ninh hàng đầu, thiết lập nên góc nhìn thời đại về sự an toàn, ổn định trước các thách thức phi truyền thống.

Điểm nhấn của Gala "Tổ quốc bình yên" là khu vực "Bức tường an ninh mạng" - nơi mô phỏng trực quan các lá chắn bảo mật và giải pháp toàn diện trước những nguy cơ về an ninh hiện nay, đặc biệt là trên không gian số. Sự kiện có sự ghé thăm của Thượng tướng Phạm Thế Tùng - Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Lê Xuân Minh - Cục trưởng Cục A05 cùng nhiều lãnh đạo. Phân khu này đã khẳng định ý nghĩa và vai trò của các giải pháp công nghệ cao trong việc bảo vệ chủ quyền và an ninh trong tình hình mới.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng - Thứ trưởng Bộ Công an tham quan phân khu “Bức tường an ninh mạng”

Thượng tướng Phạm Thế Tùng - Thứ trưởng Bộ Công an cùng Trung tướng Lê Xuân Minh – Cục trưởng cục A05 chỉ đạo trực tiếp tại sự kiện

Phân khu “Bức tường an ninh mạng” và gala “Tổ quốc bình yên” thu hút sự quan tâm của người dân những ngày vừa qua

Giám sát không phận, làm chủ tầm cao

Giải quyết các thách thức hiện nay về an ninh không phận, các giải pháp của Công ty Công nghệ An ninh Quốc gia (NST) thiết lập một quy trình tác chiến toàn diện: từ chủ động tuần tra, trinh sát, giám sát mục tiêu xâm nhập cho đến áp chế vô hiệu hóa.

Máy bay trinh sát SkyRanger Q2 và các thiết bị chế áp UAV

Năng lực kiểm soát không phận được duy trì thông qua máy bay trinh sát SkyRanger Q2. Đây là dòng UAV 4 cánh quạt hiệu năng cao với thời gian vận hành liên tục đến 120 phút, trang bị camera 4K zoom quang học 30 lần và khả năng tự động chuyển đổi giữa sóng vô tuyến với mạng LTE nhằm mở rộng phạm vi tuần tra, truyền dữ liệu về trung tâm chỉ huy.

Đối với các nguy cơ xâm nhập trái phép, hệ thống triển khai mạng lưới thiết bị phát hiện ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phân tích tín hiệu từ khoảng cách hơn 20 km. Công nghệ này không chỉ định vị vật thể bay mà còn xác định chính xác tọa độ người điều khiển theo thời gian thực. Khi cần xử lý mục tiêu, các giải pháp áp chế sẽ được kích hoạt linh hoạt: thiết bị gây nhiễu đa hướng thiết lập vùng an toàn 360 độ quanh điểm bảo vệ; súng gây nhiễu 4 kênh tập trung năng lượng vô hiệu hóa mục tiêu định hướng; và thiết bị cơ động thế hệ mới tích hợp khả năng nhận dạng, tùy chỉnh dải tần qua phần mềm để chế áp các mục tiêu ngoài tầm nhìn.

Đảm bảo an ninh mặt đất, kích hoạt cảnh báo sớm

Song song với việc kiểm soát không phận, an ninh dưới mặt đất được củng cố bằng hệ sinh thái camera AI. Đây là cấu phần then chốt trong kiến trúc giám sát đa lớp, chuyển trạng thái từ phòng ngự thụ động sang chủ động kiểm soát và cảnh báo sớm.

Người dân trải nghiệm khả năng nhận diện của hệ thống camera AI

Sức mạnh của hệ thống nằm ở khả năng phân tích và xử lý dữ liệu theo thời gian thực nhờ các thuật toán thị giác máy tính chuyên sâu. Thay vì vận hành đơn lẻ, mỗi mắt thần AI sẽ bao quát đồng thời hai mũi nhọn: trật tự đô thị và bảo an diện rộng. Hệ thống tự động sàng lọc, phân loại mọi diễn biến trong tầm quét, từ hành vi lấn chiếm vỉa hè, dừng đỗ sai quy định, vi phạm giao thông, đến việc nhận diện khuôn mặt và phát hiện hành vi bất thường. Khi đó, dữ liệu lập tức được truyền thẳng về trung tâm chỉ huy mà không cần con người can thiệp.

Quản lý đối tượng đặc biệt: Công nghệ hướng tới tính nhân văn

Bên cạnh các giải pháp kiểm soát không gian và đô thị diện rộng, công nghệ bảo an của NST còn hướng tới bài toán quản lý con người trong mô hình xã hội hiện đại. Minh chứng rõ nét là giải pháp vòng đeo tay và vòng đeo chân điện tử chuyên dụng hỗ trợ giám sát các đối tượng đặc biệt (như người bị cấm đi khỏi nơi cư trú hoặc đối tượng thuộc diện quản lý sau cai nghiện). Đây là công cụ kỹ thuật giúp chuyển đổi phương thức quản lý từ quản thúc truyền thống sang giám sát kỹ thuật số, đảm bảo sự cân bằng giữa kỷ cương và tính nhân văn.

Thiết bị vòng tay, vòng chân giám sát đối tượng đặc biệt

Thiết bị tích hợp công nghệ định vị GPS, cho phép cập nhật chính xác tọa độ đối tượng theo thời gian thực; đồng thời, tự động cảnh báo ngay lập tức khi phát hiện bất kỳ hành vi rời khỏi khu vực quy định hoặc nỗ lực tháo dỡ, tác động vật lý lên thiết bị. Với thiết kế bền bỉ và chống cắt phá, vòng đeo đảm bảo khả năng giám sát 24/7 trong mọi điều kiện môi trường.

Bảo vệ chủ quyền dữ liệu trong kỷ nguyên số

Sản phẩm máy chủ made in Vietnam thu hút sự quan tâm của khách tham quan

Máy chủ NST made in Vietnam được xây dựng để tối ưu chuyên biệt cho các tác vụ AI, phân tích dữ liệu lớn và mô phỏng hiệu năng cao. Hệ thống sở hữu khả năng mã hóa toàn bộ ổ đĩa để bảo vệ dữ liệu toàn diện kể cả khi thiết bị gặp sự cố thất thoát hoặc can thiệp trái phép. Hệ thống kiểm soát truy cập nghiêm ngặt thông qua cơ chế xác thực đa yếu tố, kết hợp giữa sinh trắc học và thiết bị bảo mật phần cứng chuyên dụng. Đặc biệt, máy chủ có cơ chế tự hủy hoặc khóa thiết bị tức thì khi phát hiện can thiệp vật lý.

Một bạn trẻ quan sát các thiết bị USB bảo mật

Bên cạnh đó, giải pháp USB bảo mật chuyên dụng với tiêu chuẩn quốc tế giúp phòng ngừa tối đa nguy cơ rò rỉ thông tin ngay cả khi thiết bị bị mất. Sản phẩm đi kèm hai lựa chọn xác thực linh hoạt: bảo vệ bằng mã PIN trực tiếp qua bàn phím hoặc xác thực sinh trắc học một chạm bằng vân tay. Đặc biệt, nhờ cơ chế thông minh được tích hợp sẵn, thiết bị có khả năng tự động ngăn chặn lây nhiễm mã độc và virus, đảm bảo an toàn tối đa cho toàn hệ thống khi kết nối ngoại vi.

Những giải pháp trên cho thấy công nghệ an ninh Việt Nam đang từng bước bắt kịp xu hướng toàn cầu. Tuy nhiên, giá trị cốt lõi không dừng lại ở sự hiện đại của thiết bị, độ tinh vi của thuật toán, hay thông số cấu hình vượt trội của hệ thống, mà được khẳng định ở khả năng ứng dụng thực tiễn hiệu quả, chuyển hóa thành lá chắn kiên cố để bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân và giữ vững sự ổn định chiến lược cho quốc gia.

Về Công ty CP Công nghệ An ninh Quốc gia (NST GROUP)

NST GROUP (National Security Technology) là tập đoàn công nghệ an ninh tiên phong, chuyên cung cấp các giải pháp công nghệ phục vụ an ninh, quốc phòng và bảo vệ hạ tầng trọng yếu. Với đội ngũ chuyên gia nghiên cứu giàu kinh nghiệm cùng năng lực công nghệ chuyên sâu, NST GROUP tập trung phát triển các giải pháp kiểm soát an ninh thông minh (Security Control Solutions), thiết bị AI thế hệ mới (AI Smart Devices), hệ thống tác chiến không gian mạng (Cyber Warfare Systems) và các nền tảng giám sát UAV tiên tiến. Cam kết theo đuổi các tiêu chuẩn cao nhất về độ tin cậy, khả năng đáp ứng và hiệu quả vận hành, doanh nghiệp duy trì tỷ lệ sẵn sàng hệ thống lên tới 99,9%, góp phần kiến tạo môi trường số an toàn, hiện đại và bền vững cho các tổ chức, doanh nghiệp và cơ quan quản lý trong kỷ nguyên công nghệ mới.