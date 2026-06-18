Nhặt được đôi chim quý bên đường, người phụ nữ thấp thỏm suốt nhiều đêm

TPO - Phát hiện hai cá thể nghi là chim công Ấn Độ đi lạc bên đường, một người phụ nữ ở Nghệ An đã trình báo cơ quan chức năng và được giao tạm thời chăm sóc. Tuy nhiên, nhiệm vụ bất ngờ này khiến bà luôn trong tâm trạng lo lắng, mất ăn mất ngủ.

Ngày 17/6, chính quyền phường Vinh Hưng (Nghệ An) cho biết, đang thông báo tìm chủ sở hữu hợp pháp của 2 cá thể chim nghi là chim công Ấn Độ do người dân phát hiện và giao nộp.

Trước đó, vào sáng 15/6, bà Nguyễn Thị Hiền (SN 1960, trú phường Thành Vinh) khi đến thăm bạn tại khối Nghi Kim 11 đã phát hiện hai con chim lạ đi lang thang ngoài đường. Ban đầu, thấy chim có bộ lông đẹp, bà dự định mang về nuôi làm cảnh. Tuy nhiên, sau khi được người thân tư vấn, bà đã chủ động trình báo cơ quan chức năng.

Đôi chim công được bà Hiền nhặt được bên đường.

Tiếp nhận thông tin, UBND phường Vinh Hưng phối hợp với lực lượng kiểm lâm kiểm tra và bước đầu xác định đây là hai cá thể chim công Ấn Độ – loài động vật hoang dã thuộc Phụ lục III Công ước CITES, được quản lý chặt chẽ về nguồn gốc và việc nuôi nhốt.

Trong thời gian chờ xác minh chủ sở hữu, chính quyền địa phương giao bà Hiền tạm thời chăm sóc hai cá thể chim. Theo người phụ nữ này, từ khi nhận nhiệm vụ, bà luôn trong tâm trạng thấp thỏm vì sợ chim bị chết hoặc bị kẻ gian bắt trộm.

“Đêm nào tôi cũng phải dậy kiểm tra vài lần, chỉ mong sớm tìm được chủ nhân hoặc cơ quan chức năng tiếp nhận để tôi yên tâm”, bà Hiền chia sẻ.

Chính quyền phường Vinh Hưng đang thông báo tìm chủ sở hữu hợp pháp của 2 cá thể chim nghi là chim công Ấn Độ

Theo UBND phường Vinh Hưng, nếu sau 5 ngày thông báo không có người đến nhận, địa phương sẽ hoàn tất các thủ tục để bàn giao hai cá thể chim cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định.