Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Khoa học

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Vườn Quốc gia Bạch Mã đánh dấu cột mốc cứu hộ 300 con gấu

Ngọc Văn

TPO - Ba cá thể gấu ngựa mang tên Ocean, Rain và River từ Thái Nguyên và Hà Nội được chuyển giao về Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam tại Vườn Quốc gia Bạch Mã (TP. Huế), đánh dấu cột mốc 300 cá thể gấu được cứu hộ tại Việt Nam.

Ngày 15/6, Tổ chức Động vật Châu Á phối hợp với cơ quan kiểm lâm và các đơn vị liên quan hoàn tất cứu hộ, vận chuyển 3 cá thể gấu ngựa từ Thái Nguyên và Hà Nội về Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam tại Vườn Quốc gia Bạch Mã (TP. Huế).

gau-tn-2.jpg
Ocean là cá thể gấu nuôi nhốt cuối cùng tại Thái Nguyên được cứu hộ.
gau-thai-nguyen.jpg
Kiểm tra sức khỏe cho gấu Ocean trước khi vận chuyển về Huế.

Đây là đợt cứu hộ mang ý nghĩa đặc biệt khi nâng tổng số gấu được Tổ chức Động vật Châu Á cứu hộ tại Việt Nam lên 300 cá thể, đồng thời đưa Thái Nguyên trở thành địa phương thứ 23 trên cả nước không còn gấu nuôi nhốt.

Trong số này, Ocean là cá thể gấu ngựa cái hơn 20 năm tuổi, nặng khoảng 170 kg, cũng là cá thể gấu nuôi nhốt cuối cùng tại Thái Nguyên. Sau nhiều năm vận động, chủ nuôi đã tự nguyện chuyển giao gấu cho cơ quan chức năng. Tại Hà Nội, hai cá thể gấu ngựa Rain nặng khoảng 130 kg và River nặng khoảng 200 kg cũng được các hộ dân tự nguyện bàn giao cho cơ quan chức năng.

Theo Tổ chức Động vật Châu Á, việc giải cứu thành công 3 cá thể gấu là kết quả của quá trình phối hợp kéo dài nhiều năm giữa lực lượng kiểm lâm, chính quyền địa phương, các tổ chức bảo tồn và người dân nhằm chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu lấy mật.

gau-mua-2.jpg
Cá thể gấu Rain được cứu hộ tại Hà Nội.

Năm 2004 - 2005, Việt Nam từng ghi nhận hơn 4.300 cá thể gấu bị nuôi nhốt tại các trang trại và hộ gia đình. Riêng Thái Nguyên có hơn 70 cá thể. Đến nay, theo thống kê của Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, cả nước chỉ còn khoảng 140 cá thể gấu nuôi nhốt, cho thấy những chuyển biến tích cực trong công tác bảo tồn động vật hoang dã.

Do được vận chuyển trong điều kiện thời tiết nắng nóng, các cá thể gấu được theo dõi sức khỏe nghiêm ngặt bằng phương tiện chuyên dụng có hệ thống làm mát, phun sương và được kiểm tra định kỳ trong suốt hành trình về TP. Huế.

gau-hn-1.jpg
Vận chuyển các cá thể gấu ngựa được cứu hộ tại Hà Nội về Huế để nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo tồn.

Sau khi đến Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam tại Vườn Quốc gia Bạch Mã, các cá thể sẽ được cách ly theo dõi sức khỏe tối thiểu 30 ngày trước khi hòa nhập dần vào môi trường bán tự nhiên.

Đại diện Tổ chức Động vật Châu Á cho biết cột mốc 300 cá thể gấu được cứu hộ không chỉ phản ánh những kết quả đạt được trong công tác bảo tồn, mà còn cho thấy sự thay đổi nhận thức của cộng đồng và hiệu quả của lộ trình hướng tới chấm dứt hoàn toàn tình trạng nuôi nhốt gấu vì mục đích thương mại tại Việt Nam.

Ngọc Văn
#gấu ngựa #cứu hộ gấu #gấu Bạch Mã #bảo tồn gấu #gấu lấy mật #động vật hoang dã #Ocean #Rain #River #TP. Huế #Vườn quốc gia Bạch Mã #cứu hộ động vật #kiểm lâm

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe