Nhật Bản cảnh báo về con gấu "cực thông minh", trúng thuốc mê vẫn trốn thoát

HHTO - Một con gấu đã tấn công 4 người ở Nhật Bản, khiến các cơ quan chức năng phải ra cảnh báo. Họ gọi nó là con gấu "cực kỳ thông minh" vì có những hành động rất bất ngờ. Mà nó dường như không bị ảnh hưởng bởi thuốc mê.

Tóm tắt nhanh: · Một con gấu đã làm bị thương 4 người tại thành phố Fukushima, Nhật Bản. · Các nhà chức trách mô tả đây là con gấu "cực thông minh" vì nó có những hành vi khác thường. · Con vật được cho là đã tự mở khóa cửa sổ để trốn thoát và dù bị bắn thuốc mê cũng chẳng làm sao.

Một con gấu đang bị truy tìm ở Nhật Bản, khiến nhiều người chú ý và theo dõi không chỉ vì nó tấn công nhiều người, mà còn vì những hành động khiến các nhà chức trách phải gọi nó là "con gấu cực kỳ thông minh".

Con gấu làm bị thương 4 người rồi biến mất

Theo The Japan Times (Thời báo Nhật Bản), con gấu xuất hiện tại tỉnh Fukushima hôm 2 - 3/6 và làm bị thương 4 người ở một khu vực có nhà máy và tòa nhà dân cư.

Camera quan sát đã ghi lại cảnh con gấu này hung hãn đuổi theo một người trong bãi đậu xe của một công ty. Sau đó, nó chạy vào một tòa nhà văn phòng và tấn công một người khác, rồi tiếp tục tấn công 2 người nữa, theo The Guardian.

Đây là video con gấu đuổi theo một thanh niên:

Nguồn: Shanghai Eye Official.

Vì sao con gấu được gọi là "cực kỳ thông minh"?

Theo các trang tin địa phương, một số công nhân trong nhà máy điện tử mà con gấu chạy vào đã nhìn thấy nó dùng chân mở vòi nước để uống. Các dấu vết móng chân còn cho thấy con gấu này tự mở khóa một cửa sổ để trèo ra.

Tại cuộc họp báo khẩn cấp, các nhà chức trách ở tỉnh Fukushima nói, con gấu đã bị tấn công bằng phi tiêu gây mê nhưng nó chẳng sao cả. Hiện chưa rõ tại sao thuốc gây mê dường như không có tác dụng với nó.

Con gấu dài khoảng 1 mét, có người đã nhìn thấy nó nhanh nhẹn trèo qua cổng nhà máy. Ảnh: Kyodo News/ AP.

"Tôi tin rằng đó là một con gấu cực kỳ thông minh," - Thị trưởng Yuki Baba của thành phố Fukushima nói - "việc chúng tôi không đạt được mục tiêu (bắt con gấu) dù đã nỗ lực hết sức là điều vô cùng đáng tiếc”.

Các nhà chức trách họp bàn việc đối phó với sự phát triển mạnh của gấu, khi chúng thường xuyên phá phách. Ảnh: Jiji.

Nhật Bản đã tăng cường tìm kiếm với sự tham gia của lực lượng chức năng địa phương, cảnh sát, thợ săn và máy bay không người lái, nhưng vẫn chưa bắt được con gấu.

Để đề phòng gấu, hiệu trưởng một trường tiểu học địa phương cho biết, nhà trường đang hết sức cẩn thận, luôn khóa tất cả các cửa ra vào và cửa sổ ở tầng một.