Hà Nội sắp đón không khí lạnh: Có thể giảm 10 độ chỉ sau 24 giờ, kèm mưa to

HHTO - Hà Nội đang nắng nóng gay gắt nhưng không khí lạnh sắp về. Khi trời chuyển gió, có thể xảy ra mưa dông mạnh và nhiệt độ giảm gần 10 độ C chỉ sau một ngày.

Tóm tắt nhanh: · Hà Nội ngày 8/6 vẫn rất nóng, nhiệt độ cảm nhận có thể trên 45oC. · Dự báo từ chiều tối 8/6, gió Đông Bắc sẽ về, có thể có mưa dông mạnh. · Hà Nội có thể giảm khoảng 10oC chỉ sau 24 giờ, chuyển từ nắng nóng gay gắt sang mát.

Hà Nội đang nóng hầm hập trước khi thay đổi thời tiết

Hà Nội vẫn đang có nắng nóng gay gắt. Chiều nay, 7/6, nhiệt độ cảm nhận là khoảng 45oC, một con số mà chỉ nghe thôi đã có thể cảm thấy nóng bức rồi.

Dự báo ngày mai, 8/6, cái nóng còn có phần oi bức hơn, gây cảm giác hầm hập hơn, nhiệt độ cảm nhận có thể cũng tăng một chút nữa. Đây là trạng thái hay thấy trước khi có sự thay đổi lớn về thời tiết.

Nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều nay, 7/6. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Không khí lạnh có thể về từ chiều tối 8/6

Theo các mô hình hiện tại, khoảng chiều mai, 8/6, một đợt không khí lạnh yếu, hoặc có thể gọi cho sát với thực tế hơn là “không khí mát”, sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến miền Bắc.

Đến chiều muộn hoặc tối 8/6, dự báo Hà Nội chuyển gió Đông Bắc.

Các mô hình cho thấy gió Đông Bắc về đến đâu là nhiệt độ giảm đến đó, kèm theo mưa dông. Vì vậy, Hà Nội từ chiều tối đến tối 8/6 có thể xảy ra mưa vừa đến mưa rất to, có thể có dông.

Dự báo mưa ở một số khu vực tại miền Bắc vào tối đến đêm mai, 8/6 (màu xanh da trời là mưa nhỏ đến vừa, màu đỏ là mưa vừa đến mưa to, màu vàng là mưa rất to). Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Hà Nội có thể giảm gần 10oC chỉ sau 24 giờ

Mức giảm nhiệt lần này là khá mạnh: Chiều 8/6, dự báo nhiệt độ thực đo ở Hà Nội vẫn ở mức 38 - 39oC; nhưng sang chiều 9/6, nhiệt độ chỉ còn khoảng 27 - 29oC. Nhiệt độ cảm nhận cũng chỉ quanh 30oC, là mức mát hiếm thấy sau chuỗi ngày nắng nóng căng thẳng.

Dự báo nhiệt độ thực ở một số khu vực tại miền Bắc chiều 9/6, khi đã có không khí lạnh về. Ảnh: Ventusky, ICON.

Có thể xảy ra mưa dông mạnh

Trời dịu hơn thì hầu như ai cũng dễ chịu hơn, nhưng người dân lưu ý nguy cơ mưa to, gió mạnh và sét khi có dông. Vào những thời điểm như vậy, người dân nên tìm chỗ trú chắc chắn ngay, tránh đứng dưới cây lớn hoặc các kết cấu dễ rơi, đổ.