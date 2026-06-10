Hình ảnh bé gấu trúc mới chào đời tại Hàn Quốc 'phủ sóng cõi mạng'

Một 'bé gái' gấu trúc vừa mới chào đời và là con của gấu mẹ Aibao (12 tuổi) và gấu bố Lebao (13 tuổi), cặp gấu trúc khổng lồ duy nhất ở Hàn Quốc. Ước tính chỉ còn khoảng 1.900 con gấu trúc khổng lồ sống trong tự nhiên, và chúng được bảo vệ như một loài dễ bị tổn thương (VU) theo phân loại của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN).

Sự ra đời của chú gấu trúc con này đánh dấu lần sinh sản tự nhiên thành công thứ ba của gấu trúc khổng lồ ở Hàn Quốc, sau Fu Bao, chú gấu trúc đầu tiên làm được điều này ở Hàn Quốc vào năm 2020, và cặp gấu trúc sinh đôi Rui Bao và Hui Bao, sinh năm 2023. Như vậy, tổng cộng đã có bốn chú gấu trúc con được sinh ra từ Ai Bao và Le Bao. Everland tuyên bố: "Năm nay đánh dấu kỷ niệm 10 năm khai trương Everland Panda World và sự khởi đầu của nghiên cứu chung về bảo tồn gấu trúc giữa Hàn Quốc và Trung Quốc. Vì vậy, sự ra đời của những chú gấu trúc con này càng có ý nghĩa hơn".

Gấu trúc nổi tiếng là loài khó thụ thai tự nhiên, vì thời kỳ sinh sản của chúng chỉ kéo dài từ một đến ba ngày mỗi năm vào mùa Xuân. Sau khi giao phối thành công, chúng sinh con sau thời gian mang thai khoảng bốn tháng. Dựa trên dữ liệu thu thập được từ các ca sinh của Fu Bao, Rui Bao và Hui Bao, vườn thú Everland đã phân tích tỉ mỉ hành vi và sự thay đổi hormone của cặp gấu trúc để đạt được sự giao phối tự nhiên thành công trong năm nay.

Everland cho biết: “Gấu trúc mẹ Aibao đang chăm sóc con mình một cách khéo léo và ấm áp, dựa trên kinh nghiệm đã có từ trước. Các nhân viên chăm sóc thú y, bác sĩ thú y và các chuyên gia được cử từ Trung tâm Bảo tồn và Nghiên cứu Gấu trúc Trung Quốc đang nỗ lực hết sức để hỗ trợ Aibao hồi phục sau sinh và chăm sóc con”.

Everland dự định xem xét lại thời điểm công bố chính thức sau khi quan sát các chú gấu trúc con khi chúng học cách tự đi, xây dựng hệ miễn dịch và thích nghi với môi trường bên ngoài. Fu Bao, Rui Bao và Hui Bao lần đầu tiên được công chúng biết đến tại khu vực gấu trúc, khi chúng khoảng năm đến sáu tháng tuổi.

Trước khi chính thức công bố rộng rãi, công viên dự định giới thiệu nhật ký phát triển của gấu trúc con và cuộc sống thường nhật của gia đình gấu trúc thông qua các kênh truyền thông xã hội chính thức, bao gồm kênh YouTube, Everland, Talking Zoo Puppa TV và Naver Cafe Zootopia. Giám đốc vườn thú Everland, Jeong Dong Hee, cho biết: “Đây là một thành tựu ý nghĩa khác trong nghiên cứu hợp tác bảo tồn gấu trúc giữa Hàn Quốc và Trung Quốc, kéo dài 10 năm. Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường vai trò và chuyên môn của vườn thú để mở rộng nghiên cứu và bảo tồn các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng”.