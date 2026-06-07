Wonhee ILLIT và tiết lộ 'gây sốc' về chuyện hẹn hò

SVO - Wonhee của nhóm ILLIT khiến người hâm mộ bất ngờ khi tiết lộ rằng cô chưa từng hẹn hò với ai trước đây.

Lời thú nhận bất ngờ của Wonhee gần đây hiện đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Khi được hỏi về kinh nghiệm hẹn hò, Wonhee đã khiến người hâm mộ 'sốc' khi thú nhận rằng, cô chưa từng hẹn hò với ai trước đây.

Wonhee tiết lộ rằng, cô muốn học cách tán tỉnh và đã tham gia một buổi "hướng dẫn tán tỉnh" hài hước với Lee Youngji. Lời thú nhận của Wonhee nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng, những người bày tỏ sự ngạc nhiên rằng, một thần tượng nổi tiếng về sắc đẹp và sự quyến rũ lại chưa từng hẹn hò với ai trước đây. Tuy nhiên, nhiều người chỉ ra rằng, ở độ tuổi hiện tại (18 tuổi) của Wonhee cũng như thời gian cô làm 'thần tượng', việc cô chưa có thời gian để hẹn hò là điều dễ hiểu.