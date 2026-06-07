Park So Dam tiết lộ đã từng 'trầm cảm'

Chương trình Shikgaek Heo Young-man's Baekban Journey (nhan đề Việt: Sức hút của những bữa cơm nhà) của đài TV CHOSUN, phát sóng lúc 7h50 tối, ngày 7/6 (giờ Hàn Quốc) đưa khán giả đến với chuyến du lịch ẩm thực tại Dương Bình, tỉnh Gyeonggi cùng 'nữ diễn viên triệu đô', Park So Dam.

Câu chuyện hậu trường của bộ phim Parasite, tác phẩm đã giành được giải Cành cọ Vàng tại Liên hoan phim Cannes và bốn giải Oscar, được hé lộ. Park So Dam tiết lộ rằng, ngôi làng bị ngập lụt do mưa lớn trong phim thực chất là một "phim trường khổng lồ" được dàn dựng hoàn hảo. Cô cho rằng, cảnh "Jessica cúi người xuống bồn cầu đang trào ngược" là cảnh hay nhất trong Parasite.

Một giai thoại bất ngờ cũng được tiết lộ về việc cô trở nên nổi tiếng với biệt danh "người nghiện rượu nặng tiêu biểu của ngành giải trí" sau khi âm thầm gánh vác trách nhiệm tại các bữa tiệc rượu, với tư cách là thành viên trẻ nhất trong đoàn làm phim. Cô cũng chia sẻ câu chuyện về việc bất ngờ nhận được một hợp đồng người mẫu quảng cáo rượu sau khi bình tĩnh thú nhận trên một chương trình khác rằng, khả năng uống rượu của mình chỉ là "hai chai soju".

Park So Dam thú nhận, khoảnh khắc choáng váng khi suýt mất giọng và giai đoạn suy sụp sau khi phẫu thuật ung thư tuyến giáp ở độ tuổi còn trẻ. Để vượt qua thời điểm thậm chí sợ gặp gỡ mọi người, cô đã thực hiện chuyến đi một mình 34 ngày đến châu Âu. Sau khi vượt qua giai đoạn suy sụp, cô trở nên mạnh mẽ và trưởng thành hơn. Trong khi đó, tin tức về việc Park So Dam được chẩn đoán mắc ung thư tuyến giáp đã được đưa tin vào tháng 12/2021. Vào thời điểm đó, công ty quản lý của cô bày tỏ sự tiếc nuối vì cô không thể tham gia các hoạt động quảng bá cho bộ phim sắp ra mắt, Special Delivery và cho biết, cô sẽ tập trung vào việc hồi phục sức khỏe.

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