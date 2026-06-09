Chuyện gì khiến NSƯT Cao Minh và 'anh trai say hi' Cody Nam Võ 'đối đầu' kịch tính?

SVO - Sự kết hợp giữa NSƯT Cao Minh và Cody Nam Võ trong phim mới của Huỳnh Lập nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả.

Sau thành công của Nhà gia tiên vào đầu năm 2025, Huỳnh Lập tiếp tục phát huy thế mạnh ở thể loại tâm linh - hài để đem đến câu chuyện gia đình đa thế hệ và đậm màu văn hoá Việt trong Nghỉ Hè sợ nghỉ hưu.

Teaser trailer phim đem đến những tình huống “dở khóc dở cười” khi Trí Bình về quê nghỉ Hè với ông nội. Tự nhận mình là một thanh niên tháo vát, nhiệt tình giúp đỡ công việc nhà, nhưng qua lời la mắng và thái độ gắt gỏng của ông Thời, có thể thấy Trí Bình lại là một người cháu “đụng đâu hỏng đó”.

Kỳ nghỉ Hè càng trở nên kỳ lạ hơn nữa khi Trí Bình nhận được lời cảnh báo rùng rợn “nhà này có ma” từ bộ ba Trâu - Bò - Nghé. Ngay sau đó, Trí Bình cũng phải trải qua vô vàn sự kiện ly kỳ như bị nhốt trong phòng, tận mắt thấy ông nội hành xử kỳ lạ hằng đêm.

Diễn xuất ăn ý cùng sự kết hợp giữa nhiều thế hệ nghệ sĩ là điểm nhấn đáng chú ý trong Nghỉ Hè sợ nghỉ hưu. "Anh trai say hi" Cody Nam Võ hóa thân thành chàng trai gen Z Trí Bình phóng khoáng, trẻ trung. NSƯT Cao Minh lại khắc họa trọn vẹn hình ảnh ông Thời trầm lắng, nghiêm khắc.

Trong khi đó, Huỳnh Lập hoàn toàn "lột xác" vào vai Hoàng Quân bụi bặm, mạnh mẽ. Đáng chú ý, Tín Nguyễn xuất hiện mang diện mạo tinh khôi, chỉn chu, hứa hẹn một màu sắc khác ở bộ phim mới.

Nghỉ Hè sợ nghỉ hưu là một trong những dự án điện ảnh nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ khi quy tụ cả hai gương mặt từ hai chương trình truyền hình thực tế đình đám mùa Hè 2026. Trong đó, Huỳnh Lập hiện tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai, trong khi Cody Nam Võ sẽ trở lại với Tinh hà say hi.