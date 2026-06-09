Tiêu Chiến: Từ 'ngôi sao mạng' trở thành 'hoàng đế kép' của điện ảnh và truyền hình

SVO - Việc Tiêu Chiến được đề cử giải "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" tại Lễ trao giải Magnolia (Bạch Ngọc Lan) cho vai diễn trong phim 'Legend of Zanghai' (tên Việt: 'Tàng Hải Truyện') trở thành một sự kiện mang tính bước ngoặt đối với ngành công nghiệp điện ảnh và văn hóa.

Việc Tiêu Chiến được đề cử "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" tại giải thưởng Bạch Ngọc Lan cho vai diễn trong Legend of Zanghai (Tàng Hải Truyện) không chỉ chấm dứt cơn khát đề cử kéo dài 13 năm cho nam diễn viên chính trong phim cổ trang, mà còn đánh dấu một sự thay đổi sâu sắc trong hệ thống đánh giá về mối quan hệ giữa sự nổi tiếng và khả năng diễn xuất, cũng như giữa phim cổ trang và các chủ đề đương đại. Ý nghĩa của nó vượt xa vinh dự cá nhân, trở thành một sự kiện mang tính bước ngoặt đối với ngành công nghiệp điện ảnh và văn hóa.

Phá vỡ rào cản chủ đề

Kể từ khi Trương Gia Dịch giành giải "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" tại giải thưởng Bạch Ngọc Lan năm 2013, với phim Floating (tên Việt: Phù Trầm), không có nam diễn viên nào trong phim cổ trang nhận được đề cử "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" trong 13 năm liên tiếp, tạo nên một "rào cản chủ đề" được công nhận trong ngành. Giải thưởng Bạch Ngọc Lan từ lâu đã ưu tiên các chủ đề đương đại, và phim cổ trang thường bị gắn mác là "hướng đến giải trí" và "thiếu chiều sâu hiện thực". Việc Tiêu Chiến được đề cử mạnh mẽ cho vai diễn trong Tàng Hải Truyện đã trực tiếp thách thức sự ưu ái ngầm định này, đưa anh trở thành diễn viên sau năm 1990 đầu tiên được đề cử giải thưởng cho một bộ phim cổ trang có nội dung chính trị.

Sự công nhận toàn diện với 6 đề cử

Tàng Hải Truyện đã nhận được sáu đề cử tại giải thưởng Magnolia (Bạch Ngọc Lan) năm nay, gồm "Phim truyền hình Trung Quốc xuất sắc nhất", "Đạo diễn xuất sắc nhất", "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất", "Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất", "Quay phim xuất sắc nhất" và "Thiết kế mỹ thuật xuất sắc nhất", đưa bộ phim vào hàng ngũ những bộ phim truyền hình được đề cử nhiều nhất. Thành tích này chứng minh rằng, phim cổ trang đã đạt đến trình độ chuyên nghiệp sánh ngang với phim truyền hình đương đại về chất lượng sản xuất, chiều sâu diễn xuất và khả năng truyền tải văn hóa.

Từ "Nhãn hiệu thương mại" đến "Nội lực được chứng nhận"

Tiêu Chiến chiếm 90% thời lượng màn ảnh trong phim. Anh đã sử dụng giọng nói của chính mình xuyên suốt toàn bộ màn trình diễn, một điều hiếm thấy trong ngành công nghiệp thường dựa vào lồng tiếng, thể hiện kỹ năng diễn xuất vững chắc của anh. Phong cách diễn xuất "tối giản" của anh truyền tải những cảm xúc phức tạp thông qua những chi tiết sinh lý tinh tế như biểu cảm vi mô, sự run rẩy của đồng tử và nhịp thở, đã được Học viện Điện ảnh Bắc Kinh đưa vào làm trường hợp giảng dạy. Đạo diễn Trịnh Hiểu Long đã khen ngợi diễn xuất tiết chế của Tiêu Chiến: "Lấp đầy những khoảng trống trong nhân vật bằng những chi tiết và chôn giấu lòng thù hận sâu trong tim trong khi bề ngoài tỏ ra phục tùng, mang đến cho nhân vật một hình hài sống động, chân thực và có hồn".

Trong nửa đầu năm 2026, Tiêu Chiến đã ghi tên mình vào các giải thưởng danh giá: "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" (thuộc hạng mục tranh giải chính - Giải Kim Hải Yến) tại Liên hoan phim Nghệ thuật châu Á (AAFF); "Nam diễn viên được yêu thích nhất trong giới sinh viên" tại Liên hoan phim Sinh viên Trung Quốc (Liên hoan phim Sinh viên Bắc Kinh) lần thứ 33; Danh hiệu: "Ông hoàng Weibo" và "Hình mẫu điện ảnh của năm"...

Thay đổi nhận thức của ngành về "diễn viên nổi tiếng nhờ quảng cáo"

Việc đề cử này đánh dấu sự điều chỉnh lại định kiến ​​của các giải thưởng chính thống rằng "nổi tiếng nhờ quảng cáo đồng nghĩa với không có kỹ năng diễn xuất". Tiêu Chiến, với tư cách là diễn viên đầu tiên sau năm 1990 được đề cử giải Magnolia cho "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất", là minh chứng cho logic mới của ngành rằng "nổi tiếng nhờ quảng cáo cuối cùng sẽ nâng tầm tài năng" thông qua sự chuyển đổi từ thần tượng thành diễn viên nghiêm túc (11 năm mài giũa kỹ năng diễn xuất và trau chuốt lời thoại thông qua các vở kịch sân khấu). Trích dẫn giải thưởng ca ngợi màn trình diễn của anh ấy là "rất đa chiều và đạt chuẩn sách giáo khoa".

Một chuẩn mực cho xuất khẩu văn hóa: Bằng chứng về ảnh hưởng quốc tế của phim truyền hình Trung Quốc

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Tàng Hải Truyện đã được phát sóng tại hơn 190 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, đứng đầu bảng xếp hạng Disney+ tại Đài Loan (Trung Quốc) trong bảy ngày liên tiếp, đạt điểm 9.5 trên IMDb và xếp thứ 53 trong danh sách 100 phim truyền hình hay nhất thế giới, cũng như là một dự án điển hình xuất sắc trong chiến lược xuất khẩu văn hóa.

Bộ phim tích hợp sâu sắc 18 yếu tố di sản văn hóa phi vật thể, nhờ đó được Nhân Dân Nhật Báo mệnh danh là "người phiên dịch hình ảnh". Theo Tân Hoa Xã, CCTV và các phương tiện truyền thông chính thống khác đã nhiều lần ca ngợi bộ phim, cho rằng nó "giúp thế giới hiểu được cốt lõi tinh thần của văn hóa Trung Quốc". Sự giao thoa văn hóa này đã buộc các giải thưởng phải xem xét lại giá trị độc đáo của phim truyền hình cổ trang trong việc lưu giữ những giá trị cốt lõi của nền văn minh. Giới chuyên gia trong ngành tin rằng, đề cử này gửi đi một tín hiệu tích cực rằng "không có đề tài nào là vượt trội hay kém hơn hẳn, tài năng thực sự nằm ở diễn xuất".

Sự chuyển giao thế hệ và sự công nhận giá trị của phim truyền hình trực tuyến

Tiêu Chiến, một diễn viên 34 tuổi, sinh năm 1990, đã phá vỡ thế độc quyền lâu nay của các diễn viên kỳ cựu sinh năm 1970 và 1980, tại ba giải thưởng truyền hình lớn cho hạng mục "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất".

Trong khi đó, Tàng Hải Truyện, với tư cách là một series web thuần túy (chỉ phát sóng trên Youku), đã đạt được tiêu chuẩn đánh giá ngang bằng, thể hiện sự công nhận chính thức của giải thưởng Magnolia về giá trị nghệ thuật của series web và phản ánh xu hướng ngành công nghiệp "tiêu chuẩn bình đẳng cho truyền hình và nền tảng trực tuyến".

Tàng Hải Truyện đạt tỷ lệ người xem cao nhất đối với một bộ phim cổ trang trên CCTV-8 trong 5 năm qua, với hơn 3 tỷ lượt xem trên Youku và thị phần cao nhất là 40,1% trên Yunhe, hệ thống thống kê và xếp hạng dữ liệu trực tuyến cực kỳ uy tín tại Trung Quốc, chuyên phân tích lưu lượng người xem và chứng nhận độ phổ biến cho các bộ phim truyền hình hoặc chương trình chiếu mạng (có nghĩa là 4 trong số 10 người xem trên toàn mạng đang xem phim). Bộ phim đã thu hút hơn 60 thương hiệu tài trợ, và ngay cả 170 ngày sau khi kết thúc, lượng người xem hằng ngày vẫn vượt quá 10 triệu, với tỷ lệ xem lại là 38%, chứng minh sức sống lâu dài, mạnh mẽ của nội dung chất lượng cao.

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