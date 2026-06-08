Noo Phước Thịnh trải lòng: 'Cuộc đời là cả một chuỗi dài của những cống hiến'

SVO - Trong lần trở lại với dự án âm nhạc 'Nhấc máy', Noo Phước Thịnh đã có những giãi bày với Sinh Viên Việt Nam về cuộc sống sau ánh hào quang.

Noo Phước Thịnh tiếp tục phát hành MV Gọi cho anh, sản phẩm thứ hai thuộc EP Nhấc máy. Sau hiệu ứng tích cực từ ca khúc chủ đề cùng tên, màn tái xuất của nam ca sĩ tiếp tục nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, khi nữ chính Chi Pu xuất hiện xuyên suốt dự án.

Gọi cho anh mang nguồn năng lượng trẻ trung, tươi sáng và hiện đại hơn. Ca khúc sở hữu giai điệu bắt tai, tiết tấu sôi động pha chất liệu rock, kể về những cuộc gọi đầu tiên trong tình yêu với đầy đủ cảm xúc háo hức, mong chờ và rung động của những ngày đầu hẹn hò. MV được thực hiện theo hướng tối giản, tập trung vào tương tác giữa Noo Phước Thịnh và Chi Pu.

Theo kế hoạch, MV cuối cùng trong series là Cuộc gọi cuối sẽ được phát hành trong những ngày tới. Đây cũng là mảnh ghép hoàn thiện câu chuyện cảm xúc mà Noo Phước Thịnh muốn truyền tải thông qua dự án này.

​Hiện tại, thị trường nhạc Việt có thêm nhiều nhân tố mới. Noo Phước Thịnh có lo vị thế "ngôi sao" của mình bị lung lay?​

Tôi nghĩ rằng, sẽ có nhiều cơ hội để cho các bạn làm "ngôi sao" mà. Trên "bầu trời" đâu phải chỉ có một "ngôi sao". Với tôi, các anh chị đi trước trong nghề, họ vẫn là một "ngôi sao" của mọi người. Giữa thị trường âm nhạc rộng lớn này đâu có thiếu đất để cho mọi người thể hiện tài năng của mình. Quan trọng là bạn thể hiện khả năng của mình để khán giả yêu mến và định danh bạn là "ngôi sao" như thế nào. Và bạn sẽ giữ được vị thế đó ra sao.

Và dĩ nhiên, bây giờ các bạn trẻ vẫn vượt lên hàng "ngôi sao". Nhưng tôi cũng thấy bình thường, mình cũng đâu bị thay thế. Tôi cảm thấy, cuộc đời là cả một chuỗi dài của những cống hiến. Tôi cứ làm những gì mình đam mê và yêu thích. Còn lại, tôi không nghĩ nhiều về những gì người khác làm.

​Anh dường như cũng không "mặn mà" với các chương trình truyền hình thực tế?

Tôi vẫn đi tìm chất liệu âm nhạc mới cho bản thân. Việc tham gia một chương trình thực tế nào đó, tôi chưa nghĩ đến. Tôi cũng được nhiều chương trình ưu ái gửi lời mời nhưng chưa sắp xếp được thời gian. Tôi luôn nghĩ rằng, khi xuất hiện trong một chương trình truyền hình thực tế nào thì mình sẽ làm được gì, định hướng ra sao và sẽ có những thay đổi như thế nào.

Danh tiếng và vị trí trong nghề đã có. Noo Phước Thịnh nghĩ mình còn thiếu điều gì?

Có những lúc, tôi hỏi mình thiếu cái gì và lao đầu kiếm tiền. Tôi mua những món mình thích, để rồi khi có tất cả những thứ đó, mình vẫn còn buồn. Nhưng khi đứng trên sân khấu hát, khán giả vỗ tay, bài hát đó lên top trên bảng xếp hạng, được mọi người yêu mến đón nhận, tự nhiên lại làm cho mình vui. Niềm vui nhỏ bé thế thôi, đến từ những điều đơn giản. Mà từ đó tới giờ, tôi cứ đi kiếm tìm những điều xa vời, cứ nghĩ như vậy sẽ khỏa lấp được mình. Với tôi, niềm vui hơn bao giờ hết là được cống hiến, được tỏa sáng.

​Nghe âm nhạc trong EP Nhấc máy, có vẻ Noo Phước Thịnh cô đơn quá?

Tôi thấy, cái điện thoại như là "vật chết" nằm ở đó vậy. Nếu có cuộc gọi đến thì toàn là quảng cáo. Đôi khi, rủ rê bạn bè gặp nhau thì lại bận lịch hết. Tôi không thể cứ ngồi chờ một cuộc gọi hỏi thăm như thế, rốt cuộc chỉ có âm nhạc "cứu" lấy mình. Tôi bắt đầu tập sống với những thói quen một mình như vậy. Cho nên, dự án này mới có tên là Nhấc máy. Tôi nhìn vào danh sách bạn bè trên trang cá nhân rất dài nhưng thật sự không có một ai để gọi mà tâm sự. Nhiều khi, tôi thấy mọi người biết cách tận hưởng cuộc sống một mình họ. Vậy nên, tôi chọn làm việc với âm nhạc. Tôi thấy, mình được sống có ý nghĩa.

​Lần này, anh hợp tác với nhiều bạn trẻ trong âm nhạc. Sự thay đổi này bắt đầu từ lý do gì?

Tôi đã có một hành trình dài hoạt động trong nghệ thuật nên tư duy cũng bị cũ đi. Bây giờ, tôi cần "mềm" lại để lắng nghe theo những nguồn năng lượng sáng tạo mới từ các bạn trẻ. Bây giờ, các bạn thật sự làm cho tôi ngạc nhiên khi hợp tác. Có những điều tôi nói vui vui nhưng các bạn làm cho nó thành hình. Giữa tôi và các bạn có sự giao thoa, chạm được những điểm tương đồng. Tất cả đủ để làm mọi thứ trở nên đẹp và tốt hơn.

Cảm ơn Noo Phước Thịnh!​