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Yeonjun của TXT trở lại solo

Tuệ Nghi

SVO - Yeonjun của TXT chuẩn bị trở lại với album solo mới vào tháng Bảy.

Yeonjun lần đầu tiên gây chú ý với tư cách nghệ sĩ solo với mixtape đầu tay, vào tháng 9/2024. Sau đó, anh tiếp tục ra mắt album solo đầu tiên vào tháng 11/2024, NO LABELS: PART 01 nhận được nhiều lời khen ngợi từ người hâm mộ và giới phê bình nhờ thể hiện được bản sắc âm nhạc độc đáo của mình. Album này gồm các ca khúc mang âm hưởng rock mạnh mẽ, thể hiện đúng cái tôi không bị ràng buộc bởi bất kỳ định kiến nào của nam ca sĩ.

Mini album solo đầu tay của anh đã gặt hái thành công về mặt thương mại, bán được hơn 600.000 bản trong tuần đầu tiên và đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Oricon của Nhật Bản. Dự án này cũng thu hút sự chú ý khi làm nổi bật điều mà người hâm mộ gọi là "chất riêng của Yeonjun", một phong cách nghệ thuật đặc biệt gây được tiếng vang với người nghe trên toàn thế giới.

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Với kỳ vọng rất cao sau màn ra mắt solo thành công, người hâm mộ đang rất mong chờ những sản phẩm âm nhạc và màn trình diễn mới mà Yeonjun sẽ mang đến trong sản phẩm sắp tới.

Trong khi đó, TOMORROW X TOGETHER (TXT) hiện đang tổ chức các buổi hòa nhạc đặc biệt tại Nhật Bản để kỷ niệm 7 năm ngày ra mắt của nhóm. Sau khi gặp gỡ người hâm mộ tại Aichi và Chiba vào tháng 5/2026, nhóm dự kiến ​​sẽ biểu diễn tại Fukuoka vào ngày 16 và 17/6, tiếp theo là các buổi hòa nhạc tại Hyogo vào ngày 23 và 24/6.

Tuệ Nghi
#Yeonjun solo trở lại #Album solo và thành công thương mại #Phong cách âm nhạc độc đáo #Hoạt động của TXT tại Nhật Bản #Sự kỳ vọng từ người hâm mộ

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