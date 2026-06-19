Hàng trăm ‘vị khách quý’ lại kéo nhau về Cồn Chim

TPO - Sau một thời gian vắng bóng, hàng trăm cá thể cò nhạn (cò ốc) bất ngờ xuất hiện trở lại tại khu sinh thái Cồn Chim (ở xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai), tạo nên khung cảnh sinh động giữa vùng rừng ngập mặn và thu hút sự quan tâm của người dân địa phương.

Hàng trăm ‘vị khách quý’ lại kéo nhau về Cồn Chim. Clip: Đức Duy

Ngày 19/6, ông Trần Đức Duy (46 tuổi, thôn Vinh Quang 1, xã Tuy Phước Đông) cho biết, những ngày qua, đàn cò nhạn với số lượng hàng trăm con đã quay trở lại khu vực rừng ngập mặn Cồn Chim.

Theo ông Duy, trước đây đàn cò đi kiếm ăn rồi không thấy trở lại một thời gian. Những ngày gần đây, đàn cò xuất hiện mỗi ngày, đặc biệt số lượng tăng lên nhiều hơn, khoảng 200 - 300 con.

Đàn cò nhạn bay về trú ngụ ở Cồn Chim.

Theo ghi nhận của PV, khoảng 7-8h hằng ngày, khi thời tiết ấm lên, đàn cò nhạn rời Cồn Chim đi kiếm ăn tại các cánh đồng, đầm nước lân cận. Đến chiều tối, chúng lại bay về các tán cây trong rừng ngập mặn để nghỉ ngơi.

Ông Trần Đức Duy cho biết, những năm gần đây, các loài chim hoang dã tại Cồn Chim ngày càng dạn người hơn nhờ môi trường sống được bảo vệ tốt và ý thức bảo tồn của cộng đồng được nâng cao.

Như Tiền Phong đưa tin, trong tháng 5/2026, tại khu sinh thái Cồn Chim (xã Tuy Phước Đông) xuất hiện nhiều cá thể cò có hình dáng giống cò nhạn quý hiếm.

Cò ốc trung bình khối lượng trung bình từ 1-1,5kg, chiều cao từ 50-90cm, sải cánh hơn 1m.

Báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai sau đó xác định đây là loài cò ốc (cò nhạn), tên khoa học Anastomus oscitans, xuất hiện tại khu vực Cồn Chim - đầm Thị Nại cùng nhiều loài chim di cư khác.

Cò ốc hiện nay thuộc danh mục đỏ của Tổ chức Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế IUCN, được xếp ở cấp độ ít nguy cấp (Least Concern - LC). Loài chim này có khối lượng trung bình từ 1-1,5kg, chiều cao từ 50-90cm, sải cánh hơn 1m.

Đây là loài chim di cư theo mùa, có vai trò quan trọng đối với hệ sinh thái đất ngập nước, thường xuất hiện từ tháng 4 đến tháng 8 hằng năm tại các vùng đất ngập nước nội địa, bãi bồi ven sông để kiếm ăn và trú ngụ.