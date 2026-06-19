Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Khoa học

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hàng trăm ‘vị khách quý’ lại kéo nhau về Cồn Chim

Trương Định

TPO - Sau một thời gian vắng bóng, hàng trăm cá thể cò nhạn (cò ốc) bất ngờ xuất hiện trở lại tại khu sinh thái Cồn Chim (ở xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai), tạo nên khung cảnh sinh động giữa vùng rừng ngập mặn và thu hút sự quan tâm của người dân địa phương.

Hàng trăm ‘vị khách quý’ lại kéo nhau về Cồn Chim. Clip: Đức Duy

Ngày 19/6, ông Trần Đức Duy (46 tuổi, thôn Vinh Quang 1, xã Tuy Phước Đông) cho biết, những ngày qua, đàn cò nhạn với số lượng hàng trăm con đã quay trở lại khu vực rừng ngập mặn Cồn Chim.

Theo ông Duy, trước đây đàn cò đi kiếm ăn rồi không thấy trở lại một thời gian. Những ngày gần đây, đàn cò xuất hiện mỗi ngày, đặc biệt số lượng tăng lên nhiều hơn, khoảng 200 - 300 con.

tp-c_co-2.jpg
Đàn cò nhạn bay về trú ngụ ở Cồn Chim.

Theo ghi nhận của PV, khoảng 7-8h hằng ngày, khi thời tiết ấm lên, đàn cò nhạn rời Cồn Chim đi kiếm ăn tại các cánh đồng, đầm nước lân cận. Đến chiều tối, chúng lại bay về các tán cây trong rừng ngập mặn để nghỉ ngơi.

Ông Trần Đức Duy cho biết, những năm gần đây, các loài chim hoang dã tại Cồn Chim ngày càng dạn người hơn nhờ môi trường sống được bảo vệ tốt và ý thức bảo tồn của cộng đồng được nâng cao.

Như Tiền Phong đưa tin, trong tháng 5/2026, tại khu sinh thái Cồn Chim (xã Tuy Phước Đông) xuất hiện nhiều cá thể cò có hình dáng giống cò nhạn quý hiếm.

tp-c_co-3.jpg
Cò ốc trung bình khối lượng trung bình từ 1-1,5kg, chiều cao từ 50-90cm, sải cánh hơn 1m.

Báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai sau đó xác định đây là loài cò ốc (cò nhạn), tên khoa học Anastomus oscitans, xuất hiện tại khu vực Cồn Chim - đầm Thị Nại cùng nhiều loài chim di cư khác.

Cò ốc hiện nay thuộc danh mục đỏ của Tổ chức Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế IUCN, được xếp ở cấp độ ít nguy cấp (Least Concern - LC). Loài chim này có khối lượng trung bình từ 1-1,5kg, chiều cao từ 50-90cm, sải cánh hơn 1m.

Đây là loài chim di cư theo mùa, có vai trò quan trọng đối với hệ sinh thái đất ngập nước, thường xuất hiện từ tháng 4 đến tháng 8 hằng năm tại các vùng đất ngập nước nội địa, bãi bồi ven sông để kiếm ăn và trú ngụ.

tp-c_co-1.jpg
Cò nhạn trú ngụ ở Cồn Chim.
Trương Định
#cò nhạn #Cồn Chim #Gia Lai #chim di cư #bảo tồn thiên nhiên #động vật hoang dã

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe