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Sửa đổi chính sách đất đai, trình Hội nghị Trung ương 3 xem xét, cho ý kiến

Trường Phong

TPO - Bộ Chính trị yêu cầu Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp cùng các cơ quan khẩn trương sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, để đề xuất sửa đổi căn cơ chính sách đất đai, trình Hội nghị Trung ương 3 xem xét, cho ý kiến...

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Thông báo kết luận của Bộ Chính trị về Đề án Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

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Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Ảnh: PV.

Thông báo cho biết, Bộ Chính trị đã xem xét tờ trình của Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Môi trường về Đề án Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Bộ Chính trị kết luận, Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp cùng các cơ quan khẩn trương sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao" để đề xuất sửa đổi căn cơ chính sách đất đai, trình Hội nghị Trung ương 3 xem xét, cho ý kiến. Trên cơ sở đó, đề xuất sửa đổi Luật Đất đai để trình Quốc hội xem xét, quyết định; đồng thời, tiếp tục rà soát, bổ sung và hoàn thiện Phương án điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất; báo cáo Bộ Chính trị những nội dung vượt thẩm quyền.

Bộ Chính trị cũng giao Đảng ủy Chính phủ, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan tiếp thu ý kiến của Bộ Chính trị, Ban Bí thư để hoàn thiện Đề án, thực hiện phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia theo quy định của pháp luật trước ngày 01/7/2026 và tiếp tục giải quyết những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn theo quy định, không làm cản trở phát triển kinh tế - xã hội, không để trục lợi chính sách, tham nhũng, lợi ích nhóm hoặc hợp thức hoá các sai phạm khác.

Đảng ủy Chính phủ cũng được giao nhiệm vụ chỉ đạo Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương rà soát diện tích đất lúa, đất rừng… bảo đảm đúng, đủ về số liệu và hiện trạng, phục vụ công tác quản lý, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm.

Trường Phong
#Bộ Chính trị #Kết luận của Bộ Chính trị #Sửa Luật Đất đai #Quy hoạch đất đai

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