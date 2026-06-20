Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hà Nội sẽ lắp đặt hơn 24.000 camera AI trong năm 2026

Trần Hoàng

TPO - UBND thành phố cho biết, trong năm 2026, Công an TP Hà Nội sẽ triển khai 2 dự án lớn với mục tiêu lắp đặt trên 24.000 camera AI.

UBND TP Hà Nội vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp HĐND TP khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Về lĩnh vực quản lý trật tự văn minh đô thị, cử tri các phường Hai Bà Trưng, Vĩnh Tuy, Bạch Mai hoan nghênh thành phố đang rất tích cực và quyết liệt chỉ đạo trong thiết lập trật tự văn minh đô thị, giành lại vỉa hè cho người đi bộ.

Cử tri đề nghị thành phố cho biết tiến độ thực hiện và thời gian hoàn thành triển khai hệ thống camera AI để giám sát thực hiện quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xử phạt nguội hành vi vi phạm.

Trả lời về vấn đề này, UBND TP Hà Nội cho biết, thông qua hệ thống camera AI, lực lượng chức năng Công an TP đã ghi nhận, rà soát hình ảnh hàng nghìn trường hợp có vi phạm để gửi thông báo phạt nguội. Các lỗi vi phạm chủ yếu là sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè để kinh doanh; vi phạm vệ sinh môi trường...

anhtienphong-249.jpg
Hệ thống camera AI tại Hà Nội

UBND TP Hà Nội cho biết, trong năm 2026, Công an TP Hà Nội sẽ triển khai 2 dự án lớn về camera với mục tiêu lắp đặt trên 24.000 camera AI.

Cụ thể, dự án nâng cấp Trung tâm thông tin chỉ huy và mở rộng hệ thống camera giám sát, chỉ huy điều hành giao thông phục vụ an ninh trật tự, xử lý vi phạm hành chính cho Phòng Cảnh sát giao thông, gồm 2.460 camera và 100 tủ điều khiển giao thông, phấn đấu hoàn thành trong tháng 7/2026.

Dự án triển khai hệ thống camera giám sát AI phục vụ công tác đảm bảo an ninh, trật tự và hỗ trợ giải quyết 5 điểm nghẽn của thành phố, với 21.671 camera AI, phấn đấu hoàn thành lắp đặt trong quý IV/ 2026.

Việc xây dựng và triển khai 2 dự án trên nhằm hình thành hệ thống camera AI giám sát đồng bộ, thống nhất, hiện đại trên toàn địa bàn thành phố, phục vụ trực tiếp công tác bảo đảm an ninh, trật tự, chỉ huy, điều hành giao thông và quản lý đô thị trong tình hình mới; làm nền tảng cốt lõi cho công tác lưu trữ, quản lý, khai thác và phân tích dữ liệu nghiệp vụ trên phạm vi toàn thành phố.

Các dự án đồng thời cũng hướng tới nâng cao năng lực giám sát tổng thể, phát hiện sớm, cảnh báo kịp thời và hỗ trợ xử lý hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật, sự cố phát sinh; góp phần giải quyết căn cơ bản 5 điểm nghẽn của thành phố, gồm: ùn tắc giao thông, trật tự đô thị, ô nhiễm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm và ngập úng, lụt.

Đồng thời, các dự án cũng tạo nền tảng công nghệ dùng chung, bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu tập trung, từng bước chuyển từ phương thức quản lý bị động sang quản lý chủ động, phòng ngừa từ sớm, từ xa, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh và phát triển kinh tế - xã hội bền vững của thành phố.

Trần Hoàng
#Hệ thống camera AI trong quản lý đô thị #Triển khai dự án camera giám sát lớn #Nâng cao an ninh trật tự thành phố #Ứng dụng công nghệ trong quản lý giao thông #Giải pháp xây dựng thành phố thông minh #camera AI #Xử phạt nguội #Xử phạt qua camera AI

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe