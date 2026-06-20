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Giáo dục

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Tra cứu điểm thi lớp 10, coi chừng mất tiền oan

Nguyễn Thắng

TPO - Lợi dụng tâm lý hồi hộp, nóng lòng muốn biết kết quả thi vào lớp 10, các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng liên tục tung ra nhiều chiêu trò tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân.

Theo Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Bắc Ninh, thời gian gần đây xuất hiện nhiều hình thức lừa đảo liên quan đến việc tra cứu điểm thi lớp 10. Trong đó phổ biến nhất là việc tạo các website giả mạo cổng thông tin của Sở Giáo dục và Đào tạo với giao diện gần giống trang chính thức.

Các đối tượng sau đó đăng tải đường link hoặc mã QR lên các hội nhóm phụ huynh trên Facebook, Zalo kèm những lời mời gọi như: “Đã có điểm thi lớp 10”, “Tra cứu điểm nhanh không lo nghẽn mạng”, “Xem kết quả trước ngày công bố”. Khi người dùng truy cập, hệ thống sẽ yêu cầu cung cấp họ tên, số báo danh, căn cước công dân, số điện thoại và nhiều thông tin cá nhân khác để phục vụ cho các kịch bản lừa đảo tiếp theo.

Tinh vi hơn, một số đối tượng còn cắt ghép hình ảnh từ các thông báo chính thống rồi chỉnh sửa nội dung, chèn đường link hoặc mã QR độc hại. Chỉ cần bấm vào hoặc tải ứng dụng theo hướng dẫn, điện thoại có thể bị cài phần mềm gián điệp, dẫn đến nguy cơ mất quyền kiểm soát thiết bị và bị đánh cắp tiền trong tài khoản ngân hàng.

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Công an cảnh báo thủ đoạn lừa đảo xem điểm thi vào lớp 10.

Không dừng lại ở đó, nhiều tài khoản ảo còn tự nhận là “người trong ngành”, “có quan hệ với hội đồng chấm thi” để quảng cáo dịch vụ xem điểm sớm, nâng điểm, chạy suất vào trường công lập hoặc “bao đậu phúc khảo”. Sau khi nhận tiền đặt cọc từ phụ huynh, các đối tượng lập tức cắt liên lạc và biến mất.

Một thủ đoạn khác là mạo danh giáo viên, cán bộ nhà trường gọi điện thông báo hồ sơ của học sinh bị lỗi mã định danh, thiếu thông tin dự thi hoặc yêu cầu nộp các khoản phí để hỗ trợ tra cứu kết quả. Lợi dụng sự lo lắng của phụ huynh, các đối tượng tìm cách chiếm đoạt tiền hoặc thu thập dữ liệu cá nhân.

Trước thực trạng trên, Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo phụ huynh và học sinh thực hiện nghiêm nguyên tắc “3 không” để bảo vệ bản thân.

Cụ thể, không truy cập các đường link lạ hoặc quét mã QR không rõ nguồn gốc trên mạng xã hội; không cung cấp căn cước công dân, mã định danh cá nhân, mật khẩu tài khoản hay mã OTP cho bất kỳ ai; không chuyển tiền cho các dịch vụ hứa hẹn xem điểm thi sớm, nâng điểm hoặc can thiệp kết quả thi cử.

Nguyễn Thắng
#Lừa đảo tra cứu điểm thi lớp 10 #Mạo danh cán bộ nhà trường #Chiêu trò lừa đảo trực tuyến

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