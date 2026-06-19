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Những trường có điểm chuẩn lớp 10 cao nhất Hà Nội năm 2026

Hà Linh

TPO - Theo kết quả điểm chuẩn các trường THPT công lập vừa được Sở GD&ĐT Hà Nội công bố, trường có điểm chuẩn cao nhất là 26 điểm, trung bình 8,66 điểm/môn. Năm nay, có 3 trường đạt mức điểm này.

Top 13 trường có điểm chuẩn cao nhất trong năm 2026 gồm:

STT
Tên trường
Điểm chuẩn
Điểm trung bình/môn
1
Kim Liên 26 8,66
2
Yên Hòa 26 8,66
3
Lê Qúy Đôn - Hà Đông 26 8,66
4
Phan Đình Phùng 25,75 8,58
5
Nguyễn Thị Minh Khai 25,75 8,58
6
Việt Đức 25,75 8,58
7
Thăng Long 25,5 8,5
8
Nguyễn Gia Thiều 25,25 8,41
9
Nhân Chính 25 8,33
10
Lê Qúy Đôn - Đống Đa
Trần Phú - Hoàn Kiếm		 24,75
8,25
11
Xuân Đỉnh 24,5 8,16
12 Cầu Giấy
24,5
8,16

Trường có điểm chuẩn cao nhất là 26 điểm, thí sinh phải đạt trung bình 8,66 điểm/môn mới có thể trúng tuyển. Những trường đạt mức điểm này là những "gương mặt" quen thuộc như: Kim Liên, Lê Quý Đôn - Hà Đông, Yên Hòa.

Theo sát sau đó là các trường như: Việt Đức, Phan Đình Phùng, Nguyễn Thị Minh Khai, thí sinh phải đạt mức điểm trung bình 8,58 điểm/môn mới trúng tuyển.

Năm ngoái, trường có mức điểm chuẩn cao nhất là 25,5, trung bình 8,5 điểm/môn. Có 2 trường thuộc top này là gồm: THPT Kim Liên, THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông. Tiếp theo là có 7 trường có mức điểm chuẩn từ 24 đến 25,25 điểm, trung bình từ 8 điểm - 8,41 điểm/môn.

Top 12 trường có điểm chuẩn cao nhất Hà Nội năm 2025:

top-12-diem-chuan.png
Điểm chuẩn và điểm trung bình/môn các trường top đầu Hà Nội năm 2025:
STT
Tên trường THPT
Điểm chuẩn
Điểm trung bình
1
Kim Liên
25,5
8,5
2
Lê Quý Đôn (Hà Đông)
25,5
8,5
3
Phan Đình Phùng
25,25
8,41
4
Việt Đức
25,25
8,41
5
Yên Hoà
25
8,3
6
Nguyễn Gia Thiều
25
8,3
7
Nguyễn Thị Minh Khai
24,27
8,09
8
Thăng Long
24,25
8,08
9
Nhân Chính
24
8,0
10
Trần Phú (Hoàn Kiếm)
23,75
7,9
11
Cầu Giấy
23,75
7,9
12
Lê Quý Đôn (Đống Đa)
23,75
7,9

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Hà Nội năm nay diễn ra ngày 30 - 31/5 với sự tham gia của gần 124.000 thí sinh. Trong số đó, các trường THPT tuyển khoảng 81.500 học sinh vào lớp 10 năm học tới.

Như vậy, có khoảng 42.500 em không trúng tuyển vào các trường công lập.

Hà Linh
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