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Vì sao TPHCM không công bố điểm chuẩn cùng lúc với điểm thi lớp 10?

Anh Nhàn

TPO - Điểm chuẩn lớp 10 của 165 trường THPT công lập tại TP HCM sẽ được công bố sau ngày 23/6, sau khi học sinh trúng tuyển lớp chuyên, tích hợp và diện tuyển thẳng hoàn tất xác nhận nhập học.

Chiều 19/6, ông Hồ Tấn Minh - Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TPHCM, cho biết điểm chuẩn vào lớp 10 của 165 trường THPT công lập trên địa bàn thành phố sẽ được công bố sau ngày 23/6.

Theo ông Minh, sau khi học sinh trúng tuyển vào các lớp chuyên, lớp tích hợp và diện tuyển thẳng hoàn tất việc xác nhận nhập học vào ngày 23/6, Sở GD&ĐT TPHCM mới tiến hành rà soát, xử lý dữ liệu và xác định điểm chuẩn vào lớp 10 đại trà. Đây là quy trình được thành phố thực hiện hằng năm nhằm bảo đảm kết quả tuyển sinh phản ánh đúng nhu cầu và tình hình nhập học thực tế.

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Học sinh thi vào lớp 10 tại TPHCM

Lãnh đạo Sở cho biết, mỗi năm có hàng trăm học sinh dù trúng tuyển vào các lớp chuyên hoặc tích hợp nhưng cuối cùng không làm thủ tục nhập học. Nếu điểm chuẩn lớp 10 đại trà được xác định trước khi loại trừ nhóm thí sinh này khỏi danh sách trúng tuyển, kết quả có thể chưa sát thực tế, ảnh hưởng đến việc phân bổ chỉ tiêu giữa các trường.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay kết thúc ngày 2/6. Đây là năm đầu tiên TPHCM tổ chức kỳ thi sau khi sáp nhập, với hơn 151.000 thí sinh dự thi, đông nhất cả nước. Do đề thi được đánh giá giảm độ khó so với khu vực TPHCM cũ, nhiều giáo viên và hiệu trưởng dự báo điểm chuẩn năm nay có thể tăng.

Điểm xét tuyển vào lớp 10 hệ đại trà được tính bằng tổng điểm ba môn Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh, cộng điểm ưu tiên (nếu có). Thí sinh phải tham dự đầy đủ ba môn thi, không vi phạm quy chế và không có môn nào bị điểm liệt (0 điểm).

Việc xét tuyển được thực hiện theo thứ tự nguyện vọng mà thí sinh đăng ký. Căn cứ vào chỉ tiêu của từng trường, Sở GD&ĐT TPHCM sẽ xét từ mức điểm cao xuống thấp cho đến khi tuyển đủ số lượng học sinh. Điểm chuẩn của nguyện vọng sau không được thấp hơn điểm chuẩn của nguyện vọng trước.

Anh Nhàn
#Xác định điểm chuẩn lớp 10 TPHCM #Quy trình tuyển sinh và nhập học #Ảnh hưởng của tuyển thẳng và lớp chuyên #Thời gian công bố điểm chuẩn #Tình hình tuyển sinh và nhập học

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