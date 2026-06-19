TPHCM: Điểm chuẩn vào trường chuyên cao chót vót

TPO - Sở GD&ĐT TPHCM đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 chuyên năm học 2026-2027 đối với 4 trường THPT chuyên trên địa bàn.

Điểm chuẩn vào các trường cụ thể như sau:

Điểm chuẩn cao nhất thuộc về lớp chuyên Sinh của Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong với 39,25 điểm ở nguyện vọng 1 và 39,75 điểm ở nguyện vọng 2.

Tại Trường THPT Trần Đại Nghĩa, lớp chuyên Sinh cũng có mức điểm chuẩn rất cao, đạt 37,75 điểm ở nguyện vọng 1 và 38,5 điểm ở nguyện vọng 2. Các lớp chuyên có điểm chuẩn nổi bật khác gồm chuyên Anh (36,25 điểm), chuyên Hóa (36,5 điểm), chuyên Văn (36 điểm) và tích hợp (37 điểm).

Ở Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, ngoài chuyên Sinh, nhiều lớp chuyên khác có điểm chuẩn từ 36 điểm trở lên như chuyên Anh (36,25 điểm), tích hợp (37,75 điểm), chuyên Hóa (38,5 điểm), chuyên Toán (37,5 điểm) và chuyên Văn (36,75 điểm).

Trong khi đó, điểm chuẩn tại Trường THPT chuyên Hùng Vương (Bình Dương cũ) và Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) thấp hơn đáng kể. Mức điểm cao nhất của hai trường này là lớp chuyên Văn, lần lượt đạt 34,75 điểm và 34,25 điểm ở nguyện vọng 1.

Nhìn chung, các lớp chuyên Anh, Hóa, Sinh, Toán và Văn tiếp tục nằm trong nhóm có điểm chuẩn cao nhất ở hầu hết các trường chuyên.

Chênh lệch điểm chuẩn giữa các trường cho thấy sức hút tuyển sinh vẫn tập trung chủ yếu ở hai trường chuyên hàng đầu là THPT chuyên Lê Hồng Phong và THPT Trần Đại Nghĩa.