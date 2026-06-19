Bộ trưởng Bộ Giáo dục: Phải đầu tư trường lớp để giảm áp lực tuyển sinh vào lớp 10

TPO - Theo Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn, để giảm áp lực tuyển sinh, đặc biệt là tuyển sinh vào lớp 10, giải pháp căn cơ không chỉ nằm ở việc điều chỉnh phương thức tuyển sinh mà phải đầu tư trường lớp, đội ngũ và cơ sở vật chất.

Tại buổi làm việc của Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội với Bộ GD&ĐT chiều 18/6, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn đã chia sẻ nhiều định hướng, giải pháp lớn của ngành Giáo dục trong thời gian tới.

Xây thêm trường lớp, giảm áp lực tuyển sinh

Trong đó, về giáo dục phổ thông, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho rằng mục tiêu quan trọng nhất của ngành hiện nay là mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục cho học sinh.

Để thực hiện mục tiêu đó, hệ thống giáo dục cần bảo đảm các điều kiện cơ bản cho dạy và học, bao gồm đủ trường lớp, đủ giáo viên và đủ cơ sở vật chất thiết yếu.

Đây là nền tảng để mọi học sinh đều có cơ hội học tập, bất kể điều kiện vùng miền hay hoàn cảnh kinh tế - xã hội.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn phát biểu tại buổi làm việc.

Bộ trưởng cho biết ngành đang nghiên cứu, triển khai các giải pháp nhằm giải quyết tình trạng thiếu giáo viên, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực hiện có để đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục trong giai đoạn mới.

Để giảm áp lực tuyển sinh, đặc biệt là tuyển sinh vào lớp 10, giải pháp căn cơ không chỉ nằm ở việc điều chỉnh phương thức tuyển sinh mà phải đầu tư trường lớp, đội ngũ và cơ sở vật chất.

Ông khẳng định, khi cơ hội học tập được mở rộng, áp lực tuyển sinh sẽ giảm, qua đó góp phần giảm áp lực thi cử và tạo điều kiện để giải quyết hiệu quả hơn những vấn đề liên quan đến dạy thêm, học thêm.

Bên cạnh đó, công tác hướng nghiệp và phân luồng học sinh phải được thực hiện trên cơ sở giáo dục hướng nghiệp chất lượng. Khi học sinh hiểu rõ năng lực, sở trường, điều kiện của bản thân và nhu cầu của thị trường lao động, các em sẽ có những lựa chọn phù hợp hơn cho tương lai.

Ngoài ra, tiếp tục đổi mới quản trị nhà trường theo hướng tinh gọn, hiệu quả, giảm các hoạt động mang tính hình thức và các công việc hành chính không cần thiết.

Các hoạt động trong nhà trường cần hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục, tạo điều kiện để giáo viên dành nhiều thời gian hơn cho nhiệm vụ cốt lõi là dạy học.

Từng bước hình thành đại học tinh hoa

Với giáo dục đại học, người đứng đầu ngành giáo dục cho rằng đây là lĩnh vực có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với mục tiêu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và thực hiện mục tiêu tăng trưởng “hai con số” của đất nước.

Ông khẳng định, muốn tăng trưởng nhanh và bền vững phải có nguồn nhân lực chất lượng cao. Muốn có nguồn nhân lực chất lượng cao, phải đầu tư cho giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Giáo dục đại học không chỉ có nhiệm vụ đào tạo nhân lực mà còn phải tạo ra tri thức, năng lực nghiên cứu, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đây là những năng lực không thể hình thành trong thời gian ngắn mà đòi hỏi sự đầu tư bài bản, liên tục và tầm nhìn dài hạn.

Ông Sơn cho biết, thời gian tới cần tập trung đầu tư cho các cơ sở giáo dục đại học trọng điểm theo ngành, lĩnh vực và vùng; đồng thời xây dựng một số trường có năng lực nghiên cứu mạnh, có khả năng dẫn dắt hệ thống, từng bước hình thành các trường đại học tinh hoa, có vị thế trong khu vực và quốc tế.

Bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

Về tình trạng bạo lực học đường, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho rằng, giáo dục luôn phải là giải pháp quan trọng nhất. Tuy nhiên, việc xây dựng môi trường học tập an toàn cũng đòi hỏi có những biện pháp xử lý nghiêm đối với một số trường hợp nhất định.

Các biện pháp xử lý trong nhà trường không nhằm mục đích trừng phạt mà hướng tới giáo dục, giúp học sinh nhận thức và điều chỉnh hành vi đồng thời bảo đảm môi trường học tập lành mạnh để không ảnh hưởng tới sự phát triển của các học sinh khác.

Theo Bộ trưởng, môi trường mạng đang có tác động ngày càng sâu sắc tới quá trình hình thành nhận thức, hành vi và lối sống của học sinh. Điều đó đòi hỏi phải có những giải pháp phù hợp nhằm phát huy mặt tích cực và hạn chế các tác động tiêu cực từ mạng xã hội đối với trẻ em.

Vì vậy, cần nghiên cứu các giải pháp phù hợp đối với môi trường mạng để bảo vệ trẻ em trước những tác động tiêu cực có thể phát sinh.