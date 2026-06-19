Đã có điểm thi lớp 10 tại TPHCM, tra cứu thế nào?

TPO - Thí sinh, phụ huynh có thể tra cứu điểm thi lớp 10 trên cổng điểm thi của Sở GD&ĐT TPHCM hoặc hệ thống tuyển sinh trực tuyến bằng số định danh cá nhân hoặc số báo danh.

Sáng 19/6, Sở GD&ĐT TPHCM công bố điểm thi lớp 10 của gần 151.000 thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2026.

Cụ thể, thí sinh/phụ huynh có thể xem điểm thi lớp 10 theo một trong 2 cách:

Cách 1: Thí sinh/phụ huynh vào link http://diemthi.hcm.edu.vn/, nhập số báo danh để xem điểm thi lớp 10.

Cách 2: Thí sinh/phụ huynh vào link https://ts10.hcm.edu.vn/dang-nhap?ReturnUrl=%2Ftra-cuu-ket-qua, nhập mã định danh và mật khẩu (đã được cấp lúc thí sinh đăng ký nguyện vọng tuyển sinh 10).

Thí sinh dự thi tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM

Điểm thi lớp 10 gồm 3 môn: Ngữ văn, Ngoại ngữ và Toán. Đối với thí sinh dự thi môn chuyên hoặc tích hợp sẽ có thêm cột điểm thứ tư là môn chuyên/tích hợp.

Năm nay, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập tại TPHCM diễn ra trong hai ngày 1 và 2/6 với hơn 151.000 thí sinh dự thi. Thí sinh dự thi ba môn gồm: Ngữ văn (120 phút), Toán (120 phút) và Ngoại ngữ (90 phút). Điểm các bài thi được chấm theo thang điểm 10, lấy lẻ đến 0,25 điểm.

Các trường THPT trên địa bàn TPHCM sẽ tuyển 118.955 chỉ tiêu lớp 10 thường. Sau khi công bố điểm thi, Sở GD&ĐT TPHCM sẽ công bố điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên gồm các trường: THPT chuyên Lê Hồng Phong, THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (khu vực 1, TP.HCM cũ), THPT chuyên Hùng Vương (khu vực 2, Bình Dương cũ), THPT chuyên Lê Quý Đôn (khu vực 3, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) và điểm chuẩn vào lớp 10 tích hợp.