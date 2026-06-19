Vì sao trường tư cấm học sinh mang điện thoại vào lớp, trường công thì không?

TPO - Trong bối cảnh trẻ em tiếp cận mạng xã hội từ sớm, đối mặt nhiều nguy cơ trên không gian mạng, lãnh đạo Sở GD&ĐT Đắk Lắk đã lý giải vì sao nhiều trường tư thục có thể cấm học sinh mang điện thoại vào lớp, trong khi các trường công lập lại không thể.

Ngày 18/6, Đoàn khảo sát của Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội làm việc với UBND tỉnh Đắk Lắk về việc thực hiện chính sách, pháp luật bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

Tại buổi làm việc, ông Tạ Văn Hạ đề nghị Sở GD&ĐT Đắk Lắk làm rõ vì sao trường tư có thể cấm học sinh mang điện thoại vào lớp còn trường công thì không.

Ông Lưu Tiến Quang lý giải trường tư thục có thể cấm học sinh mang điện thoại vào lớp.

Trả lời nội dung này, ông Lưu Tiến Quang - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Lắk, cho biết: Các trường tư thục hoạt động theo mô hình doanh nghiệp, tự chủ về tài chính và có quyền xây dựng nội quy riêng, ký kết các cam kết giáo dục với phụ huynh. Trên cơ sở sự thống nhất giữa nhà trường và gia đình, các trường có thể quy định không cho học sinh mang điện thoại vào lớp.

Trong khi đó, các trường công lập phải thực hiện theo các quy định, thông tư của Bộ GD&ĐT. Hiện quy định của Bộ không cấm học sinh mang điện thoại đến trường mà chủ yếu yêu cầu quản lý, sử dụng thiết bị đúng mục đích. Vì vậy, trường công không thể tự ban hành quy định vượt quá khung quy định hiện hành.