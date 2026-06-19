Sở GD&ĐT Hà Nội công bố điểm chuẩn của 122 trường công lập và trường chuyên

TPO - Sở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố điểm thi, điểm chuẩn của các trường THPT công lập năm học 2025 - 2026. Năm nay, Trường THPT Yên Hòa, THPT Kim Liên, THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông tiếp dẫn đầu với mức điểm 26.

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập được Sở GD&ĐT công bố vào 20 giờ tối 19/6. Đây là tổng điểm của ba môn thi tuyển gồm: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ.

Năm ngoái, điểm chuẩn lớp 10 của các trường công lập thấp nhất là 10 điểm (THPT Thọ Xuân, THPT Minh Quang, THPT Bắc Lương Sơn, THPT Đại Cường, THPT Lưu Hoàng, THPT Ứng Hòa B). Trường có điểm chuẩn cao nhất là 25,5 (THPT Kim Liên, THPT Lê Quý Đôn – Hà Đông).

Dưới đây là điểm chuẩn các trường THPT công lập của Hà Nội năm nay:

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Điểm chuẩn của các trường THPT chuyên năm 2026 như sau:

Theo hướng dẫn, sau khi có kết quả, những học sinh trúng tuyển lớp 10 THPT công lập, trường chuyên sẽ xác nhận nhận học trực tuyến, trực tiếp từ 13 giờ 30 ngày 25/6 đến 27/6.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của Hà Nội diễn ra từ ngày 30 - 31/5 với sự tham gia của gần 124.000 thí sinh, tăng khoảng 20.000 em so với năm ngoái. Trong số thí sinh dự thi, các trường THPT công lập của Hà Nội tuyển gần 81.500 em vào lớp 10.

Như vậy, sẽ có khoảng gần 42.500 em không giành được tấm vé trong cuộc đua vào trường công lập.

Năm ngoái, điểm chuẩn lớp 10 của các trường công lập thấp nhất là 10 điểm (THPT Thọ Xuân, THPT Minh Quang, THPT Bắc Lương Sơn, THPT Đại Cường, THPT Lưu Hoàng, THPT Ứng Hòa B). Trường có điểm chuẩn cao nhất là 25,5 (THPT Kim Liên, THPT Lê Quý Đôn – Hà Đông).

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