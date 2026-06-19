Bộ GD&ĐT công bố đáp án các môn thi Tốt nghiệp THPT 2026

TPO - Đáp án các môn thi được Bộ GD&ĐT công bố chiều nay (19/6), một tuần sau khi tổ chức Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2026.

Đáp án các môn thi Tốt nghiệp THPT vừa được Bộ GD&ĐT công bố chiều nay. Dưới đây là đáp án các môn:

1-dap-an-ngu-van-1.pdf

1-huong-dan-cham-rubric-8085.pdf

2-dap-an-toan.pdf

3-dap-an-vat-li.pdf

4-dap-an-hoa-hoc.pdf

5-dap-an-sinh-hoc.pdf

6-dap-an-tin-hoc.pdf

7-dap-an-lich-su.pdf

8-dap-an-dia-li.pdf

9-dap-an-gdktpl.pdf

10-dap-an-cn-cn-1.pdf

11-dap-an-tieng-anh.pdf

12-dap-an-tieng-nga.pdf

13-dap-an-tieng-phap.pdf

14-dap-an-tieng-trung-quoc.pdf

15-dap-an-tieng-nhat.pdf

16-dap-an-tieng-duc.pdf

17-dap-an-tieng-han.pdf

Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra từ ngày 11 - 12/6 với hơn 1,2 triệu thí sinh dự thi. Ngay sau khi kỳ thi kết thúc, các địa phương bắt tay vào khâu chấm thi. Kết quả sẽ được công bố vào 8 giờ sáng ngày 1/7 tới.

Thí sinh dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay.

Kết thúc kỳ thi năm nay, Bộ GD&ĐT đã đánh giá, đề thi các môn bám sát Chương trình GDPT 2018, theo đúng cấu trúc định dạng đề thi đã được công bố; có sự phân hoá phù hợp bảo đảm cho các mục tiêu xét công nhận tốt nghiệp THPT đồng thời đánh giá chất lượng dạy, học ở các nhà trường và các địa phương và công tác chỉ đạo của các cơ quan quản lý giáo dục.

Cung cấp dữ liệu đủ độ tin cậy, trung thực, đánh giá đúng năng lực của học sinh để các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp sử dụng trong tuyển sinh theo tinh thần tự chủ.

Ông Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT cho rằng, trước những ý kiến trái chiều liên quan đến đề thi, đặc biệt là đề Ngữ văn, cần chờ kết quả chấm thi và phổ điểm mới có thể đánh giá một cách đầy đủ, khách quan về độ khó, dễ của đề.

Theo ông Thưởng, việc đánh giá chất lượng đề thi phải dựa trên đầy đủ các khâu trong quy trình, từ chấm thi, chấm thẩm định đến phân tích kết quả.

Vấn đề dư luận quan tâm là đề thi mở, chấm có mở, theo ông Thưởng, đối với các đề thi theo hướng mở, việc xây dựng đáp án cũng phải đảm bảo tính mở.

Quá trình chấm thi cần tôn trọng ý kiến, quan điểm cá nhân của học sinh trong bài làm. Nếu thí sinh bảo vệ được quan điểm của mình, thậm chí có những lập luận phản biện lại yêu cầu của đề bài một cách hợp lý, thì đó chính là sự sáng tạo cần được ghi nhận.

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