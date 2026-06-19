Từ nỗi sợ khoa học tự nhiên đến học bổng 6,8 tỷ đồng ngành vật lý trị liệu

Không phải học sinh nào cũng sớm bộc lộ năng khiếu hay sở hữu bảng thành tích nổi bật. Có những em từng loay hoay với việc học, từng nghĩ mình không phù hợp với một môn học nào đó. Nhưng khi được học đúng cách và được trao cơ hội phù hợp, các em có thể tạo nên những bước ngoặt ngoài mong đợi. Câu chuyện của Khánh An - Một học sinh THPT tại Hà Nội là một minh chứng như vậy.

Không phải học sinh nào cũng tỏa sáng từ đầu

Nhiều phụ huynh thường lo lắng khi đến THPT mà con vẫn chưa tìm thấy thế mạnh của bản thân. Tuy nhiên, thực tế cho thấy thành công không chỉ đến từ năng lực sẵn có, mà còn phụ thuộc vào môi trường giáo dục và cách học sinh được dẫn dắt để khám phá tiềm năng của mình.

Khánh An - Học sinh lớp 12 tại The Dewey Schools từng là một học sinh khá rụt rè, e ngại các môn Khoa học tự nhiên. Ít ai nghĩ rằng cô học trò ấy sau này lại giành tổng học bổng trị giá 6,8 tỷ đồng ngành Vật lý trị liệu từ nhiều trường đại học quốc tế, trong đó có University of Alabama at Birmingham (Mỹ) – một trong những cơ sở đào tạo hàng đầu về khoa học sức khỏe và phục hồi chức năng.

Khánh An - Chủ nhân học bổng lên đến 6,8 tỉ ngành Vật lý trị liệu tại các trường Đại học quốc tế uy tín

Bước ngoặt đến từ việc học khác đi

Luôn ngưỡng mộ sự tận tâm của các y bác sĩ, Khánh An sớm nuôi dưỡng mong muốn theo đuổi lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Thế nhưng, các môn Hóa học và Sinh học từng là trở ngại lớn nhất của em. Trước đây, kiến thức khoa học với An chủ yếu là những công thức và bài kiểm tra. Việc ghi nhớ khiến em gặp nhiều áp lực và khó nhìn thấy ý nghĩa thực tiễn của môn học.

Và bước ngoặt đến khi em chuyển đến một môi trường học tập mới. Thay vì học thuộc lòng hay rập khuôn, Khánh An được tiếp cận kiến thức thông qua thí nghiệm, thực hành và quan sát trực tiếp. Việc tự mình kiểm chứng giả thuyết và lý giải hiện tượng giúp em từng bước hiểu bản chất vấn đề. Từ chỗ sợ môn học, em bắt đầu tò mò, rồi dần tìm thấy niềm yêu thích với khoa học. Thông qua các dự án học tập liên môn, Khánh An nhận ra mối liên hệ giữa Hóa học và Sinh học trong chính lĩnh vực sức khỏe mà em muốn theo đuổi. Những kiến thức về chuyển hóa năng lượng, dẫn truyền thần kinh hay cơ chế vận động của cơ thể không còn là lý thuyết khô khan, mà trở thành lời giải cho những câu hỏi em thực sự quan tâm.

Khánh An say mê với các thí nghiệm khoa học tại trường

Trải nghiệm giúp học sinh hiểu rõ nghề nghiệp tương lai

Không dừng lại trong phạm vi lớp học, Khánh An chủ động tìm kiếm cơ hội trải nghiệm thực tế để kiểm chứng lựa chọn nghề nghiệp của mình. Năm ngoái, khi mới chỉ học lớp 11, em đăng ký kiến tập tại Bệnh viện Phục hồi Chức năng Hà Nội. Trong quá trình quan sát các bác sĩ và chuyên gia vật lý trị liệu làm việc, em nhận ra rằng mỗi ca điều trị không chỉ đòi hỏi chuyên môn mà còn cần sự kiên trì, thấu cảm và khả năng đồng hành cùng bệnh nhân.

“Đó là lúc em hiểu rằng người làm nghề không chỉ chữa lành cơ thể mà còn tiếp thêm niềm tin cho bệnh nhân trên hành trình hồi phục” - Khánh An chia sẻ.

Chính những trải nghiệm thực tế ấy đã giúp em xác nhận con đường mình muốn theo đuổi và có thêm động lực để chinh phục mục tiêu.

Giáo dục thực chất không bắt đầu từ việc tìm kiếm những học sinh giỏi

Điểm khác biệt của The Dewey Schools là tiên phong trong giáo dục trải nghiệm, tổ chức sự trưởng thành của học sinh thông qua con đường tự học, tự giáo dục và tự làm ra chính mình. Thông qua các phương pháp Học qua dự án (Project-based Learning), Học tập truy vấn (Inquiry-based Learning) và Tư duy thiết kế (Design Thinking), học sinh được khám phá sở thích, thế mạnh và động lực nội tại, từ đó xây dựng lộ trình phát triển phù hợp với năng lực và mục tiêu riêng.

Câu chuyện của Khánh An là minh chứng cho triết lý đó. Thay vì nhìn vào những hạn chế ban đầu, nhà trường tạo cơ hội để em trải nghiệm, khám phá và từng bước tìm thấy đam mê với lĩnh vực khoa học sức khỏe. Từ đó, An xác định mục tiêu trở thành chuyên gia vật lý trị liệu và kiên trì theo đuổi thông qua các dự án học tập, hoạt động trải nghiệm nghề nghiệp và quá trình chuẩn bị hồ sơ đại học bài bản. Những suất học bổng và thư mời từ các trường đại học quốc tế vì thế là thành quả của một hành trình được định hướng đúng đắn và nuôi dưỡng bền bỉ.

Đồng hành trong hành trình ấy là chương trình Hướng nghiệp chuẩn quốc tế tại Dewey, nơi học sinh được tư vấn 1:1, trải nghiệm nhiều lĩnh vực nghề nghiệp và từng bước xác định ngành học phù hợp với năng lực, đam mê cũng như định hướng tương lai.

Thành công bắt đầu từ việc tìm đúng con đường

Điều giá trị nhất trong hành trình của Khánh An không nằm ở những suất học bổng hay thư mời nhập học từ các trường đại học quốc tế. Điều đáng quý hơn cả là em đã tìm thấy lĩnh vực mình thực sự yêu thích và đủ kiên trì để theo đuổi nó đến cùng.

Trong bối cảnh ngày càng nhiều người trẻ loay hoay trước câu hỏi “Mình thực sự phù hợp với điều gì?”, việc sớm khám phá đam mê, hiểu rõ năng lực bản thân và được dẫn dắt đúng cách trở thành một lợi thế quan trọng. Bởi thành công bền vững không chỉ thuộc về những người học giỏi nhất, mà thuộc về những người hiểu mình muốn gì, biết cách học và không ngừng phát triển bản thân. Và đôi khi, điều học sinh cần nhất không phải là áp lực để trở thành người xuất sắc hơn người khác, mà là một môi trường đủ tin tưởng để các em được trải nghiệm, được thử, được sai và từng bước trưởng thành theo cách của riêng mình.