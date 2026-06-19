Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Điểm chuẩn lớp 10 Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm: Tiếng Anh cao nhất

Hà Linh

TPO - Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội) vừa công bố điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 năm học 2026 - 2027. Trong đó, lớp chuyên tiếng Anh tiếp tục là khối chuyên có mức điểm chuẩn cao nhất với 22,4 điểm.

Điểm chuẩn được tính trên thang điểm 30, là tổng điểm môn chuyên (hệ số 2) và một môn điều kiện (hệ số 1) tương ứng với từng khối chuyên.

Năm nay, lớp chuyên tiếng Anh dẫn đầu với 22,4 điểm, tăng 1,4 điểm so với năm trước. Xếp thứ hai là lớp chuyên ngữ văn với 21,5 điểm, tăng 0,5 điểm so với kỳ tuyển sinh năm 2025.

trung-tuyen.jpg
Điểm chuẩn vừa được Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm công bố ngày 19/6.

Lớp chuyên Hóa học có điểm chuẩn 20,75 điểm, trong khi lớp chuyên Vật lý lấy thấp hơn, với 18,25 điểm.

Đáng chú ý, lớp chuyên Tin học có mức điểm chuẩn thấp nhất, chỉ 13,5 điểm, giảm 3,5 điểm so với năm ngoái.

Thí sinh trúng tuyển sẽ thực hiện xác nhận nhập học trực tuyến từ ngày 20 đến 23/6 và nhập học trực tiếp ngày 25/6.

chuyen-su.jpg
Thí sinh dự thi vào trường năm nay.
du-tuyen.jpg
Mức điểm xét tuyển bổ sung nếu còn chỉ tiêu được trường công bố.

Thí sinh còn băn khoăn có thể gửi đơn phúc khảo bài thi từ ngày 20 đến 23/6.

Trước đó, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội thu hút 7.500 thí sinh dự kỳ thi. Đây là năm có số lượng thí sinh đăng ký dự thi cao nhất từ trước đến nay.

Trong khi đó, năm học này, nhà trường chỉ tuyển 490 học sinh cho 8 khối chuyên. Với tỷ lệ chọi cao ở nhiều lớp chuyên, kỳ tuyển sinh năm nay tiếp tục ghi nhận sức hút lớn đối với thí sinh.

Hà Linh
#Trường THPT chuyên ĐH Sư phạm #điểm chuẩn trường chuyên #Trường Đại học Sư phạm Hà Nội #điểm chuẩn các lớp chuyên sư phạm

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe