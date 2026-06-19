Điểm chuẩn lớp 10 Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm: Tiếng Anh cao nhất

TPO - Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội) vừa công bố điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 năm học 2026 - 2027. Trong đó, lớp chuyên tiếng Anh tiếp tục là khối chuyên có mức điểm chuẩn cao nhất với 22,4 điểm.

Điểm chuẩn được tính trên thang điểm 30, là tổng điểm môn chuyên (hệ số 2) và một môn điều kiện (hệ số 1) tương ứng với từng khối chuyên.

Năm nay, lớp chuyên tiếng Anh dẫn đầu với 22,4 điểm, tăng 1,4 điểm so với năm trước. Xếp thứ hai là lớp chuyên ngữ văn với 21,5 điểm, tăng 0,5 điểm so với kỳ tuyển sinh năm 2025.

Điểm chuẩn vừa được Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm công bố ngày 19/6.

Lớp chuyên Hóa học có điểm chuẩn 20,75 điểm, trong khi lớp chuyên Vật lý lấy thấp hơn, với 18,25 điểm.

Đáng chú ý, lớp chuyên Tin học có mức điểm chuẩn thấp nhất, chỉ 13,5 điểm, giảm 3,5 điểm so với năm ngoái.

Thí sinh trúng tuyển sẽ thực hiện xác nhận nhập học trực tuyến từ ngày 20 đến 23/6 và nhập học trực tiếp ngày 25/6.

Thí sinh dự thi vào trường năm nay.

Mức điểm xét tuyển bổ sung nếu còn chỉ tiêu được trường công bố.

Thí sinh còn băn khoăn có thể gửi đơn phúc khảo bài thi từ ngày 20 đến 23/6.

Trước đó, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội thu hút 7.500 thí sinh dự kỳ thi. Đây là năm có số lượng thí sinh đăng ký dự thi cao nhất từ trước đến nay.

Trong khi đó, năm học này, nhà trường chỉ tuyển 490 học sinh cho 8 khối chuyên. Với tỷ lệ chọi cao ở nhiều lớp chuyên, kỳ tuyển sinh năm nay tiếp tục ghi nhận sức hút lớn đối với thí sinh.