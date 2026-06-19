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Cách phúc khảo bài thi lớp 10 TPHCM sau khi biết điểm

Anh Nhàn

TPO - Thí sinh dự thi lớp 10 tại TPHCM có thể đăng ký phúc khảo nếu chưa hài lòng với kết quả. Hồ sơ được nộp thông qua trường THCS nơi học sinh đăng ký dự thi, kết quả dự kiến công bố ngày 30/6.

Hơn 151.000 thí sinh TPHCM vừa biết điểm thi lớp 10 vào sáng 19/6. Theo Sở GD&ĐT TPHCM, sau khi biết điểm thi lớp 10, nếu có nhu cầu, thí sinh có thể đăng ký phúc khảo bài thi.

Thời gian đăng ký phúc khảo bài thi từ 8 giờ ngày 19/6 đến 16 giờ ngày 23/6.

Sở GD&ĐT TPHCM yêu cầu trường THCS có học sinh đăng ký dự thi chịu trách nhiệm hướng dẫn học sinh cách thức đăng ký phúc khảo, gửi mẫu phiếu đăng ký phúc khảo, bố trí nhân sự, cơ sở vật chất để tiếp nhận đơn phúc khảo thuận tiện cho học sinh.

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Thí sinh thi lớp 10 tại TPHCM

Từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30 ngày 24/6, trường có học sinh đăng ký phúc khảo tập trung hồ sơ phúc khảo và nộp về Trường THPT Marie Curie (phường Xuân Hoà, TPHCM).

Dự kiến vào ngày 30/6, Sở GD&ĐT TPHCM sẽ công bố kết quả phúc khảo.

Từ 8 giờ ngày 19/6 đến 16 giờ ngày 23/6, thí sinh trúng tuyển lớp chuyên và tiếng Anh tích hợp phải xác nhận nhập học trực tuyến tại cổng tuyển sinh của Sở. Đối với diện tuyển thẳng, học sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại trường THPT trúng tuyển để hoàn tất thủ tục xác nhận.

Sở GD&ĐT TPHCM lưu ý, nếu phụ huynh và học sinh không hoàn thành thủ tục xác nhận trúng tuyển trong thời gian quy định, thí sinh được xem là từ chối quyền trúng tuyển và chuyển sang chờ xét tuyển ở loại hình còn lại.

Sau khi có kết quả phúc khảo, Sở GD&ĐT TPHCM sẽ tổ chức xét tuyển bổ sung vào các lớp chuyên và tiếng Anh tích hợp từ ngày 1 đến 2/7. Học sinh trúng tuyển bổ sung thực hiện nộp hồ sơ từ ngày 2/7 đến chậm nhất 17 giờ ngày 3/7.

Căn cứ số lượng hồ sơ nhập học thực tế và kết quả xét tuyển bổ sung sau phúc khảo ở các loại hình chuyên, tiếng Anh tích hợp và tuyển thẳng, Sở GD&ĐT TPHCM sẽ tính toán lại chỉ tiêu đại trà của từng trường THPT và công bố điểm chuẩn lớp 10 trong thời gian sớm nhất.

Anh Nhàn
#Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 TP.HCM #Chấm điểm và phúc khảo bài thi #Xác nhận nhập học trực tuyến #Xét tuyển bổ sung và điểm chuẩn #Hướng dẫn nộp hồ sơ và thủ tục tuyển sinh

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