Lí giải điểm chuẩn trường chuyên TPHCM biến động trái chiều

TPO - Sau sáp nhập, bức tranh tuyển sinh vào lớp 10 chuyên năm 2026 tại TPHCM có nhiều biến động. Điểm chuẩn tại các trường chuyên khu vực trung tâm tăng mạnh, trong khi một số trường ở khu vực Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ lại giảm.

Sở GD&ĐT TPHCM vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 chuyên năm học 2026-2027

Trước đây, TPHCM chỉ có hai trường chuyên là Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa và Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Sau khi sáp nhập, thành phố có thêm Trường THPT chuyên Hùng Vương (tỉnh Bình Dương cũ) và Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ).

So với năm 2025, điểm chuẩn vào các trường THPT chuyên năm 2026 cho thấy sự phân hóa rõ nét giữa các khu vực.

Thí sinh thi vào lớp 10 tại TPHCM

Nhóm trường chuyên thuộc khu vực trung tâm gồm THPT chuyên Trần Đại Nghĩa và THPT chuyên Lê Hồng Phong có xu hướng tăng điểm chuẩn ở phần lớn các lớp chuyên.

Tại THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, 8/9 lớp chuyên tăng điểm chuẩn so với năm 2025. Trong đó, chuyên Hóa tăng mạnh nhất từ 30,25 lên 36,5 điểm (tăng 6,25 điểm), chuyên Sử tăng 4,75 điểm và chuyên Địa tăng 3 điểm. Chuyên Toán là môn duy nhất giữ nguyên mức 35,25 điểm.

Tương tự, THPT chuyên Lê Hồng Phong có 8/10 lớp chuyên tăng điểm chuẩn. Chuyên Hóa tiếp tục dẫn đầu mức tăng với 6 điểm, từ 32,5 lên 38,5 điểm. Các môn chuyên Địa lý, Lịch sử và Vật lý cũng tăng từ 3 đến 3,5 điểm.

Ngược lại, nhóm trường chuyên ngoài trung tâm ghi nhận xu hướng giảm khá rõ. Tại THPT chuyên Hùng Vương, 5/9 lớp chuyên giảm điểm chuẩn, trong đó chuyên Toán giảm mạnh nhất từ 36,45 xuống 30,25 điểm, tương đương giảm 6,2 điểm. Chuyên Tin học giảm 4,95 điểm, chuyên Vật lý giảm 3,65 điểm và chuyên Tiếng Anh giảm 3,8 điểm. Dù vậy, một số môn chuyên như Ngữ văn, Lịch sử và Địa lý lại tăng từ 1 đến hơn 3 điểm.

Tại THPT chuyên Lê Quý Đôn, hầu hết các lớp chuyên đều giảm điểm chuẩn. Chuyên Tin học giảm mạnh nhất từ 37,75 xuống 29 điểm (giảm 8,75 điểm), chuyên Toán giảm từ 39 xuống 31,25 điểm (giảm 7,75 điểm). Các môn Tiếng Anh, Sinh học, Vật lý và Hóa học cũng giảm từ 1 đến gần 3 điểm.

Xét mức điểm chuẩn cao nhất năm 2026, lớp chuyên Sinh của THPT chuyên Lê Hồng Phong dẫn đầu toàn TPHCM với 39,25 điểm, xếp sau là chuyên Hóa của cùng trường với 38,5 điểm.

Đánh giá về xu hướng trên, hiệu trưởng một trường THPT tại TPHCM cho rằng điểm chuẩn năm 2026 có xu hướng trái chiều xuất phát từ nhiều yếu tố. Năm nay đề thi được đánh giá vừa sức hơn nên mặt bằng điểm chung của thí sinh tăng, kéo theo điểm chuẩn ở nhiều trường trung tâm cũng tăng theo. Ngược lại, các trường chuyên ở khu vực Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ có thể chịu tác động từ việc thí sinh chưa thật sự quen với cấu trúc đề thi của TPHCM mới nên điểm chuẩn một số môn giảm. Ngoài ra, theo vị hiệu trưởng, việc tuyển sinh trên toàn quốc cũng khiến thí sinh từ nhiều tỉnh, thành dồn về các trường có thương hiệu lâu năm, làm gia tăng cạnh tranh và đẩy điểm chuẩn ở nhóm trường này lên cao hơn mặt bằng chung.

Điểm xét tuyển vào lớp chuyên là tổng điểm: Ngữ văn + Ngoại ngữ + Toán + (môn chuyên x 2). Sở GD&ĐT TPHCM chỉ xét tuyển thí sinh dự thi đủ các bài thi quy định, không vi phạm quy chế trong kỳ thi tuyển và các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 2. Căn cứ quy định điểm xét tuyển vào lớp chuyên, xét từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu được giao cho từng môn chuyên. Nguyện vọng được xét theo thứ tự từ trên xuống, trúng tuyển nguyện vọng nào thí sinh bắt buộc học ở nguyện vọng đó. Nếu không trúng tuyển chuyên, học sinh vẫn tham gia dự tuyển vào lớp 10 THPT thường theo 3 nguyện vọng đã đăng ký.

​