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Giáo dục

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Top trường công lập lấy điểm thấp ở Hà Nội, có nơi trung bình 2,8 điểm/môn cũng đỗ

Hà Linh

TPO - Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 của trường THPT thấp nhất Hà Nội năm nay là 8,5 điểm, chênh lệch tới 17,5 điểm so với trường cao nhất.

Tối 19/6, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố điểm thi, điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2025 - 2026.

Dẫn đầu là Trường THPT Kim Liên, Lê Quý Đôn - Hà Đông, Yên Hòa có mức điểm chuẩn cao nhất lên tới 26 điểm, trung bình 8,66 điểm/môn.

Ngoài ra, nhóm các trường top đầu có điểm chuẩn khá cao, trung bình hơn 8 điểm/môn học sinh mới có thể trúng tuyển.

Trong khi đó, ở chiều ngược lại, trường có điểm chuẩn thấp nhất là Trường TH, THCS và THPT Minh Châu với 8,5 điểm. Đây là mức điểm chuẩn thấp chưa từng có, khi thí sinh chỉ có điểm trung bình 2,83 điểm/môn cũng trúng tuyển vào trường công lập.

Trường THPT Mỹ Đức C năm nay cũng có mức điểm chuẩn rớt thảm, 9 điểm, thấp hơn năm ngoái 3,5 điểm (năm ngoái 12,5 điểm).

Ngoài ra, các trường thuộc nhóm điểm chuẩn thấp nhất Hà Nội năm nay gồm những trường quen thuộc như: Lưu Hoàng, Minh Quang, Đại Cường....

Top trường có mức điểm chuẩn thấp nhất thành phố Hà Nội năm 2026:

STT
Tên trường
Điểm chuẩn
Điểm trung bình/môn
1
Minh Châu 8,5 2,83
2
Mỹ Đức C 9 3
3
Minh Quang 10 3,33
4
Lưu Hoàng 11 3,66
5
Đại Cường 12 4
6
Hợp Thanh 12,5 4,16
7
Ứng Hòa B
13 4,33
8
Bắc Lương Sơn 13 4,33
9
Bất Bạt 13,5 4,5
10
Ba Vì 14 4,66
11
Nguyễn Văn Trỗi 14 4,66
12
13
14
Tiến Thịnh
Phú Xuyên B
Tự Lập
14
4,66

Có một thực tế là hằng năm, điểm tuyển sinh lớp 10 THPT của các trường nội thành và ngoại thành của Hà Nội đều có sự chênh lệch lớn.

Ví dụ, năm ngoái, có tới 5 trường THPT công lập lấy điểm chuẩn chỉ 10 điểm, đồng nghĩa thí sinh đạt trung bình 3,33 điểm/môn vẫn trúng tuyển. Mức điểm này thấp hơn tới 15,5 điểm so với trường dẫn đầu toàn thành phố, có điểm chuẩn lên tới 25,5 điểm.

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Bên cạnh những trường có điểm chuẩn cao chót vót, Hà Nội vẫn còn một số trường tuyển sinh 3 môn 10 điểm. (ảnh: Duy Phạm)

Top 10 trường có mức điểm tuyển sinh trung bình từ 3,33 điểm/môn đến 4,5 điểm/môn năm 2025 như sau:

STT
Tên trường THPT
Điểm chuẩn
Điểm trung bình
1
Ứng Hoà B
10
3,33
2
Đại Cường
10
3,33
3
Lưu Hoàng
10
3,33
4
Thọ Xuân
10
3,33
5
Minh Quang (Ba Vì)
10
3,33
6
Bất Bạt (Ba Vì)
12
4,0
7
Ứng Hoà A
12
4,0
8
Xuân Khanh
13
4,33
9
Hai Bà Trưng (Thạch Thất)
13,25
4,41
10
Tự Lập

13,50
4.50

Năm nay, Hà Nội có gần 124.000 thí sinh dự Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Tuy nhiên, số lượng trường THPT công lập hạn chế, chỉ tiêu tuyển sinh chỉ dừng lại ở con số khoảng 81.500 em. Số còn lại, các em sẽ phải học trường tư, Trung tâm GDNN - GDTX, các trường nghề.

Trong số các trường THPT công lập hiện nay, nhóm trường chất lượng có điểm tuyển sinh cao, học sinh phải đua nhau để giành được suất học.

Trường THPT Yên Hòa có tỷ lệ chọi cao nhất thành phố, với 1/3,36. Trường tuyển 765 học sinh lớp 10 nhưng có gần 2.570 nguyện vọng 1. Ở ngay sau là THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông, với tỷ lệ chọi 1/3.

9 trường THPT khác có tỷ lệ chọi trên 2, lần lượt gồm Nguyễn Thị Minh Khai, Nhân Chính, Kim Liên, Phan Đình Phùng, Trần Phú, Thăng Long, Cầu Giấy, Lê Quý Đôn - Đống Đa và Việt Đức.

Ở chiều ngược lại, ba trường có tỷ lệ chọi dưới 1, là Minh Quang, Đại Cường, Lưu Hoàng, dao động quanh mức 1/0,9. Số lượng trường có nguyện vọng 1 ít hơn chỉ tiêu của năm nay ít hơn rõ rệt so với các năm trước (thường trên dưới 10 trường).

Hà Linh
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