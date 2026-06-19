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Thủ khoa kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Hà Nội đạt 29,75 điểm

Hà Linh

TPO - Thủ khoa Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của Hà Nội năm nay là em Trần Minh Hà, học sinh Trường THCS Newton (phường Phú Diễn), với tổng điểm xét tuyển đạt 29,75/30 điểm.

Cụ thể, em Trần Minh Hà đạt 9,25 điểm môn Ngữ văn, 9,50 điểm môn Toán và 10 điểm môn Tiếng Anh.

Đây là mức điểm cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập của Hà Nội năm nay.

So với điểm chuẩn của trường THPT công lập cao nhất năm nay, thủ khoa có số điểm vượt 3,75 điểm.

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Được biết, Trần Minh Hà là học sinh xuất sắc của đội tuyển Ngữ văn của trường Newton. Năm học 2025 - 2026, em đạt giải Nhất học sinh giỏi Ngữ văn cấp thành phố. Trong quá trình học tập, nữ sinh cũng đạt nhiều thành tích nổi bật trong các hoạt động ngoại khóa, đặc biệt là thể thao.

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So với năm 2025, thành tích của thủ khoa năm nay vượt 1 điểm. Năm ngoái, Hà Nội có 8 học sinh cùng đạt tổng điểm 28,75/30, trở thành đồng thủ khoa. Trong số này, hầu hết các em đạt điểm tuyệt đối môn Tiếng Anh, còn hai môn Toán và Ngữ văn đều đạt từ 9 điểm trở lên.

Sau khi công bố điểm thi và điểm chuẩn, các trường THPT chuyên và THPT công lập trên địa bàn thành phố sẽ tổ chức xác nhận nhập học cho học sinh trúng tuyển từ 13 giờ 30 ngày 25/6 đến hết ngày 27/6.

Theo quy định, việc xác nhận nhập học là thủ tục bắt buộc đối với học sinh trúng tuyển. Học sinh có thể thực hiện theo hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp, tùy theo hướng dẫn của từng trường và hệ thống tuyển sinh.

Sau khi hoàn tất xác nhận nhập học, phụ huynh và học sinh cần nộp hồ sơ bản giấy tại trường THPT trúng tuyển. Hồ sơ gồm các giấy tờ cơ bản như Phiếu báo kết quả thi lớp 10 bản gốc và các giấy tờ theo yêu cầu của nhà trường.

Đối với những thí sinh còn băn khoăn về kết quả, thời gian nhận đơn phúc khảo diễn ra từ ngày 19/6 đến 25/6.

Chậm nhất đến ngày 9/7, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ công bố kết quả phúc khảo.

Theo kế hoạch tuyển sinh, chậm nhất ngày 25/6, các trường THCS sẽ trả hồ sơ cùng Phiếu báo kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027 cho học sinh.

Ngày 3/7, những trường THPT chưa tuyển đủ chỉ tiêu sẽ được xem xét và phê duyệt điểm chuẩn bổ sung nhằm bảo đảm hoàn thành công tác tuyển sinh năm học mới.

Hà Linh
#Thủ khoa lớp 10 Hà Nội #Điểm chuẩn lớp 10 #Điểm thi lớp 10 Hà Nội

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