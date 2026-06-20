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Giáo dục

Hợp tác ba bên UEL - ICAEW - BDO: Đưa thực tiễn nghề nghiệp vào chương trình đào tạo

P.V

Viện Kế toán Công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW), Công ty BDO Consulting Việt Nam (BDO) và Trường Đại học Kinh tế - Luật (UEL) vừa chính thức ký kết hợp tác ba bên. Sự kiện đánh dấu bước phát triển mới trong việc gắn kết giữa học thuật và thực tiễn doanh nghiệp, hướng tới mục tiêu quốc tế hóa chương trình đào tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh cho nhân lực ngành kế toán, kiểm toán.

Kết nối sinh viên từ giảng đường tới thực tiễn nghề nghiệp

Theo biên bản ghi nhớ hợp tác ba bên vừa được ký kết, ICAEW, BDO và UEL sẽ cùng phối hợp tổ chức các hoạt động định hướng nghề nghiệp, phát triển kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên Chương trình Tích hợp ICAEW CFAB tại UEL. Sinh viên năm hai và năm ba sẽ được tham gia các chương trình thực tập hè và tham quan thực tế tại BDO Việt Nam, cũng như BDO Malaysia.

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ICAEW, BDO và UEL vừa chính thức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác ba bên

Đáng chú ý, trong khuôn khổ chương trình “Kiến tập hè và Thực tập cuối khóa tại BDO”, sinh viên Chương trình Tích hợp ICAEW CFAB sẽ có cơ hội làm việc thực tế tại văn phòng BDO ở TP. Hồ Chí Minh và thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia. Tại đây, các em sẽ được đào tạo, hướng dẫn về kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm trong ba tháng, đồng thời được định hướng nghề nghiệp ngay sau khi tốt nghiệp.

ICAEW và UEL đã có chặng đường hợp tác phát triển bền chặt trong suốt gần một thập kỷ. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên UEL, ICAEW và BDO Việt Nam cùng ký kết một Biên bản ghi nhớ hợp tác ba bên.

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Đại diện của ICAEW, BDO và UEL tại sự kiện

Phát biểu tại sự kiện, Phó Hiệu trưởng - TS Trần Thanh Long nói: “Chúng tôi tin tưởng rằng sự kết nối giữa nhà trường, tổ chức nghề nghiệp và doanh nghiệp sẽ tạo thêm nhiều cơ hội học tập, thực tập, trải nghiệm nghề nghiệp và phát triển năng lực quốc tế cho sinh viên. Trong bối cảnh nghề nghiệp kế toán - kiểm toán đang thay đổi mạnh mẽ bởi chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và các yêu cầu phát triển bền vững, sự đồng hành của ICAEW và BDO có ý nghĩa quan trọng đối với chiến lược đào tạo của UEL.”

Về phía ICAEW, bà Elaine Hong, Giám đốc khu vực Đông Nam Á của ICAEW cho rằng, hợp tác ba bên giúp xây dựng một cây cầu vững chắc hơn cho sinh viên khi kết nối liền việc học trong giảng đường với thực tiễn nghề nghiệp. “Với chương trình hợp tác này, ICAEW, UEL và BDO cùng chia sẻ một mục tiêu chung là phát triển những sinh viên tốt nghiệp tài năng, có đạo đức nghề nghiệp và tư duy toàn cầu, những người có thể đóng góp cho sự tăng trưởng trong tương lai của Việt Nam và khu vực rộng lớn hơn.”

BDO Việt Nam là thành viên của BDO International - một trong 5 nhà cung cấp dịch vụ Kiểm toán, Tư vấn và Tư vấn Thuế lớn nhất thế giới. Trong nhiều năm qua, BDO đã hợp tác chặt chẽ với ICAEW và các trường đại học kinh tế, tài chính hàng đầu tại Việt Nam, chung tay phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán và tài chính không chỉ ở Việt Nam mà còn trong khu vực. Tại lễ ký kết, bà Vũ Thị Thu Hương, Giám đốc Điều hành BDO Việt Nam bày tỏ sự vui mừng khi chính thức hợp tác với UEL và ICAEW để tiếp tục hiện thực hóa mục tiêu dài hạn trên.

Bà Hương còn chia sẻ thêm về chương trình hợp tác giữa ICAEW và BDO được triển khai từ năm 2022, tuyển dụng sinh viên mới tốt nghiệp và đào tạo, phát triển nghề nghiệp cho các em tại Việt Nam cũng như Malaysia. Khi trở thành nhân viên chính thức của BDO, các em được tài trợ chi phí học tập để hoàn tất chương trình ICAEW ACA, tiến tới sở hữu danh vị nghề nghiệp danh giá ICAEW Chartered Accountant. Hợp tác này sẽ mở ra cơ hội cho cho sinh viên UEL sau khi tốt nghiệp trong thời gian tới.

Gia hạn lần 2 biên bản hợp tác giữa ICAEW và UEL

Trong khuôn khổ sự kiện, ICAEW và UEL đã chính thức ký kết biên bản gia hạn hợp tác lần thứ hai, kể từ lần ký kết đầu tiên vào năm 2017. Trong giai đoạn hợp tác 5 năm tiếp theo, UEL và ICAEW sẽ tập trung vào mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên, phát triển năng lực giảng viên theo chuẩn quốc tế, đồng thời đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngành kế toán, kiểm toán và tài chính Việt Nam.

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ICAEW và UEL đã chính thức ký kết biên bản gia hạn hợp tác lần thứ hai

Theo đó, ICAEW và UEL tiếp tục duy trì các chương trình đã triển khai hiệu quả, đồng thời mở rộng các chính sách hỗ trợ tài chính dành cho sinh viên. Trong đó, hai bên tiếp tục triển khai chương trình đào tạo tích hợp 06 môn học CFAB (Chứng chỉ quốc tế về Tài chính, Kế toán và Kinh doanh). Bên cạnh đó, ICAEW sẽ thúc đẩy hoạt động kết nối sinh viên UEL với mạng lưới doanh nghiệp đối tác, giúp các em tiếp cận sớm môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Hợp tác bền vững giữa ICAEW và UEL trong gần một thập kỷ qua là minh chứng cho hiệu quả của mô hình kết nối giữa tổ chức nghề nghiệp quốc tế và nhà trường, gắn đào tạo với thực tiễn trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của thị trường tài chính, kế toán và kiểm toán Việt Nam trong bối cảnh hội nhập.

P.V
#ICAEW #BDO #UEL #đào tạo nghề #kế toán #kiểm toán #thực tập

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