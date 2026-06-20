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Hơn nửa số học sinh TPHCM mắc tật khúc xạ

Vân Sơn

TPO - Tỷ lệ tật khúc xạ ở học sinh TP.HCM đã lên tới 54%, cao gần gấp đôi so với giai đoạn trước năm 2020. Các chuyên gia cảnh báo cận thị đang trở thành vấn đề sức khỏe cộng đồng nghiêm trọng.

Ngày 19/6, tại Lễ kỷ niệm 25 năm khoa Khúc xạ và khánh thành Trung tâm Phẫu thuật Khúc xạ kỹ thuật cao, Bệnh viện Mắt TPHCM, PGS.TS.BS Nguyễn Anh Dũng, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, kết quả khám sức khỏe học sinh trên địa bàn thành phố cho thấy tỷ lệ tật khúc xạ hiện ở mức khoảng 54%. Đây là mức tăng rất đáng chú ý nếu so với giai đoạn trước năm 2020, khi tỷ lệ này chỉ dao động khoảng 27-30%.

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Cả 4 học sinh trong khuôn hình này đều phải mang kính cận

Theo ông Dũng, xu hướng gia tăng tật khúc xạ không chỉ diễn ra tại Việt Nam mà còn là vấn đề được nhiều quốc gia trên thế giới đặc biệt quan tâm. Tổ chức Y tế Thế giới đã nhiều lần cảnh báo cận thị đang trở thành gánh nặng sức khỏe cộng đồng toàn cầu, nhất là tại các quốc gia châu Á có mật độ dân số cao và tốc độ đô thị hóa nhanh.

TS.BS Trần Đình Minh Huy, Phó trưởng khoa Khúc xạ, Bệnh viện Mắt TP.HCM cho biết, cận thị hiện được xem là một yếu tố nguy cơ dẫn đến nhiều bệnh lý mắt nghiêm trọng về sau.

"Cận thị không còn có vùng an toàn tuyệt đối. Mỗi độ cận tăng thêm đều kéo theo nguy cơ xuất hiện các bệnh lý về mắt trong tương lai. Vì vậy, việc kiểm soát cận thị từ sớm có ý nghĩa rất lớn đối với sức khỏe thị giác lâu dài của trẻ em", TS.BS Trần Đình Minh Huy nhấn mạnh.

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Bệnh viện Mắt TPHCM đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong điều trị tật khúc xạ cho cộng đồng

Chăm sóc chuyên biệt cho trẻ

Trước thực trạng này, Bệnh viện Mắt TP.HCM đang triển khai đề án thành lập khoa Kiểm soát cận thị nhằm xây dựng mô hình chăm sóc chuyên biệt cho trẻ từ 4 đến 18 tuổi. Mục tiêu là phát hiện sớm trẻ có nguy cơ mắc cận thị, hạn chế tốc độ tăng độ và ngăn ngừa các biến chứng nặng trong tương lai.

BS-CKII Lê Anh Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM cho biết, việc kiểm soát cận thị cần được thực hiện theo ba bước. Thứ nhất là ngăn ngừa trẻ xuất hiện cận thị. Thứ hai là kiểm soát tốc độ tăng độ đối với những trẻ đã mắc cận thị. Thứ ba là hạn chế các biến chứng nguy hiểm ở những trường hợp cận thị nặng.

Theo ông Tuấn, nhiều phương pháp hiện đại đang được nghiên cứu và áp dụng trên thế giới như sử dụng atropine nồng độ thấp, kính kiểm soát cận thị, kính áp tròng ban đêm hay liệu pháp ánh sáng đỏ nhằm làm chậm quá trình tăng chiều dài nhãn cầu ở trẻ em.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng ngành y tế không thể một mình giải quyết vấn đề này. Việc kiểm soát cận thị cần có sự tham gia đồng bộ của gia đình, nhà trường và toàn xã hội.

Một trong những giải pháp đơn giản nhưng hiệu quả được nhiều nghiên cứu khẳng định là tăng thời gian hoạt động ngoài trời cho trẻ em. Theo BS-CKII Lê Anh Tuấn, trẻ cần có ít nhất hai giờ sinh hoạt ngoài trời mỗi ngày để giảm nguy cơ mắc cận thị. Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng trong bối cảnh trẻ em ngày càng dành nhiều thời gian cho thiết bị điện tử và các hoạt động trong nhà.

PGS.TS.BS Nguyễn Anh Dũng đề nghị các cơ sở y tế, trường học và gia đình đẩy mạnh truyền thông giáo dục sức khỏe, tổ chức khám sàng lọc định kỳ để phát hiện sớm tật khúc xạ ở học sinh. Ngành y tế sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu sức khỏe mắt, tích hợp vào hồ sơ sức khỏe điện tử nhằm theo dõi tình trạng thị lực của trẻ trong suốt quá trình phát triển.

Vân Sơn
#Tăng vọt tật khúc xạ học đường #Nguy cơ cận thị nghiêm trọng #Giải pháp kiểm soát cận thị #Vai trò gia đình và nhà trường #Chương trình khám sàng lọc định kỳ

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