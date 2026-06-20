Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Người hất cẳng Sơn Tùng M-TP

Hương Ly

TPO - Không phải Binz, Soobin hay Tóc Tiên, cái tên lật đổ Sơn Tùng trên bảng xếp hạng "top trending" tổng là rapper MCK.

MV Come My Way của Sơn Tùng đã rơi xuống vị trí thứ 7 ở đường đua thịnh hành tổng của nền tảng YouTube. Nếu như ta chẳng còn, ca khúc trong album mới của MCK, vươn lên thống trị bảng xếp hạng này chỉ sau một ngày. Theo số liệu hiển thị trên YouTube, Nếu như ta chẳng còn hút 1,3 triệu view (lượt nghe/lượt xem) và tất cả đều là thực tế, không có sự can thiệp từ view chạy quảng cáo.

Với riêng danh sách thịnh hành âm nhạc, Nếu như ta chẳng còn thăng tiến nhanh chóng để vượt mặt Tóc Tiên, Ngô Lan Hương, Kiều Anh và áp sát Sơn Tùng. Theo thuật toán thường thấy ở nền tảng YouTube, chỉ vài ngày tới, "bom tấn" Come My Way của Sơn Tùng sẽ bị hất cẳng khỏi vị trí dẫn đầu âm nhạc thịnh hành.

487113845-2774959446020722-4879198163900177535-n-3212.jpg
MCK đang khuấy đảo thị trường.

Đây là hiện tượng hiếm thấy với một MV của Sơn Tùng. Điển hình năm 2025, 2 MV Chúng ta của hiện tạiĐừng làm trái tim anh đau thống trị "top trending" hơn một tháng, chỉ rời vị trí dẫn đầu khi nền tảng YouTube chủ động gỡ xuống để nhường đất cho MV khác.

MV Come My Way có sự khởi đầu cực tốt, sớm chạm mốc 30 triệu view trong 2 tuần. Nhưng một tuần gần nhất, lượng tăng tiến view của Come My Way nhỏ giọt, chỉ thu hút thêm khoảng 3 triệu view. Sức hút của Come My Way đã bị Em của Binz và Soobin đuổi kịp. Đến khi MCK phát hành album mới, nhạc Việt xuất hiện trào lưu mới và chuyện Sơn Tùng bị đánh bật không có gì bất ngờ.

MV Come My Way vẫn rất thành công trên bình diện thị trường. Nhưng với Sơn Tùng là sự đi lùi. Nam ca sĩ đã bỏ qua thị hiếu của khán giả Việt để hát tiếng Anh và chọn màu sắc âm nhạc "kén" người nghe ở Vpop. Do đó, việc Come My Way không thể duy trì lâu dài ở "top trending" không có gì bất ngờ.

709736586-1568620151287039-2921296790174451726-n.jpg
Come My Way giảm nhiệt nhanh hơn dự đoán.

Trở lại với MCK, cựu thí sinh Rap Việt đang khuấy đảo đường đua với album HVL, quy tụ cùng lúc 30 ca khúc mới. MCK tạo nên điều điên rồ khi phát hành số lượng ca khúc nhiều gấp 2, gấp 3 so với một album thông thường. Nam rapper không cần truyền thông quá nhiều nhưng khán giả vẫn đổ xô nghe nhạc của anh.

Gây sốt từ hiệu ứng tự nhiên của khán giả, đó là cái hay của ca khúc Nếu như ta chẳng còn và loạt sản phẩm khác trong album. Có đến 3 bài nhạc trong album HVL hiện diện ở tốp 3 "trending". Và với đà gây sốt hiện tại, khả năng cao có trên 20 ca khúc của MCK trong album mới hiện diện trong tốp 30 thịnh hành, thậm chí còn hơn thế nữa.

Sau cơn sốt Come My Way của Sơn Tùng, nhạc Việt tiếp tục nóng vì những ngôi sao mới của nhạc Việt nối gót nhau phát hành sản phẩm. "Bội thực âm nhạc", đó là cảm giác của nhiều khán giả Vpop lúc này.

Hương Ly
#Sơn Tùng M-TP #Come My Way #MCK #HVL #nhạc Việt #trending #hit

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe